Đánh gãy mũi người vay nợ, nghi phạm trốn truy nã bị bắt

Ngày 28/1, Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho biết, Ngô Minh Tú (41 tuổi, trú huyện Đại Lộc, Quảng Nam) vừa đến cơ quan công an đầu thú sau khi người này cùng đồng bọn đánh gãy mũi con nợ rồi bỏ trốn.

Cụ thể, chiều 7/1/2022, anh Lê Ngọc Duy (29 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn) đang ngồi tại quán cà phê trên địa bàn phường Hòa Thọ Tây (quận Cẩm Lệ) bị Ngô Minh Tú cùng 4 người khác đến uy hiếp. Trước đó, anh Duy mượn 70 triệu đồng của Tú, nhưng chưa trả.

Ngô Minh Tú tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CACC)

Lúc này, nhóm của Tú đánh đập gãy mũi, rồi khống chế, cưỡng ép anh Duy lên ôtô để đưa về huyện Hòa Vang. Trên đường đi, anh Duy bị chảy máu, liên tục kêu cứu nên cả nhóm thả Duy xuống Trung tâm y tế huyện Hòa Vang để tự đi cấp cứu và gọi người nhà chở về. Quan giám định, anh Duy thương tích 7%.

Sau đó, Tú trốn vào các tỉnh phía Nam. Phát hiện Tú đang lẩn trốn ở Đồng Nai, Công an quận Cẩm Lệ tìm mọi cách xác định và nhiều lần vận động để nghi phạm ra đầu thú. Ngày 26/1/2023, Tú đến cơ quan Công an tỉnh Quảng Nam tự thú và được Công an quận Cẩm Lệ tiếp nhận, di lý về Đà Nẵng để điều tra, xử lý theo quy định.