Không thường xuyên chia sẻ hình ảnh các con lên mạng xã hội, vì vậy mỗi lần Đặng Thu Thảo chủ động đăng một khoảnh khắc đời thường của gia đình đều nhận được sự quan tâm. Mới đây, nàng hậu hiếm hoi cập nhật hình ảnh cô con gái lớn trong một khoảnh khắc rất giản dị bên bố mẹ. Không cầu kỳ, không có màn tạo dáng đặc biệt, bức ảnh vẫn nhanh chóng gây chú ý bởi ái nữ nhà Đặng Thu Thảo đã lớn phổng phao, ngày càng ra dáng chị cả trong gia đình có ba người con.

Hiếm hoi được mẹ khoe ảnh, ái nữ nhà Đặng Thu Thảo gây chú ý vì diện mạo ngày càng lớn

Trong hai story mới được Đặng Thu Thảo chia sẻ, hình ảnh con gái lớn xuất hiện trong những khoảnh khắc đời thường bên mẹ. Ở một khung hình, cô bé ngồi cạnh mẹ, cả hai cùng nhìn vào điện thoại. Ở hình ảnh khác, người đẹp ôm con gái trong một khoảnh khắc khá tự nhiên bên chồng cùng con trai thứ hai. Chính sự giản dị ấy lại khiến những người theo dõi nàng hậu lâu năm thích thú, bởi Đặng Thu Thảo vốn không phải người thường xuyên đưa chuyện gia đình lên mạng xã hội.

Con gái đầu lòng của Đặng Thu Thảo và doanh nhân Trung Tín là Sophie, sinh năm 2018. Thời gian đầu sau khi con chào đời, nàng hậu từng khá cẩn trọng trong việc chia sẻ hình ảnh của bé. Khi Sophie còn nhỏ, cô thường che mặt hoặc chụp con từ phía sau và mãi sau đó mới thoải mái hơn với việc công khai diện mạo của con gái.

@dangthuthao91

Bởi vậy, hình ảnh mới nhất càng cho thấy Sophie đã thay đổi khá nhiều so với những năm đầu được mẹ giới thiệu với công chúng. Cô bé có mái tóc dài, gương mặt thanh tú và vẻ ngoài ngày càng ra dáng một cô chị lớn. Trước đó, Sophie cũng nhiều lần được nhận xét sở hữu nhiều nét đẹp từ bố mẹ và càng lớn càng có thần thái riêng.

Điều khiến hình ảnh này được chú ý không hẳn nằm ở việc một cô bé xuất hiện trên Instagram của mẹ, mà ở chính sự hiếm hoi. Với Đặng Thu Thảo, mạng xã hội dường như chỉ là nơi cô lưu lại một phần cuộc sống, thay vì biến gia đình thành nội dung xuất hiện thường xuyên.

Gia đình Đặng Thu Thảo - Trung Tín hiện có 3 con, nàng hậu ngày càng kín tiếng về đời tư

Sau khi kết hôn với doanh nhân Trung Tín vào năm 2017, Đặng Thu Thảo dần rút khỏi các hoạt động giải trí để tập trung cho gia đình và công việc. Những năm qua, cô gần như không xuất hiện dày đặc tại các sự kiện như trước, thay vào đó dành nhiều thời gian cho cuộc sống riêng.

Vợ chồng Đặng Thu Thảo hiện có ba người con, gồm con gái đầu lòng Sophie sinh năm 2018, con trai Liam sinh năm 2020 và một cô con gái út sinh năm 2024. Đặng Thu Thảo chỉ thông báo tin vui về em bé thứ ba sau khi con đã cứng cáp, cho thấy sự thận trọng quen thuộc trong cách nàng hậu bảo vệ đời tư của gia đình.

Nguồn: Dang Thu Thao

Sự xuất hiện của thành viên thứ ba cũng khiến cuộc sống của gia đình nàng hậu được công chúng chú ý hơn. Tuy nhiên, thay vì liên tục chia sẻ hình ảnh các con, Đặng Thu Thảo vẫn giữ cách xuất hiện khá chừng mực. Cô thỉnh thoảng đăng những khoảnh khắc gia đình, các chuyến đi hoặc những hình ảnh đời thường, nhưng không biến các con thành tâm điểm thường xuyên trên trang cá nhân.

Đến khi các con lớn hơn, người đẹp dường như thoải mái hơn đôi chút trong việc chia sẻ những khoảnh khắc của các bé. Dịp Tết Bính Ngọ 2026, cô từng hiếm hoi đăng hình ảnh con gái út trong trang phục áo dài bên các anh chị. Trước đó, khi mới sinh em bé thứ ba, cô cũng chờ con cứng cáp rồi mới thông báo tin vui.

Nguồn: Dang Thu Thao

Rời ánh hào quang, cuộc sống hiện tại của nàng hậu xoay quanh gia đình

Đặng Thu Thảo từng là một trong những gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm của showbiz Việt sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012. Thế nhưng sau khi kết hôn, cô lựa chọn một hướng đi khá khác: Giảm xuất hiện trước công chúng, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và đồng hành cùng chồng trong cuộc sống cũng như công việc.

Trong những năm gần đây, hình ảnh Đặng Thu Thảo trên mạng xã hội chủ yếu là những khoảnh khắc rất đời thường. Khi thì một bức ảnh cá nhân, khi là hình ảnh bên chồng, lúc lại là những chuyến đi của gia đình. Cô không duy trì tần suất xuất hiện dày đặc nhưng mỗi lần đăng tải đều dễ nhận được sự chú ý, một phần bởi sự kín tiếng đã trở thành nét riêng của nàng hậu.

Nguồn: Dang Thu Thao

Gia đình cô cũng có sở thích cùng nhau đi du lịch, đặc biệt là những chuyến đi biển để các con có thêm thời gian khám phá thiên nhiên. Đặng Thu Thảo từng chia sẻ rằng khi các con lớn dần, vợ chồng cô chú trọng việc ở bên cạnh để chăm sóc, uốn nắn và chỉ dạy các bé.

Có lẽ vì thế, hình ảnh mới nhất của cô con gái lớn không đơn thuần là một bức ảnh được mẹ đăng lên Instagram. Nó giống như một lát cắt nhỏ trong cuộc sống hiện tại của Đặng Thu Thảo: Không còn là nàng hậu liên tục xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu, mà là một người mẹ của ba đứa trẻ, thỉnh thoảng lưu lại những khoảnh khắc gia đình theo cách rất riêng.

Nguồn: Dang Thu Thao

Và cũng giống như nhiều lần trước, Đặng Thu Thảo không cần chia sẻ quá nhiều. Chỉ một vài khung hình ngắn ngủi cũng đủ để người theo dõi nhận ra những đứa trẻ của nàng hậu ngày nào đã lớn lên từng ngày, còn cô thì đang tận hưởng một cuộc sống kín tiếng và bình dị hơn rất nhiều so với những năm tháng ở đỉnh cao showbiz.