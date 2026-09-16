Danh tính 5 nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội, nạn nhân nhỏ nhất mới 6 tuổi

Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 16/9 tại căn nhà 4 tầng ở phường Tây Hồ, TP Hà Nội làm 5 người tử vong đã khiến dư luận vô cùng đau xót.

Báo Thanh Niên thông tin, danh tính 5 nạn nhân xấu số được xác định là: Ông H.M.T. (SN 1960, chủ nhà); Bà L.T.K. (SN 1961, vợ ông T.); Cháu H.P.L. (SN 2020, cháu nội ông T.); Ông Đ.M.T. (SN 1960) và bà Đ.T.L. (SN 1962, vợ ông Đ.M.T.).

4 nạn nhân may mắn thoát nạn sau vụ cháy hiện đang được điều trị, theo dõi tại Bệnh viện Quân y 354 (Hà Nội). Trong đó, con trai chủ nhà bị bỏng, hiện nằm điều trị tại Khoa hồi sức cấp cứu. Những người còn lại được điều trị, theo dõi tại khoa cấp cứu.

Ngôi nhà nơi xảy ra hỏa hoạn. (Ảnh: VTC News)

5 nạn nhân đã ra đi mãi mãi trong vụ cháy thương tâm. (Ảnh: Tiền Phong)

Thông tin trên báo Tiền Phong cho biết thêm, gia đình nạn nhân đã sống ở căn nhà trên từ lâu. Trong số các nạn nhân tử vong, có 2 ông bà và người cháu. 2 nạn nhân còn lại là người quen của gia đình, đến ở nhờ trong thời gian đi chữa bệnh.

Như đã đưa tin, khoảng gần 2 giờ sáng ngày 16/9, người dân phát hiện đám cháy xảy ra tại căn nhà số 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ. Căn nhà bị cháy cao 4 tầng, có diện tích khoảng 60m2/tầng. Người dân đã nhanh chóng tìm cách dập lửa nhưng không thành vì đám cháy quá lớn.

Đồ đạc trong nhà bị thiêu rụi. (Ảnh: VTC News)

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động 1 xe chỉ huy chữa cháy, 5 xe chữa cháy cùng gần 40 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 8, 10 và 14 đến hiện trường. 4 người được xác định đã thoát ra ngoài, trong nhà còn nhiều người mắc kẹt.

Khoảng 2 giờ 45 phút, đám cháy được dâp tắt hoàn toàn. Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.