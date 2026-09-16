Một câu chuyện hy hữu đang thu hút sự chú ý tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, khi một ngư dân 60 tuổi bất ngờ trở về nhà sau 11 ngày mất tích trên biển. Đáng nói, trong lúc gia đình đang dần chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, người đàn ông lại xuất hiện an toàn.

Theo truyền thông địa phương, ông Zhang mất tích từ ngày 3/9 trong một chuyến đánh bắt tôm. Trước đó, tàu cá phải quay về cảng sớm do ảnh hưởng của các dải mây bên ngoài một cơn bão.

Đến thời điểm ông Zhang đáng lẽ phải thức dậy để bắt đầu công việc, các thành viên thủy thủ đoàn phát hiện ông không có mặt. Họ nghi ngờ người đàn ông có thể đã vô tình rơi xuống biển trong quá trình làm việc.

Ngay sau khi nhận được tin, gia đình và những người liên quan tổ chức tìm kiếm ông Zhang. Tuy nhiên, sau nhiều ngày, mọi nỗ lực vẫn không mang lại kết quả. Thời gian càng kéo dài, hy vọng người đàn ông còn sống càng trở nên mong manh.

Cuối cùng, sau 11 ngày không có tin tức, gia đình bắt đầu chuẩn bị tang lễ vì cho rằng điều tồi tệ nhất có thể đã xảy ra.

Ngày 13/9, ông Zhang bất ngờ trở về nhà tại khu dân cư mới Bantang, làng Luomen.

Sự xuất hiện của ông khiến người thân và hàng xóm không khỏi bàng hoàng. Chỉ ít ngày trước, gia đình còn đang chuẩn bị cho tang lễ thì nay người đàn ông mất tích đã đứng trước mặt họ.

Con trai ông Zhang cho biết cha mình hiện không có trạng thái tinh thần tốt và đang nghỉ ngơi sau khi trở về.

Trước đó, người con đã tới đảo Daishan để tìm kiếm cha. Vì vậy, thời điểm ông Zhang về đến nhà, không có người thân nào ở đó.

Một người thân cho biết ông Zhang nhìn khá khỏe mạnh, chỉ có làn da sạm đi rõ rệt do tiếp xúc với ánh nắng trong thời gian dài. Tuy nhiên, tình trạng tinh thần của ông vẫn khiến gia đình lo lắng.

Điều khiến câu chuyện trở nên bí ẩn là đến nay, ông Zhang vẫn chưa kể cụ thể chuyện gì đã xảy ra trong 11 ngày ông mất tích. Ông đã ở đâu? Làm thế nào để có nước và thức ăn? Bằng cách nào ông có thể sống sót nếu thực sự rơi xuống biển? Và hành trình nào đã đưa ông trở về nhà?

Kể từ khi ông Zhang trở về, một số người dân địa phương suy đoán ông Zhang có thể đã bị dòng thủy triều cuốn tới một rạn san hô hoặc hòn đảo nào đó. Tại đây, ông có thể đã tìm được nơi trú ẩn tạm thời trước khi trở về. Tuy nhiên, đây mới chỉ là phỏng đoán của người dân và chưa được ông Zhang hoặc cơ quan chức năng xác nhận.

Hiện gia đình đang chờ ông Zhang ổn định cả về thể chất lẫn tinh thần trước khi tìm hiểu thêm về quãng thời gian 11 ngày ông mất tích.

Điều đáng nói đối với người thân, việc ông bất ngờ trở về ngay sau khi gia đình gần như đã chuẩn bị tang lễ chắc chắn là một cú sốc lớn và cũng là điều may mắn mà không ai dám nghĩ tới.