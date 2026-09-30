Chồng Hoa hậu Ngân Anh dành 2 tháng dạy con học đếm số, kết quả học tập của con trai khiến dân mạng bất ngờ

Mới đây, MC Phan Tô Ny - ông xã của Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh đã đăng tải đoạn clip cùng học đếm với bé TiNo - bé trai hơn 2 tuổi.

Nam MC bật mí đã dành 2 tháng để dạy con học đếm số. Anh viết: "Học đếm vậy chứ cũng phải hơn hai tháng rồi, tới bữa nay ba mới có ngày nghỉ trọn 24 giờ đồng hồ dành cho TiNo".

Kết quả là cậu bé TiNo đã có thể đếm số liền mạch từ 1-24 khiến nhiều cư dân mạng bất ngờ, dành nhiều lời khen ngợi. Điều này khiến MC Phan Tô Ny rất vui mừng.

Bé TiNo - con trai Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh đã biết đọc số từ 1-24.

Khi cư dân mạng thắc mắc vì sao TiNo không đếm đến số 25 mà chỉ dừng lại ở 24, nam MC cho biết số 24 tượng trưng cho 24 giờ trong 1 ngày, không phải số 25. Cậu bé TiNo cũng nói trong clip: "Không có số 25".

Trên mạng xã hội, nhiều người dùng khen ngợi bé Ti No thông minh, nhanh nhẹn và càng ngày nói càng sõi. Một số người dùng còn nhận thấy cậu bé dùng được sinh ra ở TP.HCM nhưng vẫn mang chất giọng Bình Định dễ thương.

Bé TiNo - con trai của Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh và ông xã Phan Tô Ny.

Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh và ông xã MC, biên tập viên Phan Tô Ny đón con trai đầu lòng vào tháng 12/2023, đặt tên thân mật cho bé là TiNo.

Trước khi con chào đời, Ngân Anh và chồng đã cùng tham gia các khóa học về chăm sóc, nuôi dạy trẻ để chủ động trang bị kiến thức cho hành trình làm cha mẹ. Với cô, sự chuẩn bị về tinh thần và kiến thức từ sớm giúp cả hai bớt bỡ ngỡ và có thể đồng hành với con một cách khoa học, nhẹ nhàng hơn.

Sau khi TiNo chào đời, Ngân Anh vẫn duy trì công việc giảng dạy tại trường đại học và tích cực hoàn thiện các mục tiêu cá nhân.

Gia đình nhỏ của Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh.

Dù lịch trình bận rộn, cô cho biết mình thường thức dậy từ khoảng 5 giờ sáng để chuẩn bị cho con trai trước khi bắt đầu một ngày đi dạy và làm việc tại trường.

Việc dậy sớm giúp nàng hậu chủ động sắp xếp thời gian, vừa chăm sóc TiNo chu đáo vừa không phải từ bỏ công việc và những kế hoạch riêng.

Trong cách nuôi dạy con, Ngân Anh đề cao sự đồng hành của cả bố và mẹ. Hai vợ chồng cùng chia sẻ trách nhiệm chăm sóc con, đồng thời chú trọng lắng nghe và quan sát từng giai đoạn phát triển của bé.

Cô mong muốn TiNo lớn lên trong môi trường gia đình ấm áp, được yêu thương nhưng vẫn có cơ hội khám phá thế giới xung quanh và từng bước hình thành tính tự lập.

Hoa hậu Ngân Anh mong muốn TiNo lớn lên trong môi trường gia đình ấm áp, được yêu thương.

Bên cạnh nỗ lực tự cân bằng cuộc sống, Ngân Anh cũng nhận được sự hỗ trợ từ gia đình hai bên, đặc biệt là ông bà nội của bé. Sự đồng hành này giúp cô có thêm thời gian dành cho công việc và việc học, trong đó có mục tiêu theo đuổi chương trình tiến sĩ. Nhờ có gia đình hỗ trợ phía sau, nàng hậu có thể vừa chăm sóc con vừa tiếp tục phát triển sự nghiệp và hoàn thiện bản thân.

Qua những chia sẻ về cuộc sống sau khi làm mẹ, Lê Âu Ngân Anh cho thấy cô lựa chọn cách nuôi con khá thực tế và chủ động: chuẩn bị kiến thức từ trước, cùng chồng chia sẻ việc chăm sóc, dành thời gian chất lượng cho con nhưng cũng không bỏ quên công việc và mục tiêu cá nhân. Với nàng hậu, làm mẹ không có nghĩa là từ bỏ cuộc sống riêng, mà là học cách sắp xếp để gia đình, sự nghiệp và hành trình phát triển bản thân có thể song hành.