Danh sách những "điểm đen" tai nạn giao thông mới được gọi tên tại TP HCM

Sở GTVT TP HCM vừa gửi thông tin đến các địa phương, Ban An toàn giao thông và Công an TP HCM nhằm lên kế hoạch xóa nhiều điểm đen tai nạn giao thông trong năm 2023.



Theo Sở GTVT TP HCM, có 2 điểm đen được xóa năm 2022 vì không xảy ra tai nạn giao thông trong 12 tháng sau khi xác lập và xử lý, gồm: Nút giao Võ Trần Chí – đường dẫn cao tốc Bình Thuận – Chợ Đệm, huyện Bình Chánh và cầu Nguyễn Tri Phương, quận 5.

Tuy nhiên có 7 điểm đen phát sinh mới trong năm 2022. Đó là giao lộ Thoại Ngọc Hầu – Lũy Bán Bích (quận Tân Phú); đường Ba tháng Hai, đoạn từ Lê Đại Hành đến Tạ Uyên (quận 11); trước số nhà 216 Quốc lộ 1K (TP Thủ Đức); giao lộ Võ Trần Chí – Trần Văn Giàu (quận Bình Tân); cầu Ba Son, quận 1 – giao giữa nhánh cầu chính và nhánh dẫn từ đường Tôn Đức Thắng lên cầu; Xa lộ Hà Nội, TP Thủ Đức (đoạn từ trụ điện T39C đến trụ điện T40C); giao lộ Phan Văn Hớn – Trần Văn Mười (huyện Hóc Môn).



Đoạn Ba Tháng Hai đi qua quận 11 phương tiện đông đúc, dễ xảy ra va chạm

Ôtô, xe gắn máy san sát nhau trên đường Ba Tháng Hai, việc thiếu quan sát cũng là nguyên nhân xảy ra va chạm trên đoạn đường

Ngoài 7 điểm đen mới phát sinh, Sở GTVT đề nghị Công an TP, Ban An toàn giao thông và các địa phương tiếp tục theo dõi 2 điểm đen còn xảy ra tai nạn giao thông năm 2022 gồm nút giao Mỹ Thủy, TP Thủ Đức và nút giao An Sương (quận 12, huyện Hóc Môn).



Theo Sở GTVT TP HCM, tính đến hết năm 2022 và đầu năm 2023, toàn thành phố còn 9 điểm đen tai nạn giao thông.

Cầu Ba Son, tại điểm giao giữa nhánh cầu chính và nhánh dẫn từ đường Tôn Đức Thắng thường xảy ra xung đột vào giờ cao điểm

Lượng phương tiện qua lại cầu Ba Son luôn đông đúc, dễ xảy ra va chạm và xung đột giao thông

Phóng viên báo Người Lao Động đã đến 1 số điểm đen mới phát sinh ghi nhận thực trạng.

Đa số các vị trí điểm đen có lưu lượng phương tiện đông vào giờ cao điểm hoặc có nhiều điểm giao cắt phức tạp hoặc người điều khiển phương tiện không tuân thủ đèn tín hiệu giao thông…

Giao lộ Trần Văn Mười - Phan Văn Hớn dù có đèn tín hiệu nhưng nhiều người đi xe máy không tuân thủ