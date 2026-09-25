Đằng sau những clip triệu view của “Em Bột Mukbang” là người mẹ nói không với diễn: Tiếng cười của con chỉ đẹp khi đó là khoảnh khắc tự nhiên!

Không cần hiệu ứng cầu kỳ hay những tình huống giật gân, kênh TikTok với hơn 500.000 người theo dõi và gần 68 triệu lượt thích của mẹ con bé Bột (Minh Châu) cứ thế len lỏi vào đời sống của bao người bằng sự hồn nhiên, lém lỉnh và những bữa cơm gia đình rộn rã tiếng cười.

Góp mặt trong danh sách đề cử hạng mục “Mẹ Bé Triệu View” tại WeFamily Awards 2026, chị Linh (biệt danh Linh Sọt) mở lòng về hành trình cùng con lớn khôn bằng một nụ cười an nhiên: Mọi áp lực nuôi dạy con hóa ra đều bắt nguồn từ sự kỳ vọng của người lớn, chỉ cần học cách lắng nghe và lùi lại một bước, hành trình làm mẹ sẽ bỗng chốc hóa thảnh thơi.

Biến mâm cơm thành khoảng trời kết nối yêu thương

Bắt đầu mở kênh vào đợt dịch lớn chỉ vì muốn gom góp lại những khoảnh khắc đáng yêu của con gái nhỏ khi công việc chững lại, chị Linh chưa bao giờ nghĩ mình là người nổi tiếng, mà chỉ thấy may mắn khi được mọi người quá đỗi ưu ái.

Những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình bé Bột

Điều khiến người xem say mê nhất ở Bột chính là nết ăn uống tự giác, say sưa và ngon miệng đến lạ kỳ. Thế nhưng đằng sau sự tự giác ấy không phải là những bài học kỷ luật thép hay sự gò ép, mà là sự thấu hiểu tâm lý sâu sắc từ một người mẹ trẻ.

Chị Linh kể, ban đầu chuyện ăn uống của con cũng từng là một gánh nặng tâm lý. Nhưng rồi chị nhận ra mọi nỗi lo chỉ đơn phương xuất phát từ bản thân mình, và sự thất vọng nảy sinh chính vì người lớn đã vô tình áp đặt kỳ vọng lên con trẻ.

“Người lớn đôi khi còn có ngày khỏe, ngày mệt, ngày muốn ăn và ngày không, huống chi là một đứa trẻ đang tuổi khám phá thế giới”, chị Linh bật cười chia sẻ.

Thay vì ép con phải ăn hết suất để đạt chỉ tiêu của bố mẹ, chị chọn cách xây dựng những quy tắc bàn ăn một cách văn minh và nhẹ nhàng: Đến giờ ăn không đi ra khỏi bàn, không được làm việc khác, và luôn khuyến khích con thử món mới.

"Con nên thử món này, thử thì mới biết món này có hợp với mình hay không. Nếu con không thích, mẹ có thể lấy nó ra khỏi đĩa ăn của con, nhưng nếu con thích thì chẳng phải con lại có thêm một món ăn yêu thích đúng không?", chị thủ thỉ với con mỗi bữa.

Với chị, đồ ăn là thức quý để thưởng thức chứ không phải nhiệm vụ phải hoàn thành. Dù no hay đói, các thành viên đều ngồi vào bàn ăn vì mâm cơm là nơi để quây quần, tâm sự về một ngày của bản thân. Ký ức tuổi thơ ấm áp bên mâm cơm gia đình thuở nhỏ đã được chị Linh tiếp nối trọn vẹn cho con gái, để mỗi bữa ăn của Bột luôn là một trải nghiệm tự nguyện, háo hức và ngập tràn tình thân.

Gia đình trẻ biến mỗi mâm cơm thành khoảnh khắc yêu thương, kết nối

Tiếng cười của con chỉ đẹp khi đó là khoảnh khắc tự nhiên

Sở hữu lượng tương tác khổng lồ trên mạng xã hội, chị Linh luôn giữ cho mình một nguyên tắc bất di bất dịch: Mọi thứ chỉ gói gọn trong việc tôn trọng quyết định và con người thực sự của con.

