Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào rạng sáng ngày 17/7 trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (địa phận xã Chương Dương, TP.Hà Nội) đã khiến 4 người tử vong.

Báo Xây Dựng thông tin, theo báo cáo nhanh của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Bình, qua xác minh ban đầu, 4 nạn nhân tử vong là: Dương Đình H. (SN 1972); Nguyễn Trà M. (SN 2012); Lê Minh T. (SN 2010) và Nguyễn Thị Phương A. (SN 2013). Tất cả các nạn nhân đều sống ở tổ dân phố Hòa Bình, xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Ngoài 4 nạn nhân tử vong, hiện có 3 người bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Tiền Phong)

Báo Tiền Phong đưa tin, trong số các ca bệnh nặng đang điều trị tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức có bệnh nhân P.C.T. (18 tuổi, hộ khẩu thường trú tại Bắc Ninh). Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng gồm gãy hở cẳng chân trái, gãy xương đùi trái, vỡ xương cánh chậu trái, chấn thương sọ não, chấn thương vùng hàm mặt và nghi ngờ chấn thương bụng kín. Bệnh nhân đang được hồi sức tích cực tại Khoa Cấp cứu, tiếp tục được theo dõi.

Một trường hợp khác là bệnh nhân D.D.M. (54 tuổi) bị gãy hở độ IIIA xương cánh tay trái và gãy hai xương cẳng tay trái. Bệnh nhân đã được các bác sĩ thăm khám, đánh giá toàn diện và chỉ định phẫu thuật cấp cứu nhằm xử trí tổn thương, hạn chế biến chứng và bảo tồn tối đa chức năng vận động của chi thể.

Như đã đưa tin, vụ tai nạn nghiêm trọng nói trên xảy ra vào khoảng 0 giờ 20 phút ngày 17/7. Thời điểm này, xe khách giường nằm mang BKS 20C-117.XX do tài xế Nguyễn Văn B. (SN 1983, trú tỉnh Thái Nguyên) điều khiển, lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (hướng Ninh Bình - Hà Nội). Khi đi đến Km197+900, xe khách bất ngờ lao sang phải, tông đổ dải hộ lan, lan can cao tốc rồi rơi xuống đường gom.

Thời điểm gặp nạn, trên xe chở 32 người (bao gồm cả lái xe). Được biết, những người trên xe là hàng xóm, sống tại xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đang trên đường đi du lịch trở về.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.