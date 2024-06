Thông tin trên tờ The Sun cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ đêm ngày thứ Sáu, 7/6 vừa qua. Ít nhất 2 người chết và 15 người bị thương khi phần lan can bằng kính trên tầng 3 của một hộp đêm ở Mexico vỡ vụn. Nhiều nạn nhân đã rơi xuống từ độ cao 12m trước sự chứng kiến của đám đông. Hiện trường nhanh chóng trở nên vô cùng hỗn loạn với những tiếng la hét và cầu cứu sự giúp đỡ.

Được biết, những người dự tiệc đang đợi ở Câu lạc bộ đêm Rich tại bang San Luis Potosi cỉa Mexico để xem buổi hòa nhạc của Kevin Moreno - một nghệ sĩ nổi tiếng người Mexico - thì thảm kịch xảy ra.

Các nạn nhân rơi xuống bên dưới sau khi lan can bằng kính bị vỡ dưới áp lực lớn.

Đoạn video kinh hoàng do camera an ninh ghi lại cho thấy những người tới đây vui chơi đã rơi xuống phần hội trường chính bên dưới của hộp đêm sau khi phần lan can bằng kính bị vỡ do áp lực lớn từ đám đông. Năm trong số 16 người bị thương được cho là bị thương nặng. Họ vẫn đang được điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt.



Mexico: Ban công bằng kính ở CLB đêm vỡ tan, ít nhất 2 người thiệt mạng, 15 người bị thương.

Ông Jorge Hernandez, quan chức tòa thị chính, cho biết hộp đêm không được phép tổ chức buổi hòa nhạc. Ông nói thêm: “Sự hiện diện liên tục và không kiểm soát của những người tham dự sự kiện này đã khiến một trong những lan can trên tầng 3 của tòa nhà này bị bung ra dưới áp lực lớn, dẫn đến thảm kịch cướp đi sinh mạng của hai người. Có khoảng 15 người bị thương, một số trong số họ bị thương nặng.”

Ngay sau thảm kịch, chính quyền địa phương đã cho đóng cửa hộp đêm và phong tỏa khu vực để tiến hành điều tra. Hai người thiệt mạng thương tâm trong vụ việc được xác định là Manuel Alejandro Infante Puente, 21 tuổi và Rodrigo Espinosa Alonso, 17 tuổi. Bạn của Manuel, Bufalos Cedral, phát biểu trong buổi lễ tưởng nhớ: “Hôm nay chúng tôi đã phải trải qua một mất mát lớn lao. Người bạn và người bạn đồng hành của chúng tôi, Manuel đã không còn nữa. Hãy yên nghỉ nhé Manuel Alejandro Infante Puente".

Trong khi đó, chín người đã thiệt mạng một cách bi thảm vào tháng trước trong một vụ tai nạn tương tự sau khi một sân khấu bị sập tại một cuộc vận động tranh cử trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống ở San Pedro Garza Garcia. Thống đốc bang cho biết vào thời điểm đó có ít nhất 121 người bị thương.