Có những khoảnh khắc đời thường của Bột vô cùng buồn cười và đáng yêu bị bỏ lỡ chỉ vì mẹ để quên điện thoại ở đâu đó, nhưng chị tuyệt đối không bao giờ ép bé phải diễn lại. Tiếng cười thực sự từ những đứa trẻ chỉ đẹp khi xuất phát từ sự trong sáng tự nhiên. Mỗi khi con nói "Mẹ đừng quay con", chị sẽ thực sự cất máy quay đi mà không hề gặng hỏi.

Khi con lớn dần và hiểu chuyện, chị chọn cách kiên nhẫn đối thoại để bảo vệ sự riêng tư cho con trong thời đại số mà không tạo ra sự ngăn cấm cứng nhắc. Chị ngồi lại tâm tình, giải thích cho con hiểu vì sao mẹ muốn lưu giữ những thước phim ngày bé, và đặt ra thỏa thuận: Mẹ sẽ chỉ quay lại làm kỷ niệm của riêng hai mẹ con, và chỉ khi nào con đồng ý thì mẹ mới đăng tải lên mạng xã hội.

“Mình tin rằng trẻ con rất hiểu chuyện, người lớn càng trò chuyện và phân tích nhiều thì càng giúp con xây dựng tư duy logic tốt hơn”, chị tâm sự.

Để việc quay video không làm xáo trộn cuộc sống thực tế, chị Linh phân bổ thời gian vô cùng kỷ luật: Ban ngày tập thể dục, ăn trưa và giải quyết công việc cho đến giờ đón Bột tan trường. Buổi tối hoàn toàn thuộc về con, hai mẹ con chỉ cùng ăn cơm và trò chuyện bởi đúng 8 giờ tối là Bột đã lên giường đi ngủ. Những ngày cuối tuần, chị kiên quyết không nhận việc để dành trọn thời gian đưa con đi chơi, gặp gỡ bạn bè và tận hưởng tuổi thơ trọn vẹn.

Bé Bột luôn ngoan ngoãn và hồn nhiên đúng lứa tuổi

Có gì nói đó để lan tỏa những điều tích cực

Lớn lên trong một gia đình cơ bản, không giàu có nhưng luôn ngập tràn sự quan tâm và không bị áp lực chuyện thi cử, chị Linh mang nguyên vẹn tâm thế nhẹ nhõm ấy vào cách nuôi dạy con gái. Chị chưa từng đặt bất kỳ áp lực nào lên Bột, nhất là những điều khiến con không thoải mái. Sự tự nhiên và ấm áp toát ra từ Bột lớn đến mức làm thay đổi cả người bạn thân của chị - một người vốn dĩ không hề thích trẻ con, từng tuyên bố lúc Bột 3, 4 tuổi đừng gọi sang chơi vì sợ trẻ nghịch ngợm.

Thế nhưng giờ đây, người bạn ấy lại thường xuyên có những buổi đi chơi riêng cùng Bột, bởi mỗi lần stress, chỉ cần nhìn thấy và chơi cùng cô bé là bao mệt mỏi đều tan biến.

Được đề cử tại hạng mục "Mẹ Bé Triệu View" của WeFamily Awards 2026, chị Linh khiêm tốn xem đây là niềm may mắn và hạnh phúc lớn lao. Nhận thức rõ kênh có nhiều khán giả nhỏ tuổi theo dõi, chị luôn tự nhắc nhở bản thân về việc sáng tạo văn minh: Tôn trọng con mình, tôn trọng người xem cũng chính là tôn trọng bản thân.

Chị không vạch ra những định hướng đao to búa lớn hay mưu cầu toan tính cho kênh, mà chỉ muốn giữ trọn sự chân thành, có gì nói đó để lan tỏa những điều tích cực.

Gửi gắm tới những người mẹ ngoài kia, chị Linh nhẹ nhàng chia sẻ rằng nuôi dạy con là một hành trình dài đầy tâm tư, người lớn không tránh khỏi những lúc áp lực nhưng niềm vui nhận lại luôn xứng đáng với công sức bỏ ra.

Thay vì gồng mình làm một người mẹ hoàn hảo hay áp đặt mong muốn cá nhân lên con, điều quý giá nhất là tìm thấy niềm vui chung và chọn làm một người bạn đồng hành tin cậy, thong dong bước cùng con trên mọi chặng đường.