Đánh thức hệ tiêu hóa khỏe mạnh với thương hiệu men vi sinh đến từ Nhật Bản

"4 tỷ và 2 chủng" lợi khuẩn hỗ trợ nuôi dưỡng hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Theo Tổ chức Tiêu hóa Thế giới (WGO), 1/3 dân số thế giới gặp các vấn đề tiêu hóa, phổ biến nhất là táo bón và đầy hơi. Bên cạnh chế độ ăn uống cân bằng, WGO đã đưa ra hướng dẫn toàn cầu về việc bổ sung vi sinh vật đường ruột - đặc biệt là 2 chủng lợi khuẩn phổ biến Lactobacillus Acidophilus và Bifidobacterium Bifidum để cải thiện hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Cũng theo WGO, Nhật Bản nằm trong số ít quốc gia đầu tiên tạo ra men vi sinh từ hơn một thế kỷ trước, mở đầu cho hơn 1.500 thử nghiệm về men vi sinh khắp toàn cầu trên nền tảng dữ liệu y khoa PubMed ngày nay. Những sản phẩm chứa cả 2 chủng lợi khuẩn của Nhật Bản cũng là lựa chọn được ưa chuộng hàng đầu trên thế giới.

Biofermin - men vi sinh đến từ Nhật Bản vừa ra mắt tại Việt Nam

Với lịch sử lâu đời hơn 100 năm, Biofermin - men vi sinh đến từ Nhật Bản vừa ra mắt tại Việt Nam. Kể từ khi ra đời vào năm 1917, sản phẩm này luôn được người dân xứ sở hoa anh đào tin dùng, vì chứa cả 2 chủng Bifidobacterium Bifidum, Lactobacillus Acidophilus có khả năng chịu axit dạ dày, đảm bảo lợi khuẩn sống sót đến được tận ruột non và ruột già, chăm sóc hệ tiêu khóa 1 cách toàn diện và hiệu quả.

Cùng với đó là số lượng lợi khuẩn dồi dào - 2 tỷ lợi khuẩn trong sản phẩm dành cho trẻ em và 4 tỷ lợi khuẩn trong sản phẩm dành cho người lớn. Nhờ công thức toàn diện, Biofermin hứa hẹn mang đến giải pháp tốt nhất hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột an toàn và hiệu quả cho người Việt.

Sản phẩm vừa được Dược Hậu Giang ra mắt ngày 22/3 tại Việt Nam, thu hút nhiều chuyên gia dinh dưỡng, bác sĩ tiêu hóa, dược sĩ cao cấp… tham dự. Ngoài ra, các khách mời đặc biệt cũng tham gia buổi trao đổi với người tiêu dùng, làm rõ hơn về tầm quan trọng của hệ vi sinh đường ruột và thực trạng rối loạn tiêu hóa trong cộng đồng hiện nay.

Viện Dinh dưỡng Quốc gia ước tính năm 2022, khoảng 10% dân số trong nước mắc các chứng tiêu hóa. Con số này đang ngày gia tăng do nhiều nguyên nhân đến từ: chế độ ăn uống thiếu hợp lý, tiêu thụ ít rau xanh và chất xơ, lối sống ít vận động…

Tại sự kiện, các chuyên gia đầu ngành cũng đưa ra những nghiên cứu về lợi ích của Bifidobacterium Bifidum, Lactobacillus Acidophilus trong chăm sóc, bảo vệ hệ tiêu hóa

Năm 2024, InsightAsia khảo sát gần 500 người dùng cũng cho thấy, táo bón (chiếm 62%) và khó tiêu (43%) đứng đầu danh sách 17 vấn đề sức khỏe thường gặp ở người lớn. Ở trẻ em, táo bón (59%), khó tiêu (56%) và tiêu chảy (42%) hiện là các mối bận tâm hàng đầu của phụ huynh.

Chia sẻ về vấn đề này, TS. BS. Nguyễn Thị Thu Hậu - Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho hay, đường ruột có khoảng 100.000 tỷ vi sinh vật, tỷ lệ vàng ở trạng thái cân bằng là 85% lợi khuẩn và 15% hại khuẩn. Do đó, để giảm các chứng tiêu hóa do loạn khuẩn đường ruột - tình trạng giảm vi sinh vật có ích, phát triển quá mức vi sinh vật có hại, bổ sung lợi khuẩn là giải pháp hỗ trợ cần thiết.

