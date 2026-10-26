Đang tràn lan ảnh nàng thơ gen Z bật khóc trong nhà anh sếp showbiz T. khi đang livestream

Sáng 26/10, tờ 163 đưa tin, nàng thơ gen Z Từ Nghệ Dương mới đây đã bật khóc trong phiên livestream bán hàng với ông xã - nam ca sĩ kiêm diễn viên Hoàng Tử Thao (cựu thành viên EXO) tại nhà riêng. Theo nguồn tin, trong lúc livestream, 1 bộ phận cư dân mạng đã liên tục spam bình luận yêu cầu đòi xem vết rạn da sau sinh nở của Từ Nghệ Dương. Lời yêu cầu mang tính nhạy cảm này đã khiến mỹ nhân họ Từ bật khóc tại chỗ.

Hoàng Tử Thao ngồi bên cạnh lập tức trở nên kích động và “nổi trận lôi đình” đáp trả những cư dân mạng vô duyên nhằm bảo vệ vợ yêu. Trước ống kính, cựu thành viên EXO giận dữ chỉ trích hành vi đòi hỏi đi quá giới hạn từ 1 bộ phận khán giả. Anh gay gắt mắng mỏ những netizen đòi xem vết rạn da của Từ Nghệ Dương: “Thử hỏi có ai lại muốn những chi tiết riêng tư trên cơ thể người nhà mình bị người ngoài tò mò, dòm ngó hay không hả?”.

Sẵn đang có bực tức trong người, Hoàng Tử Thao 1 lần xả hết cơn giận. Anh khẳng định việc mình bán hàng online là quang minh chính đại. Đồng thời, nam ngôi sao sinh năm 1993 cũng lên tiếng phản hồi về những tranh cãi liên quan đến việc kết hôn và có con của mình: “Việc tôi kết hôn, có con có ảnh hưởng gì đến các bạn à? Tất cả mọi việc đều nằm trong kế hoạch của tôi, chuyện riêng tư của chúng tôi, chúng tôi thích công bố lúc nào thì công bố lúc đó”.

Từ Nghệ Dương rưng rưng ngấn lệ khi đang livestream. Ảnh: Weibo

Hoàng Tử Thao tức giận lên tiếng bảo vệ bà xã ngay giữa buổi bán hàng online. Ảnh: Weibo

Chứng kiến cơn giận của Hoàng Tử Thao, Từ Nghệ Dương đã đến bên đàng trai nhẹ nhàng khuyên can, còn đưa tay bịt miệng ông xã vì sợ anh càng nói càng trở nên kích động. Sau đó, mỹ nhân sinh năm 1997 cố gắng ổn định tinh thần chồng mình, hướng anh tiếp tục tập trung vào việc bán hàng online và kéo nhịp độ của buổi livestream trở lại bình thường.

Trước đó vào hôm 15/10, Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương gây bão Cbiz khi “đánh úp” công khai đã lên chức bố mẹ. Trên trang cá nhân, nàng thơ sinh năm 1997 chia sẻ loạt ảnh đi du lịch biển với dòng trạng thái: “Ánh hoàng hôn trải dài trên mặt biển, những người mình yêu thương đều ở bên cạnh mình”.

Trong đó bức ảnh được cư dân mạng chú ý nhất là khoảnh khắc nữ ca sĩ và Hoàng Tử Thao nắm tay con trai đi dạo bên bờ biển. Không cần xuất hiện trực diện hay phô bày quá nhiều về cuộc sống riêng tư, khung hình gia đình giản dị của Hoàng Tử Thao - Từ Nghệ Dương vẫn gây bão mạng. Tuy không để lộ mặt, nhưng từ loạt ảnh có thể thấy quý tử đầu lòng của cặp sao hiện đã cao chạm hông bố mẹ. Tính toán theo dòng thời gian từ các nghi vấn mang thai trước đó của Từ Nghệ Dương và việc em bé đã có thể tự đứng cũng như đi lại vững vàng, dân tình ước tính con trai cặp sao hot nhất Cbiz khoảng 2-3 tuổi.

Cặp đôi khiến dư luận Trung Quốc nháo nhào khi bất ngờ công khai con trai đầu lòng. Ảnh: Weibo

Thực tế, nghi vấn Từ Nghệ Dương mang thai trước khi cưới, và bí mật sinh con trai đầu lòng tại Mỹ đã rộ lên từ năm 2024. Vào tháng 8/2024, một cư dân mạng cho biết đã bắt gặp Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương tại một phòng khám sản phụ khoa ở Los Angeles (Mỹ). Thời điểm đó, nữ ca sĩ sinh năm 1997 được Hoàng Tử Thao cùng gia đình bảo vệ cẩn thận, hạn chế để những người xung quanh chụp ảnh. Khi ấy, cha của Từ Nghệ Dương tỏ ra vô cùng vui vẻ sau khi con gái hoàn tất buổi thăm khám. Trái lại, Hoàng Tử Thao khá căng thẳng vì lo ngại hình ảnh mình đưa người thương đi khám thai bị phát tán.

1 cư dân mạng từng bắt gặp Hoàng Tử Thao cùng cha của Từ Nghệ Dương xuất hiện tại bệnh viện phụ sản ở Mỹ để đưa nữ ca sĩ đi khám thai cách đây 2 năm. Khi phát hiện bị chụp lén, Hoàng Tử Thao đã nổi giận, lớn tiếng yêu cầu người chụp xóa ảnh. Ảnh: Weibo

Hoàng Tử Thao sinh năm 1993, từng lấy nghệ danh Tao, ra mắt trong nhóm nhạc đình đám Kpop EXO khi vừa tròn 19 tuổi. Anh rời nhóm do mâu thuẫn với công ty quản lý cũ SM vào năm 2015. Kể từ đó, Hoàng Tử Thao trở về quê nhà Trung Quốc hoạt động với tư cách ca sĩ, diễn viên và thành lập 1 công ty giải trí riêng mang tên L.TAO Entertainment .

Hoàng Tử Thao có xuất thân bề thế, giàu có. Anh là con trai của ông Hoàng Trung Đông - người nắm giữ khối tài sản lên đến 3 tỷ USD (76,2 nghìn tỷ đồng) và 4-5 khu đất rộng lớn tại Thanh Đảo (Trung Quốc). Năm 1997, cha của Hoàng Tử Thao đã xếp vị trí thứ 7 trong danh sách những người giàu nhất Thanh Đảo (Trung Quốc). Sau khi cha qua đời vào năm 2020, Hoàng Tử Thao được thừa kế toàn bộ tài sản. Truyền thông xứ tỷ dân gọi cựu thành viên EXO là nam idol giàu có hàng đầu của showbiz Hoa ngữ.

Cha Hoàng Tử Thao là doanh nhân nổi tiếng trên thương trường. Ảnh: Sohu

Ngày 16/10 năm ngoái, Hoàng Tử Thao đã tổ chức đám cưới với nữ idol Từ Nghệ Dương. Chuyện tình của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương được xem là phiên bản lãng mạn ngoài đời thực của tiểu thuyết ngôn tình theo motip “tổng tài và nàng thơ”. Cặp đôi có mối quan hệ trên mức sếp - nhân viên từ năm 2020. Từ Nghệ Dương là nghệ sĩ thuộc công ty L.TAO Entertainment do nam idol họ Hoàng sáng lập và giữ chức chủ tịch.