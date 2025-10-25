Sau gần một thập kỷ được công chúng dõi theo, cô bé Maria Letizia “Zia” Dantes, con gái đầu lòng của cặp sao đình đám Marian Rivera và Dingdong Dantes, giờ đây đã dần ra dáng thiếu nữ, toát lên vẻ xinh xắn và tự tin đúng chuẩn “con nhà nòi” của làng giải trí Philippines.

Sinh năm 2015, Zia hiện 9 tuổi, là chị gái của cậu em trai nhỏ Jose Sixto “Ziggy” Dantes IV. Cô bé từ lâu đã được khán giả trong nước gọi bằng cái tên thân mật “bản sao nhí của Marian Rivera” nhờ gương mặt thừa hưởng trọn vẹn những đường nét thanh tú của mẹ và nụ cười rạng rỡ giống hệt cha.

Không chỉ nổi bật về ngoại hình, Zia còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sự đa tài và tự tin trước ống kính. Từ nhỏ, cô bé đã sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật: thích ca hát, chơi piano và có niềm yêu thích đặc biệt với các hoạt động biểu diễn. Marian từng tiết lộ con gái theo học thanh nhạc và piano đồng thời rất ham học hỏi trong mọi lĩnh vực.

Bên cạnh nghệ thuật, Zia còn là một “vận động viên nhí” thực thụ. Năm 2023, cô bé gây chú ý khi đoạt liền 6 huy chương trong một cuộc thi bơi lội, thành tích khiến chính bố mẹ cũng phải tự hào. Theo Marian Rivera chia sẻ, con gái cô không chỉ yêu thích thể thao mà còn có tính kỷ luật cao, luôn tự giác luyện tập dù bận rộn với việc học.

Ở tuổi 9, Zia cũng dần bộc lộ nét tính cách trưởng thành. Marian từng nói đùa rằng con gái là “phiên bản nói tiếng Anh của mẹ” khi Zia nói tiếng Anh trôi chảy, thậm chí có chút âm điệu Anh - điều giúp nữ diễn viên cải thiện khả năng ngoại ngữ của mình. “Con bé hay sửa ngữ pháp cho tôi lắm,” Marian chia sẻ trong một bài phỏng vấn.

Dù con gái sớm nổi tiếng, cặp đôi Marian và Dingdong luôn cố gắng nuôi dạy con theo cách bình thường nhất có thể. Zia được phép tham gia một số hoạt động quảng cáo, sự kiện, nhưng phần lớn thời gian, cô vẫn sống như bao đứa trẻ khác: đi học, tham gia lớp năng khiếu, làm đồ thủ công, và thích tặng bố mẹ những món quà nhỏ do chính tay mình làm.

Tháng 11/2024, Zia mừng sinh nhật lần thứ 9 với bữa tiệc chủ đề “Pop Star” - nơi cô bé xuất hiện trong trang phục biểu diễn lấp lánh, tự tin hát múa trước bạn bè. Loạt ảnh trong buổi tiệc nhanh chóng “gây bão” mạng xã hội Philippines, khi ai nấy đều nhận ra: “Công chúa nhỏ của Marian Rivera đã thật sự lớn rồi.”

Nhiều fan nhận xét, nếu Marian Rivera từng được mệnh danh là “mỹ nhân đẹp nhất Philippines”, thì Zia chính là “người kế vị” sáng giá nhất. Và nếu một ngày nào đó cô bé quyết định theo đuổi nghệ thuật, có lẽ làng giải trí Philippines sẽ lại chứng kiến sự xuất hiện của một “Marian Rivera thế hệ mới” - xinh đẹp, tài năng và đầy sức hút.

Nguồn: Cosmopolitan