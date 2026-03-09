Theo thông tin từ Bộ Công an, trước đó, vào ngày 21/02/2026, tài khoản TikTok có tên “G. (M.T.H.V)” đã đăng tải một đoạn video dài 03 phút 24 giây mô tả về trải nghiệm khi tham gia ghi hình tại Lễ hội Trò Trám. Ngay sau khi đăng tải, video đã nhanh chóng thu hút khoảng 209 nghìn lượt xem, hơn 5.200 lượt tương tác, 266 bình luận và 1.579 lượt chia sẻ.

Đáng chú ý, trong phần bình luận, nhiều ý kiến phản đối gay gắt cho rằng những thông tin trong video là sai lệch so với thực tế hoạt động của lễ hội. Những nội dung này làm xuyên tạc ý nghĩa của tín ngưỡng phồn thực, gây ảnh hưởng đến uy tín của di sản văn hóa đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Trước áp lực của dư luận, đến khoảng 12 giờ 30 phút ngày 22/02/2026, chủ tài khoản đã chuyển video này sang chế độ riêng tư.

Qua quá trình xác minh và làm rõ, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Phú Thọ xác định chủ quản trị tài khoản TikTok trên là T.T.H (sinh năm 1986, cư trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội). Tại cơ quan Công an, T.T.H đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm trong việc đăng tải thông tin không chính xác về hoạt động của lễ hội Trò Trám.

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Phú Thọ làm việc với T.T.H, là chủ tài khoản TikTok có tên “G. (M.T.H.V)”

Căn cứ quy định của pháp luật, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T.T.H về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức theo quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP, ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; sửa đổi, bổ sung tại Điều 37, Nghị định 14/2022/NĐ-CP, ngày 27/01/2022 của Chính phủ, mức xử phạt tiền là 7,5 triệu đồng.

Qua vụ việc này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi tham gia sử dụng mạng xã hội cần nâng cao ý thức trách nhiệm, kiểm chứng thông tin kỹ lưỡng trước khi đăng tải hoặc chia sẻ. Việc lan truyền các nội dung sai sự thật không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của các cơ quan, tổ chức và làm mai một các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.