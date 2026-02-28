0h tắt đèn trong miếu Trò Phú Thọ, Lễ Mật của "Linh tinh tình phộc" diễn ra thế nào? Như Hoàn, 12:12 28/02/2026 Chia sẻ Thích0 Lễ hội Linh tinh tình phộc được tổ chức vào đêm 11 rạng sáng ngày 12 tháng Giêng âm lịch hằng năm tại xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ. Cô gái xinh đẹp, cao 1m72 "gây sốt" ở sới vật hội làng Bắc Ninh, tiết lộ tiêu chí chọn bạn trai Cảnh tượng ngày Tết tại lễ hội "kéo dài lâu nhất" Việt Nam: Nhiều người không tin vào mắt mình Lễ hội chùa Hương 2026 bắt đầu từ ngày mấy Clip: Như HoànLinh tinh tình phộc là một trong những lễ hội dân gian độc đáo, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương về tham dựKhi màn đêm buông xuống, dòng người từ khắp nơi trong tỉnh Phú Thọ nô nức đổ về Tứ Xã trẩy hội Linh tinh tình phộc 2026.Sân miếu Trò chật kín người. Ai nấy đều háo hức thưởng thức các tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu, đặc sắc và mong chờ thời khắc thiêng liêng nhất: nghi thức Lễ Mật diễn ra đúng 0h ngày 12 tháng Giêng.Khoảng 22h30, sân miếu được quét dọn sạch sẽ, chiếu được trải trang trọng giữa sân để các bô lão trong làng cử hành phần tế lễNghi lễ truyền thống kéo dài đến gần nửa đêm, trong không khí trang nghiêm, thành kính. Sau phần tế là nghi thức Lễ Mật - điểm nhấn quan trọng nhất của lễ hội - do một cặp nam nữ đã được lựa chọn từ trước đảm nhiệm.Năm nay 2026, người thực hiện nghi thức tiếp tục là vợ chồng anh Chử Đức Chiến (sinh năm 1978) và chị Bùi Thị Thanh Huyền (sinh năm 1990). Đây là lần thứ 11 anh Chiến tham gia đảm nhiệm vai trò đặc biệt này.Trước giờ làm lễ khoảng 15 phút, lực lượng công an có mặt để đảm bảo an ninh, lập rào chắn không cho người dân tiếp cận khu vực miếu Trò. Năm nay, không chỉ người dân mà cả phóng viên cũng không được vào bên trong. Trong miếu lúc ấy chỉ có cặp đôi thực hiện nghi thức và cụ từ. Khi nghi thức chuẩn bị diễn ra, toàn bộ đèn nến trong miếu được tắt, tạo nên không gian linh thiêng và kín đáo.Năm nay, anh Chiến, chị Huyền đã thao tác ba lần đều đâm trúng. Dân làng quan niệm, với kết quả này, năm nay sẽ có mùa màng tươi tốt, bội thu. Kết thúc Lễ Mật, vợ chồng anh Chiến bước ra trong sự chào đón và vây quanh của đông đảo người dân, nhiều người tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.Người già, trẻ nhỏ, đàn ông, phụ nữ cùng quây quần bên những tấm chiếu, chia sẻ lộc hội trong không khí rộn ràng, ấm áp và đầy niềm vui đầu xuân.Hoàng Văn P. (TP Việt Trì) cho biết: “Lễ hội mang ý nghĩa cầu sinh sôi, nảy nở. Tôi tin vào nét đẹp tâm linh này. Đầu năm xin một tấm ảnh, một lời chúc, cũng là gửi gắm hy vọng gia đình sớm đón thêm thành viên mới”. Ngay sau đó, phần thụ lộc diễn ra trên sân miếu Trò.Một du khách nước ngoài cũng thích thú ghi lại những tấm ảnh kỷ niệm Theo Đời sống và pháp luật Copy link 02/28/2026 10:49 (GMT +7) Link bài gốc Lấy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/0h-tat-den-trong-mieu-tro-phu-tho-le-mat-cua-linh-tinh-tinh-phoc-dien-ra-the-nao-a616401.html Phát hiện "tiên cảnh" tuyệt đẹp cách Hà Nội chỉ 30km: Ngôi đền tựa sơn đạp thủy gây bão hội mê xê dịch đầu xuân Bính Ngọ Chia sẻ Thích0 linh tinh tình phộc lễ hội xuân tết nguyên đán