Danh tính cô dâu đeo vàng trĩu cổ, trao quà 40 phút mới xong, hé lộ con số “khủng”

Mạng xã hội mới đây xuýt xoa trước đoạn clip ghi lại khoảnh khắc trong ngày vui của cô dâu chú rể ở Tây Ninh. Trong clip, cô dâu đeo vàng “trĩu cổ”, vòng, nhẫn kín 2 tay, liên tục nhận quà từ người thân, họ hàng 2 bên. Hình ảnh khiến nhiều người tấm tắc “xin vía” và để lại nhiều bình luận dí dỏm: “Lấy chồng đúng là “gánh nặng” mà “gánh nặng” này ai cũng muốn”.

Được biết, cô dâu trong clip là Kim Chi (SN 1994, quê ở tỉnh Đồng Tháp nhưng hiện sinh sống tại Tây Ninh). Lễ ăn hỏi của Kim Chi được tổ chức hôm 14/6 vừa qua tại Tây Ninh.

Kim Chi nhận được 20 cây vàng trong ngày ăn hỏi. (Ảnh: Cắt từ clip)

Chia sẻ trên Tri thức - Znews, Kim Chi bộc bạch cô rất vui khi đoạn clip về khoảnh khắc trong ngày trọng đại của mình được nhiều người chú ý và gửi lời chúc phúc. Hai bên gia đình cũng rất bất ngờ trước sự quan tâm của mọi người về dành cho đám hỏi của đôi bạn trẻ.

Về những món quà nhận được, Kim Chi cho hay phía nhà trai trao tặng vợ chồng cô 4 cây vàng, cùng một đôi bông tai hột xoàn và nạp tài 100 triệu đồng. Trong khi đó, mẹ ruột của Kim Chi tặng con 9 cây vàng và họ hàng nhà gái tặng vợ chồng cô thêm 7 cây vàng. Tổng cộng, Kim Chi và ông xã nhận được 20 cây vàng, hột xoàn, tiền mặt. Vì số lượng quà tặng khá nhiều nên riêng màn trao quà của 2 bên gia đình đã kéo dài tới 40 phút.

Vợ chồng Kim Chi sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm nay. (Ảnh: Tri thức - Znews)

Cô dâu bày tỏ bất ngờ và xúc động trước tình cảm mà 2 bên gia đình dành cho vợ chồng mình. Đó là những món quà ý nghĩa, cũng là sự động viên rất lớn với vợ chồng Kim Chi.

Kể thêm trên báo VietNamNet về chuyện tình của mình, Kim Chi cho hay cô và ông xã đã quen biết nhau từ lâu song đến đầu năm 2026 mới trò chuyện và gặp gỡ. Sau 4 tháng tìm hiểu nghiêm túc, cặp đôi cảm thấy có sự hòa hợp, cùng chí hướng, quan điểm sống, đồng thời được gia đình 2 bên ủng hộ nên quyết định xây dựng tổ ấm.

Hiện tại, cặp đôi sẽ dành thời gian để chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho đám cưới sẽ diễn ra vào cuối năm 2026. Cả hai đều mong muốn có một hôn lễ trọn vẹn và ý nghĩa nhất.