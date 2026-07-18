Clip: NXH

4 đám tang trong một con phố

Không khí tang thương bao trùm một con phố nhỏ tại Xã Phú Bình (Tỉnh Thái Nguyên) sau vụ tai nạn xe khách đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ rạng sáng 17/7.

Chỉ trong một buổi sáng, 4 đám tang được dựng lên. Tiếng khóc nghẹn xen lẫn những âm thanh não nề của đám tang khiến cả khu phố chìm trong nỗi đau nặng trĩu.

Con phố ngỏ ngập trong bi thương (Ảnh: NXH)

Đau xót hơn cả, trong số 4 nạn nhân xấu số có tới 3 em nhỏ đang tuổi đến trường. Từ đầu giờ chiều, nhiều thầy cô giáo, bạn học của các em lặng lẽ có mặt để thắp nén hương tiễn biệt. Không ít người đứng lặng rất lâu trước di ảnh của những học sinh còn khoác trên mình ước mơ dang dở, lặng lẽ lau nước mắt.

Ngoài sân, người dân trong tổ dân phố phụ giúp các gia đình dựng rạp, chuẩn bị hậu sự và đón khách đến viếng. Ai cũng nói đây là mất mát quá lớn đối với một khu dân cư vốn yên bình, nơi các gia đình đều quen biết, gắn bó với nhau từ nhiều năm nay.

Theo người dân địa phương, nhóm hành khách trên xe là những gia đình có quan hệ thân thiết, cùng thuê trọn gói chuyến du lịch. Riêng tại con phố nơi nhiều nạn nhân sinh sống, có tới 9 gia đình quen biết nhau. Sau vụ tai nạn, 4 gia đình phải tổ chức tang lễ cùng lúc.

Người thân các nạn nhân vẫn chưa khỏi bàng hoàng sau những gì mới xảy ra (Ảnh: NXH)

Một người hàng xóm nghẹn ngào kể, theo kế hoạch, đoàn sẽ trở về vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, do trong khu phố có người vừa qua đời nên mọi người quyết định kết thúc chuyến đi sớm để kịp về viếng tang.

"Đáng lẽ ngày mai mới về, nhưng ở phố có người mất thì phải về trước để viếng. Mọi người cứ giục lái xe đi nhanh để kịp giờ. Không ngờ khoảng 2 giờ đêm thì xảy ra tai nạn. Nếu không thì sáng nay đã về đến nơi rồi...", người này chia sẻ.

Người dân cũng cho biết chiếc xe được cả đoàn thuê trọn gói cho chuyến đi. Sau vụ việc, nhiều người nghe thông tin tài xế có biểu hiện mệt mỏi, buồn ngủ trước thời điểm xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, nguyên nhân chính thức vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đứng trước đám tang những người xấu số, một người họ hàng không khỏi xót xa khi nhắc đến các nạn nhân nhỏ tuổi.

"Cả lịch trình có 32 người thì 4 người (tử vong) ở đây rồi. Buồn và đau xót lắm. Thứ nhất là bởi ở đó cũng toàn các cháu nhỏ, thương các cháu lắm... Cháu nhà em mới 14 tuổi, cháu bên kia 15 tuổi, một cháu 17 tuổi, còn một người nữa tôi không nhớ rõ bao nhiêu tuổi…", người thân nghẹn giọng.

Nỗi đau càng chồng chất khi nhiều người thân của các nạn nhân cũng đang nằm điều trị sau vụ tai nạn, chưa thể trở về để lo hậu sự.

"Ông bà nội của cháu cũng gặp nạn, giờ vẫn chưa về được để đưa cháu đi...", người họ hàng nói.

"Toàn các cháu đang đi học, ngoan và học giỏi lắm..."

Chia sẻ với phóng viên, bà Dương Thị Thùy, người dân xã Phú Bình, nghẹn ngào cho biết gia đình mình có tới 4 người tử vong trong vụ tai nạn, gồm ba cháu nhỏ và một người chú hơn 53 tuổi.

"Nhà chị có bốn người mất, ba cháu nhỏ với một chú hơn 53 tuổi. Những người khác thì nhiều người bị thương rất nặng, vẫn đang nằm ở bệnh viện", bà Thùy nói.

Nhắc đến các nạn nhân nhỏ tuổi, người phụ nữ không khỏi xót xa: "Toàn các cháu đang đi học. Hai cháu gái, một cháu trai. Các cháu ngoan, học giỏi lắm. Khổ thân quá... Ai cũng đau xót, thương tiếc các cháu."

Bạn bè của các em đã đến viếng thăm vào chiều ngày 17/7 (Ảnh: NXH)

Theo cô Thùy, đến nay chỉ những người bị thương nhẹ mới được xuất viện trở về địa phương, trong khi nhiều người khác vẫn đang điều trị.

"Có gia đình thì cả nhà đã về, nhưng có gia đình mới chỉ bà về được, còn ông vẫn nằm viện vì gãy chân."

Gia đình bà Thùy cũng có hai người bị thương rất nặng và đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai:

"Hai người ngồi bên phải xe. Khi xe lật về bên phải thì bị kẹp cứng trong cabin, mấy tiếng sau mới đưa được ra ngoài. Một người bị dập nát cả cánh tay. Ban đầu bác sĩ nói khả năng khoảng 90% là mất cánh tay, nhưng sau ca phẫu thuật may mắn thành công nên giữ lại được.”

Rạng sáng 17/7, khoảng 0h20, ô tô khách giường nằm mang biển kiểm soát 20C-117.XX do tài xế Nguyễn Văn B. (SN 1983, trú tỉnh Thái Nguyên) điều khiển lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng về Hà Nội.

Khi đến Km197+900, chiếc xe bất ngờ lao sang phải, tông đổ dải hộ lan và lan can bảo vệ rồi rơi xuống đường gom từ độ cao khoảng 3,5 - 4,2 m.

Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại hiện trường, một người tử vong tại bệnh viện và 28 người khác bị thương. Các nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Nông nghiệp, Bệnh viện Đa khoa Thường Tín và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cấp cứu, điều trị.

Qua xác minh ban đầu, cả 4 nạn nhân tử vong đều là người cùng tổ dân phố Hòa Bình, xã Phú Bình, gồm: Nguyễn Trà M. (SN 2012); Dương Đình H. (SN 1972); Lê Minh T. (SN 2010); Nguyễn Thị Ph. A. (SN 2013, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang, hiện sinh sống tại xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên).

Ngoài các trường hợp tử vong, còn có 3 nạn nhân bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai. Trong đó có ông Dương Đình M. (SN 1972), ông Vũ Đình Đ. (SN 1971), cùng trú xã Phú Bình và em Phạm Công C. (SN 2008, hộ khẩu tại tỉnh Bắc Ninh).

Kết quả kiểm tra sau tai nạn cho thấy tài xế không vi phạm nồng độ cồn và ma túy.