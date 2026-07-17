Bà Chiêm kể lại thời điểm phát hiện chiếc xe khách gặp nạn. Ảnh: Thanh Hà

Hơn 24h ngày 16/7, vợ chồng bà Đỗ Thị Chiêm (trú xã Chương Dương, Hà Nội) nghe thấy tiếng động rất lớn phát ra từ khu vực ven cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

"Phòng ngủ của tôi chỉ cách cao tốc hơn 20m nên nghe rất rõ tiếng va chạm", bà Chiêm kể.

Ngay lập tức, hai vợ chồng chạy ra kiểm tra và phát hiện một chiếc xe khách đã lao khỏi cao tốc, lật nghiêng giữa đường gom.

Theo lời bà Chiêm, bên trong xe có rất nhiều hành khách mắc kẹt. Tiếng la hét, kêu cứu cùng những tiếng đập liên hồi vào cửa kính khiến ai cũng xót xa.

"Lúc đó chỉ có hai vợ chồng tôi ở hiện trường. Chồng tôi trèo lên đập cửa nóc xe để mở lối thoát. Hơn 10 người tự lần lượt chui ra ngoài. Sau đó, chúng tôi cùng mọi người đưa thêm 3 nạn nhân bị thương ra khỏi xe", bà Chiêm cho biết.

Chiếc xe khách hư hỏng nặng. Ảnh: Thanh Hà

Tuy nhiên, một số nạn nhân bị thương nặng, mắc kẹt trong khoang xe nên người dân không thể đưa ra ngoài bằng sức mình và phải chờ lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp.

Theo bà Chiêm, trên xe còn có cả trẻ em, nhiều người bị thương khá nặng.

Ít phút sau, lực lượng chức năng xã Chương Dương cùng các đơn vị cứu nạn, cứu hộ có mặt tại hiện trường, khẩn trương triển khai công tác giải cứu các nạn nhân còn mắc kẹt.

Đến khoảng 3h30 sáng cùng ngày, toàn bộ các nạn nhân đã được đưa ra khỏi chiếc xe gặp nạn để chuyển đến cơ sở y tế cấp cứu.

Theo hành khách trên xe kể lại, chiếc xe khách chở hành khách đi du lịch và đang di chuyển về.

Như tin đã đưa, vụ tai nạn kể trên xảy ra vào gần 1h ngày 16/7 tại Km198 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn qua xã Chương Dương (TP Hà Nội).

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Thanh Hà

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe khách mang BKS 20C-172.XX lưu thông theo hướng Hà Nam - Hà Nội. Khi đến khu vực cống chui Hà Vỹ (xã Chương Dương), phương tiện bất ngờ đâm đổ hộ lan ven đường, lao khỏi cao tốc xuống đường gom rồi lật nghiêng.

Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe khách hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ và hành lý của hành khách văng tung tóe khắp khu vực đường gom.

Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại hiện trường, 1 người tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ngoài ra, nhiều hành khách khác bị thương và được lực lượng chức năng khẩn trương đưa đi cấp cứu.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định trên xe có 32 người, gồm cả tài xế và hành khách. Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng không phát hiện tài xế vi phạm nồng độ cồn hoặc dương tính với chất ma túy.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát PCCC và CNCH cùng các đơn vị liên quan đã có mặt tại hiện trường để cứu nạn, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.