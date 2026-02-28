Trước giờ làm lễ khoảng 15 phút, lực lượng công an có mặt để đảm bảo an ninh, lập rào chắn không cho người dân tiếp cận khu vực miếu Trò. Năm nay, không chỉ người dân mà cả phóng viên cũng không được vào bên trong. Trong miếu lúc ấy chỉ có cặp đôi thực hiện nghi thức và cụ từ. Khi nghi thức chuẩn bị diễn ra, toàn bộ đèn nến trong miếu được tắt, tạo nên không gian linh thiêng và kín đáo.