Trường Giang không trở lại 2 Ngày 1 Đêm

Hồi giữa tháng 9/2026, Trường Giang bất ngờ thông báo tạm vắng mặt tại 2 Ngày 1 Đêm sau 5 mùa đồng hành. Nam MC cho biết muốn có thêm thời gian để lắng lại, học hỏi và hoàn thiện bản thân. Kể từ đó, Trường Giang không xuất hiện trong các hoạt động liên quan đến chương trình cũng như ít có động thái trên mạng xã hội. Trong khi đó, chặng ghi hình tại Đồng Tháp không có nam MC đã lên sóng và hiện thu hút hơn 4 triệu lượt xem sau hơn 2 ngày phát hành.

Do Trường Giang chỉ thông báo tạm vắng mặt chứ chưa xác nhận rời chương trình, việc anh có trở lại ở những hành trình tiếp theo vẫn là dấu hỏi được nhiều khán giả quan tâm. Mới đây, thông tin về chặng ghi hình mới tại Yên Bái (nay thuộc tỉnh Lào Cai) tiếp tục khiến dân tình chú ý. Một số người dân địa phương cho biết 2 Ngày 1 Đêm đã xuất hiện tại đây để ghi hình, với sự tham gia của một số ca sĩ trẻ trong vai trò khách mời.

Đáng chú ý, theo chia sẻ từ những người có mặt, đội hình được nhìn thấy trong chặng này không có Trường Giang mà chỉ gồm những gương mặt quen thuộc gồm Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn, Cris Phan và HIEUTHUHAI. Nếu những thông tin trên là chính xác, đây sẽ là chặng ghi hình thứ hai liên tiếp Trường Giang vắng mặt kể từ khi nam MC thông báo tạm rút khỏi chương trình.

Trường Giang được cho là tiếp tục vắng mặt trong chặng mới của 2 Ngày 1 Đêm vừa ghi hình hôm qua

Việc Trường Giang có trở lại 2 Ngày 1 Đêm trong thời gian tới hay không hiện vẫn chưa có câu trả lời chính thức. Phía chương trình cũng chưa công bố thời điểm nam MC tái xuất. Trong thời gian Trường Giang vắng mặt, phản ứng của khán giả cũng chia thành nhiều luồng. Một bộ phận nhận xét 5 thành viên còn lại có nhiều không gian tương tác hơn, tạo cảm giác thoải mái và tự nhiên trong một số tình huống.

Tuy nhiên, cũng có không ít khán giả cho rằng Trường Giang vẫn là một mảnh ghép đặc biệt của 2 Ngày 1 Đêm sau 5 mùa đồng hành. Vì vậy, việc nam MC tiếp tục vắng mặt cũng khiến chương trình có nhiều thay đổi về màu sắc và nhận được sự chú ý lớn. Hiện người hâm mộ vẫn đang chờ động thái tiếp theo từ Trường Giang và ê-kíp 2 Ngày 1 Đêm về khả năng nam MC trở lại trong những chặng ghi hình sau.

Trường Giang đã vắng mặt trong tập 103 quay tại Đồng Tháp

Tình hình hiện tại của Trường Giang

Khoảng hơn 1 tháng qua, Trường Giang vướng tranh luận trên mạng xã hội sau khi một số đoạn clip và phát ngôn cũ bị đào lại. Những nội dung này nhanh chóng được chia sẻ trên nhiều nền tảng, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều về nam nghệ sĩ. Dù các đoạn clip đã xuất hiện từ nhiều năm trước, câu chuyện vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống. Trên mạng xã hội, tên Trường Giang thỉnh thoảng tiếp tục được nhắc lại trong các cuộc thảo luận xoay quanh những phát ngôn và cách ứng xử của anh trong quá khứ.

Ở thời điểm hiện tại, Trường Giang vẫn duy trì cuộc sống khá kín tiếng so với giai đoạn thường xuyên xuất hiện trên sóng truyền hình. Việc anh hạn chế xuất hiện cùng lúc với những tranh luận xoay quanh loạt phát ngôn cũ càng khiến tình hình của nam nghệ sĩ được khán giả chú ý. Dù Trường Giang đã lên tiếng xin lỗi nhưng làn sóng tranh cãi liên quan đến nam MC vẫn còn rầm rộ.

Sự vắng mặt của Trường Giang tại 2 ngày 1 đêm là chủ đề gây bàn luận

Ảnh: FBNV