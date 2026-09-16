Clip: Như Hoàn

Khoảng 2h ngày 16/9, người dân ngách 264/2 phố Thuỵ Khuê, phường Tây Hồ, Hà Nội, nghe tiếng kêu cứu giữa lúc căn nhà 4 tầng chìm trong lửa và khói. Một số người đã ngay lập tức tìm cách tiếp cận để cứu những người mắc kẹt.

“Xuống dưới là thấy nhà cháy hết luôn. Không biết là bên trên có cứu được người không”, một trong những người tham gia cứu hộ, anh Vàng Mý Lử (nguyên quán Xã Yên Minh - Tuyên Quang) làm trong 1 quán ăn gần hiện trường kể lại.

Anh Vàng Mý Lử - một trong những người tham gia cứu hộ (Ảnh: Như Hoàn)

Theo lời kể của anh Lử, khi phát hiện đám cháy, những người có mặt tại khu vực lập tức tìm cách tiếp cận ngôi nhà. Tuy nhiên, lửa bùng lên quá lớn, khói dày khiến việc tiếp cận các tầng phía trên vô cùng khó khăn.

“Cháy to quá nên tôi không thể trèo lên nóc được. Chúng tôi giúp đỡ cứu được hai mẹ con, có một anh trai khác dùng dây điều hoà nhảy xuống”, người này kể.

Trong lúc một số người tìm cách đưa người mắc kẹt ra ngoài, anh cùng những người khác tiếp tục tìm cách khống chế đám cháy. Người dân mang nước, bình chữa cháy và dùng thang tiếp cận căn nhà.

Chiếc thang dùng để tham gia cứu nạn (Ảnh: Như Hoàn)

Khe hẹp nơi hai mẹ con nhảy xuống được mọi người cứu (Ảnh: Như Hoàn)

“Tôi và mọi người mang nước, bình cứu hoả trèo lên để dập lửa. Nhưng dùng hết mấy bình cứu hoả vẫn không dập được. Bên trong khói lớn lắm”, anh nói. “Đầu tiên, tôi nghe tiếng anh quản lý ở quán gọi do thấy khói. Mọi người tìm bên trong quán nhưng không thấy cháy ở đâu. Sau ra ngoài mới biết nhà hàng xóm cháy".

Trong lúc lửa tiếp tục lan rộng, từ phía căn nhà, tiếng kêu cứu của những người mắc kẹt vọng ra ngoài.

“Lúc đó tôi nghe thấy người kêu cứu: ‘Mọi người ơi, bà con ơi, giúp em với!’. Mấy người đứng ở tầng 4 kêu vậy”, anh Vàng Mý Lử nhớ lại “Lúc đó tôi chỉ mong cứu được mọi người nhưng lửa to quá không làm gì được”.

(Ảnh: Như Hoàn)

Một người hàng xóm sống gần hiện trường cũng nhớ lại cảnh tượng hỗn loạn khi đám cháy xảy ra. Theo lời kể, một số người chạy được ra ngoài, trong khi vẫn còn những người mắc kẹt bên trong.

“Khoảng 2 giờ kém 10, có một nhà phát hiện ra rồi hô hoán. Lúc đó cô không biết đâu, mở cửa ra mới thấy cháy hết tầng 2 rồi. Các chú chữa cháy sau đó đến mới dập. Lúc đó khói tràn qua nhà cô nhiều lắm”, nhân chứng kể.

Theo thông tin ban đầu từ Công an TP Hà Nội, hồi 2h06 ngày 16/9, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo cháy tại nhà số 2B, ngách 264/2 Thuỵ Khuê, phường Tây Hồ.

Ngay sau khi nhận tin, Công an TP Hà Nội điều động một xe chỉ huy chữa cháy, 5 xe chữa cháy cùng gần 40 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 8, 10 và 14 đến hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương, Công an phường Tây Hồ và người dân tổ chức chữa cháy, cứu nạn.

Khu vực nơi xảy ra sự việc đã được phong toả (Ảnh: Như Hoàn)

Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 8, cách hiện trường khoảng 0,8 km, đã nhanh chóng có mặt và cùng các đơn vị chi viện triển khai phương án chữa cháy, cứu người.

Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn cao 4 tầng, diện tích khoảng 60 m² mỗi tầng. Khi lực lượng chức năng tiếp cận, 4 người đã tự thoát nạn ra ngoài, trong khi vẫn còn người mắc kẹt bên trong.

Các chiến sĩ PCCC&CNCH lập tức triển khai đội hình trinh sát, sử dụng bình thở chuyên dụng để tiếp cận từng tầng tìm kiếm nạn nhân, đồng thời phun nước ngăn cháy lan lên các tầng trên và những nhà dân liền kề.

Đến 2h30, đám cháy cơ bản được khống chế và đến 2h45 được dập tắt hoàn toàn.

Hiện trường sự việc (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Quá trình tìm kiếm, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Hiện Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo Công an thành phố phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy.

Công an TP Hà Nội đang tập trung xác định danh tính các nạn nhân, điều tra nguyên nhân vụ cháy và làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan theo quy định.