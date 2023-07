Đánh sập "ổ nhóm" tội phạm do người Trung Quốc cầm đầu, chuyển 5.000 tỉ ra nước ngoài

Ngày 24-7, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết Công an tỉnh vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao (A05), Bộ Công an cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ, công an nhiều tỉnh thành triệt phá đường dây cho vay nặng lãi online lớn nhất nước từ trước tới nay.

Theo hồ sơ, qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và nhiều tỉnh thành trên cả nước bị các đối tượng dẫn dụ cài đặt các App vay tiền nhanh để vay tiền với lãi suất cao.

App vay tiền được giới thiệu "lãi suất thấp" Ảnh: Công an cung cấp

Bước đầu xác định, từ tháng 12-2020 đến tháng 7-2023, nhóm đối tượng người Trung Quốc chủ mưu cấu kết với các đối tượng người Việt Nam sử dụng nhiều pháp nhân thương mại "ma" để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng với lãi suất 2.346,4%/năm. Nhóm đối tượng đã cho trên 1 triệu người trên toàn quốc vay tiền thông qua ứng dụng "Great Vay" trên điện thoại di động (trong đó có nhiều ứng dụng nhỏ hơn, như: Abc Tien, cashGo, Like Tiền, Vi Dong...) và liên kết lưu trữ dữ liệu người vay tại website có địa chỉ https://xxxxxx.com đặt tại sever của Alibaba Cloud Singapor.

Qua kết quả xác minh, xác định nhóm đối tượng nêu trên là ổ nhóm tội phạm hoạt động phạm tội có tổ chức, với thủ đoạn hết sức tinh vi, phức tạp, có sự cấu kết, móc nối chặt chẽ giữa các đối tượng người Trung Quốc chủ mưu cầm đầu và đối tượng người Việt Nam giúp sức.

Để che giấu hành vi cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, các đối tượng thành lập hàng chục công ty "ma", sử dụng hàng ngàn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại nhằm mục đích "rửa tiền", "chuyển tiền trái phép qua biên giới". Cùng với đó, các đối tượng sử dụng hoạt động đòi nợ theo kiểu "xã hội đen" gây mất trật tự, tạo dư luận xấu trong xã hội.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao (PA05) báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam chủ động phối hợp Phòng 6 Cục A05 xác lập chuyên án và phối hợp với các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố tổ chức đấu tranh với nhóm đối tượng phạm tội về hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự dưới hình thức cho vay qua App và các hành vi phạm tội khác liên quan.

Các đối tượng thành lập hàng chục công ty "ma" để hoạt động

Quá trình đấu tranh chuyên án từ tháng 11-2022, sau khi xác định tính chất, mức độ, địa bàn hoạt động của nhóm đối tượng, lãnh đạo Ban chuyên án đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thượng tướng Lương Tam Quang – Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an và lãnh đạo Bộ đã thành lập Ban chỉ đạo Chuyên án cấp Bộ, do Trung tướng Nguyễn Minh Chính – Cục trưởng A05 Trưởng ban, Thiếu tướng Lê Xuân Minh – Phó Cục trưởng A05 và Đại tá Nguyễn Thành Long – Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam là phó trưởng ban chỉ đạo để chỉ đạo, tổ chức công tác đấu tranh chuyên án.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Ban chỉ đạo chuyên án, ngày 3-7-2023, Công an tỉnh Quảng Nam chủ trì, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Cục Ngoại tuyến Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Công an Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an các tỉnh Miền Đông Nam Bộ, Công an tỉnh Khánh Hoà… đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ tiến hành phá án theo kế hoạch.

Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can tạm giam đối với 45 đối tượng Ảnh: Công an cung cấp

Kết quả phá án đã làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động và hành vi của các đối tượng có liên quan; triệt xoá 1 đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia gồm nhiều băng nhóm hoạt động dưới sự quản lý điều hành của 11 đối tượng cầm đầu (trong đó có 3 đối tượng quốc tịch Trung Quốc) và 49 đối tượng người Việt Nam giúp sức.

Ngày 3-7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với 3 công ty thanh toán trung gian và 28 địa điểm đồng thời triệu tập 60 đối tượng có liên quan để làm việc; thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan như 2 xe ô tô, 1 xe mô tô phân khối lớn, phong toả giao dịch 11 bất động sản (trị giá trên 70 tỉ đồng), hơn 100 máy tính, điện thoại các loại và nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng khác; phong toả 88 tài khoản ngân hàng với số tiền hơn 36 tỉ đồng.

Clip: Công an khám xét, bắt giữ cấc đối tượng trong đường dây

Quá trình điều tra ban đầu xác định tổng số tiền các đối tượng phạm tội thông qua các công ty trung gian thanh toán tổ chức cho vay nặng lãi tính đến thời điểm bắt giữ là 20.000 tỉ, thu lợi bất chính số tiền trên 8.000 tỉ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền trên 5.000 tỉ đồng.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Cưỡng đoạt tài sản; Vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới", Quyết định khởi tố bị can, bắt bị can tạm giam đối với 45 đối tượng có hành vi phạm tội liên quan và đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam phê chuẩn theo đúng quy định pháp luật. Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp PA05 Công an tỉnh Quảng Nam, Phòng 6/A05 Bộ công an và các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiếp tục điều tra, mở rộng.