Hot TikToker Trung Quốc "Mèo Một Ly" (Từ Gia Nghệ) từng gây xôn xao mạng xã hội trong dịp Tết Nguyên đán 2024 với video "phát hiện bài tập Tết của học sinh tiểu học Trung Quốc bị bỏ quên tại Paris (Pháp)" lên Douyin (phiên bản của TikTok tại Trung Quốc). Đây là video có nội dung phát hiện tình cờ thú vị và hành trình “khám phá” vở bài tập bị bỏ quên này đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng, thu về hàng triệu view và tương tác, xuất hiện trên xu hướng của nền tảng.

Tuy nhiên, sau khi sự việc lan rộng, cảnh sát Trung Quốc đã vào cuộc điều tra và xác nhận toàn bộ câu chuyện chỉ là dàn dựng, hoàn toàn do "Mèo Một Ly" và ê-kíp thực hiện.

Theo truyền thông Trung Quốc, ngay khi sự việc xảy ra, Đội trưởng Đội cảnh sát mạng thuộc Công an quận Tây Hồ (thành phố Hàng Châu) Triệu Chí Siêu cho biết cảnh sát đã vào cuộc điều tra sau khi nhận được nhiều phản ánh. Để xác minh sự tồn tại của học sinh tiểu học tên "Tần Lãng" được nhắc đến trong video, cảnh sát đã kiểm tra toàn bộ hồ sơ xuất cảnh của học sinh trong độ tuổi này trên toàn quốc. Kết quả cho thấy không có bất kỳ học sinh tiểu học nào tên "Tần Lãng" xuất cảnh sang Pháp. Điều này chứng minh video của "Mèo Một Ly" chứa nội dung hư cấu, không phải sự thật.

TikToker bịa ra cả 1 câu chuyện để làm nội dung

Sau đó, cơ quan công an thành phố Hàng Châu đã thành lập tổ chuyên án để điều tra. Cuối cùng, "Mèo Một Ly" thừa nhận video này do cô và một nam thành viên trong nhóm họ Tiết cùng nhau lên kế hoạch và quay phim, hoàn toàn là một câu chuyện bịa đặt. Cơ quan công an đã xử phạt hành chính hai người theo quy định của pháp luật. "Mèo Một Ly" cũng đã đăng video xin lỗi trên Douyin và cho biết sẽ nghiêm túc kiểm điểm bản thân. Sau đó, tài khoản Douyin của "Mèo Một Ly" bất ngờ bị khóa, tài khoản Weibo và WeChat Video cũng bị chặn. Cộng đồng mạng ước tính tổng số người theo dõi cô trên toàn mạng xã hội là hơn 30 triệu đã biến mất hoàn toàn.

Cô nàng phải trả giá đắt vì tạo thông tin sai sự thật, ngay cả khi tưởng chừng là nội dung vô hại

Sau một năm, "Mèo Một Ly" đã chuyển hướng hoạt động sang YouTube. Tuy nhiên, có thông tin cho biết Từ Gia Nghệ (tên thật của "Mèo Một Ly") có liên quan đến 5 công ty. Hiện tại, 4 trong số đó vẫn đang hoạt động, bao gồm Công ty TNHH Công nghệ Mạng Hách Mạn (Quảng Châu), Công ty TNHH Công nghệ Mạng Sắt Mạn (Quảng Châu), Công ty TNHH Phát triển Đầu tư Trư Mễ Miêu (Thâm Quyến),... Các công ty này chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực phát triển phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin.

Gần đây, nhiều người chú ý đến việc Công ty TNHH Công nghệ Mạng Sắt Mạn, do "Mèo Một Ly" kiểm soát, đã bị thông báo nợ thuế ba lần vào ngày 16/1/2025. Tổng số tiền nợ thuế khoảng 15.000 NDT (tương đương 51 triệu VND), bao gồm thuế xây dựng đô thị, thuế giá trị gia tăng và thuế tem. Thông báo này được đưa ra bởi Cục Thuế quận Tân Giang, thành phố Hàng Châu.

Ngoài ra, do "sự kiện bài tập Tết của học sinh tiểu học", hồ sơ xử phạt hành chính của Công ty TNHH Công nghệ Mạng Sắt Mạn cho thấy vào tháng 3/2024, công ty này đã bị Đồn Công an Chuyển Đường, Công an quận Tây Hồ (thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang) phạt 15.000 NDT (tương đương 51 triệu VND) vì vi phạm "Biện pháp quản lý bảo vệ an ninh mạng lưới máy tính quốc tế".

Không chỉ vậy, Công ty TNHH Công nghệ Mạng Sắt Mạn và Từ Gia Nghệ hiện đang vướng vào một vụ kiện tụng. Vào ngày 3/3, Tòa án Nhân dân quận Tân Giang (thành phố Hàng Châu) đã ra thông báo yêu cầu Công ty TNHH Công nghệ Mạng Sắt Mạn (Hàng Châu) và Từ Gia Nghệ phản hồi vụ kiện tranh chấp hợp đồng dịch vụ do Công ty TNHH Kế hoạch Tiếp thị Hắc Mang (Thượng Hải) khởi kiện. Các tài liệu liên quan đến vụ kiện bao gồm bản sao đơn kiện và giấy triệu tập. Thông báo của tòa án nêu rõ, sau 30 ngày kể từ ngày thông báo được công bố, sẽ được coi là đã tống đạt và phiên tòa xét xử vụ án này sẽ diễn ra vào ngày 18/4/2025.

Nguồn: ETtoday