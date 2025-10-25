Trong làng giải trí Hàn Quốc, mái tóc đẹp chính là “vũ khí” nhận diện thương hiệu của ngôi sao. Giữa vô vàn mỹ nhân sở hữu diện mạo nổi bật, có 4 cái tên được netizen Hàn và quốc tế đồng loạt tôn là “nữ hoàng tóc dày": An Yujin (IVE), Seulgi (Red Velvet), Wonhee (ILLIT) và Jennie (BLACKPINK). Cả bốn đều khiến khán giả không khỏi xuýt xoa trước mái tóc bồng bềnh, óng mượt và cực dày, liên tục được "xin vía".

An Yujin (IVE)

Dù chung nhóm với "công chúa Kpop" Jang Won Young nhưng An Yujin không hề bị lu mờ. Bí mật nằm ở mái tóc dày, chắc khỏe, nổi bật của An Yujin. Nữ idol sinh năm 2003 tiết lộ tóc cô mọc liên tục và có độ dày như 5 phần mì ống. Vì vậy, An Yujin không cần tóc nối vẫn dễ dàng "ẵm" được hợp đồng quảng cáo sản phẩm chăm sóc tóc. Không chỉ đẹp tự nhiên, Yujin còn biết cách biến hóa phong cách – khi thì uốn nhẹ tạo vẻ nữ tính, khi lại để thẳng suôn tôn nét thanh lịch trưởng thành.

An Yujin sở hữu mái tóc dày khỏe từ chân đến ngọn

Không chỉ đẹp tự nhiên, Yujin còn biết cách biến hóa phong cách – khi thì uốn nhẹ tạo vẻ nữ tính, khi lại để thẳng suôn tôn nét thanh lịch trưởng thành

Nữ idol được nhiều thương hiệu chăm sóc tóc săn đón làm người mẫu quảng cáo

Seulgi (Red Velvet)

Nếu nói đến mái tóc dày gắn liền với thần thái sang chảnh, chắc chắn không thể thiếu Seulgi của Red Velvet. Cô nàng luôn khiến fan ấn tượng với phần tóc dày đều từ chân đến ngọn, giúp mọi kiểu tóc – từ búi cao, bob ngắn đến tóc xoăn sóng nhẹ – đều “ăn hình” hoàn hảo.

Tóc Seulgi không chỉ dày mà còn khỏe, hiếm khi thấy cô bị xơ hay hư tổn dù thường xuyên nhuộm và tạo kiểu. Kết hợp cùng gương mặt sắc sảo, ánh mắt mạnh mẽ, Seulgi chính là “girl crush” đúng nghĩa – vừa cá tính vừa cuốn hút. Seulgi còn được nhiều fan gọi là "sư tử" do sở hữu mái tóc dày khỏe đặc biệt này

Seulgi được fan gọi là sư tử do có mái tóc dày khỏe

Tóc Seulgi không chỉ dày mà còn khỏe, hiếm khi thấy cô bị xơ hay hư tổn dù thường xuyên nhuộm và tạo kiểu

Kết hợp cùng gương mặt sắc sảo, ánh mắt mạnh mẽ, Seulgi chính là “girl crush” đúng nghĩa – vừa cá tính vừa cuốn hút

Wonhee (ILLIT)

Ngay khi chỉ mới ra mắt cùng ILLIT, Wonhee đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý nhờ mái tóc dày đến mức “bất chấp trọng lực”. Trong những video hậu trường và fancam cận cảnh, tóc của Wonhee có độ dày tự nhiên, không cần tạo kiểu cầu kỳ mà chỉ cần để suông thẳng. Cư dân mạng còn ví von rằng chỉ cần nhìn độ phồng của tóc Wonhee là đủ biết gương mặt đại diện của ILLIT đang ở gần. Hình ảnh cô nàng cười rạng rỡ với mái tóc đen suôn mượt đã giúp Wonhee trở thành biểu tượng visual thế hệ mới – vừa tươi sáng vừa trong trẻo.

Giữa dàn tân binh gen 5, Wonhee nổi bật với mái tóc dày hiếm có

Nữ idol chia sẻ cô được bố mẹ chăm sóc tóc rất kỹ ngay từ khi còn nhỏ

Mái tóc đen dày đem đến cho Wonhee diện mạo vừa trong trẻo vừa đáng yêu

Jennie (BLACKPINK)

Với Jennie, tóc dày chính là yếu tố giúp cô tỏa sáng với mọi phong cách. Dù để tóc đen cổ điển, nhuộm nâu hay thậm chí là highlight sáng, mái tóc của Jennie vẫn luôn có độ phồng tự nhiên và bồng bềnh không khác gì quảng cáo dầu gội. Đặc biệt, Jennie thường chọn kiểu tóc đơn giản – rẽ ngôi giữa hoặc buộc nửa đầu – để tôn lên sự dày dặn, bóng khỏe. Trên chương trình Yoo Quiz On The Block, Jennie đã tiết lộ bí quyết chăm sóc được mẹ chỉ lại, đó là sấy sát da đầu và dùng tinh chất dưỡng tóc.

Jennie thường chọn kiểu tóc đơn giản – rẽ ngôi giữa hoặc buộc nửa đầu – để tôn lên sự dày dặn, bóng khỏe

Tóc dày chính là yếu tố giúp cô tỏa sáng với mọi phong cách

Jennie được mẹ chỉ cho bí quyết chăm sóc tóc dày khỏe: sấy sát da đầu và luôn sử dụng tinh chất dưỡng tóc

Nguồn: Koreaboo