Biofermin nối dài hành trình chăm sóc hệ tiêu hóa khỏe tại Việt Nam

TPBVSK Biofermin là thương hiệu men vi sinh được phát triển bởi hãng dược phẩm nổi tiếng Biofermin Pharma (Nhật Bản) với bề dày 108 năm kinh nghiệm. Tên thương hiệu kết hợp giữa "Biology" (sự sống, còn sống) và "Ferment" (lên men, enzyme) không chỉ thể hiện trạng thái lý tưởng của chế phẩm vi khuẩn axit lactic đối với hệ tiêu hóa, mà còn là tâm huyết của các nhà nghiên cứu.

Suốt 6 năm liên tiếp (2018 - 2024), Biofermin giữ vững vị trí "men vi sinh bán chạy số 1 Nhật Bản" (Theo dữ liệu nghiên cứu thị trường tại Nhật Bản năm 2024 từ Intage Inc). Vào năm 2024, thương hiệu Biofermin chiếm đến hơn 32% thị phần men vi sinh tại Nhật Bản.

Gắn bó với bao thế hệ người dân Nhật Bản, Biofermin ngày nay quen thuộc với bộ nhận diện thương hiệu - "mặt trời tự nhiên" chiếu sáng hệ tiêu hóa. Bởi, sản phẩm chỉ sử dụng các vi khuẩn tự nhiên có nguồn gốc từ hệ tiêu hóa của con người, hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột hiệu quả.

Với Biofermin, DHG Pharma thêm một dấu ấn trong hành trình chăm sóc sức khỏe người Việt

Nối dài hành trình chăm sóc hệ tiêu hóa khỏe mạnh, năm 2025, TPBVSK Biofermin lần đầu tiên được Dược Hậu Giang đưa về ra mắt tại Việt Nam. Cột mốc này là kết quả của quá trình hợp tác giữa 2 tên tuổi hàng đầu ngành dược 2 nước: DHG Pharma - Taisho Pharma.

Chia sẻ về cột mốc ra mắt, ông Toshiyuki Ishii - Tổng Giám đốc DHG Pharma cho biết: "Việc đưa Biofermin về Việt Nam không chỉ là bước tiến của DHG Pharma trong chiến lược hợp tác quốc tế, mà còn là cam kết mạnh mẽ của chúng tôi trong việc mang đến những sản phẩm chất lượng cao nhất, vì sức khỏe và hạnh phúc của cộng đồng".

Việc đưa Biofermin về Việt Nam là cam kết mạnh mẽ của DHG Pharma trong việc tới mang sản phẩm chất lượng cao nhất chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Sản phẩm không chỉ hỗ trợ giảm các rối loạn tiêu hóa do loạn khuẩn đường ruột (táo bón, tiêu chảy, đầy hơi…) phổ biến ở thị trường Việt Nam, mà còn góp phần gia tăng sức khỏe hệ miễn dịch tự nhiên. Bằng cách tăng cường hàng rào bảo vệ ruột, men nâng cao sức khỏe từ bên trong ở trẻ nhỏ, người lớn, người cao tuổi…

Ông Shota Hirano - Giám đốc Chiến lược Ngành hàng chăm sóc sức khỏe, Đại diện nhãn hàng Biofermin cũng nhấn mạnh lợi thế sản phẩm: "Điểm khác biệt của Biofermin là công thức chứa các chủng lợi khuẩn có nguồn gốc tự nhiên và an toàn. Các vi khuẩn này còn có khả năng sống sót và phát triển tốt trong hệ tiêu hóa con người, mang lại hiệu quả cao".

TPBVSK Biofermin được kỳ vọng trở thành sản phẩm chiến lược trong danh mục chăm sóc sức khỏe hệ tiêu hóa sắp tới của DHG Pharma, đáp ứng xu hướng ngày càng gia tăng về các giải pháp hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng.

