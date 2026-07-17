[CLIP] Hành khách chui ra từ cửa nóc xe khách gặp nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Gần 1h ngày 17/7, tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn qua xã Chương Dương, thành phố Hà Nội, xảy ra vu tai nạn xe khách đặc biệt nghiêm trọng. Ô tô mang biển số 20C lưu thông theo hướng về thành phố Hà Nội, khi đến khu vực cống chui Hà Vỹ, xã Chương Dương, bất ngờ mất lái, đâm đổ hộ lan ven đường, lao khỏi cao tốc xuống đường gom rồi lật nghiêng. Hậu quả khiến 4 người tử vong, nhiều người bị thương.
Clip: Thanh Hà