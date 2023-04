Đằng sau đám cưới được báo Mỹ khen ngợi của cô dâu An Giang và cuộc sống hôn nhân bên trời Âu

Cách đây không lâu, đám cưới của cô dâu An Giang - Tuyết Nhi và chú rể Samuel Lam gây bão mạng xã hội vì mức độ xa hoa, sang trọng của đám cưới cũng như số hồi môn "cực khủng" mà gia đình hai bên trao tặng. Riêng hôn lễ tổ chức tại New York được cả Brides - một trang báo danh tiếng của Mỹ về ngành cưới khen ngợi.



Đám cưới đã diễn ra được gần 1 tháng nhưng để lại dư âm với rất nhiều người. Chắc hẳn họ rất tò mò với cuộc sống làm dâu nhà hào môn của nàng richkid.

Quen nhau tại quán nhậu và màn cầu hôn đầu tư

Samuel Lam sinh ra tại New York trong một gia đình người Mỹ gốc Hoa. Tuyết Nhi là con gái một đại gia An Giang. Họ gặp nhau tại Boston khi Samuel đang theo học tại Harvard và Nhi thì học ở Đại học Houston (Texas, Mỹ).

Kể về cơ duyên ấy, Tuyết Nhi chia sẻ: “Mình và anh Sam biết nhau từ năm 2017, hai đứa tình cờ lướt qua nhau tại 2 quán nhậu nhưng ngày thứ 2 mới thật sự nói chuyện vì có duyên. Nhi đón xe về rồi tưởng không có dịp trao đổi liên lạc. Ai ngờ Uber tới muộn tận 20 phút nên lại chạm mặt nhau lần thứ 3 và có cơ hội nói chuyện với nhau trước khi xe tới đón.

Ấn tượng của Nhi về Sam là anh rất từ tốn và lễ phép. Anh chào tất cả các bạn của Nhi rồi xin phép được nói chuyện với Nhi”.

Cặp đôi đã sát cánh bên nhau 5 năm trước khi về chung 1 nhà. Không chỉ lịch thiệp và tâm lý như lời Nhi nói, anh chàng Sam còn rất lãng mạn và luôn thích tạo niềm vui bất ngờ cho người con gái mình yêu.



Kỉ niệm khiến Nhi nhớ mãi là ngày Sam cầu hôn: “Mình rất ngạc nhiên vì không nghĩ gần 30 bạn từ New York chịu bay ra tận Hawaii để cùng làm lễ cầu hôn theo kế hoạch. Mặc dù thấy khung cảnh trước mắt rồi nhưng vẫn nghĩ là sinh nhật của ai đó.



Hôm ấy Nhi rất mệt, buồn ngủ vì lệch múi giờ. Bạn mình thì cứ bắt uống cafe rồi dẫn đi shopping thay vì cho Nhi về khách sạn. Lúc đầu mình cũng thấy lạ thường, nghĩ dễ biết có gì mờ ám lắm nhưng chắc do mệt quá nên không nghi ngờ nữa. Đến phút cuối thì vỡ òa hạnh phúc”.

Ý nghĩa đằng sau của siêu đám cưới miền Tây

5 năm yêu của Tuyết Nhi - Samuel Lam “kết trái” bằng 3 đám cưới ngọt ngào với 3 concept khác nhau gồm: đám cưới tại New York, đám cưới đậm chất miền Tây tại quê nhà An Giang và đám cưới lung linh tổ chức tại “Khu vườn của ba mẹ”.

“Khu vườn của ba mẹ” là công sức mà gia đình cô chăm bón.

“Nhi biết ba rất tâm đắc khu vườn của ba. Ba có các cây đạt giải vàng giải bạc nên biết ba thương, ba dành thời gian chăm sóc rất nhiều. Mình muốn chọn nơi đây - tại nơi mà ba mẹ yêu thương và thư giãn nhất để làm bữa tiệc chia sẻ niềm vui cùng mọi người.

Ba mẹ đã phải cho hoa mai ra kịp lúc đám cưới và cho đội xịt muỗi cả 2 ngày để có được 1 đêm chỉnh chu nhất”.

Tại buổi lễ vu quy ở An Giang, cha Tuyết Nhi đã trao cho con gái của hồi môn gồm 1 triệu USD (khoảng 23 tỷ đồng) và 1 căn nhà mặt đường Nguyễn Trãi, TP Long Xuyên trị giá khoảng 70 tỷ đồng. Anh trai cô dâu tặng chiếc xe G63 tại New York. Ngoài ra, nhà trai cũng trao cho cô dâu một căn nhà trị giá 2 triệu USD ở New York cùng những món trang sức và séc trị giá hơn 8 tỷ đồng. Quả thật khiến nhiều người xuýt xoa, ngưỡng mộ.

Ngoài ra, bố cô dâu Tuyết Nhi còn tặng rất nhiều món quà ý nghĩa, có ích cho cộng đồng tới nhiều tổ chức nhân ngày vui của con gái.

Cuộc sống vợ chồng son bên đất Mỹ

Hiện vợ chồng Tuyết Nhi đang sinh sống ở New York. Nói về kế hoạch sử dụng số quà hồi môn, Nhi cho biết: “Hiện 2 đứa đã sử dụng căn nhà ở New York và chiếc xe G63 từ 2 bên gia đình. Số quà còn lại mình và anh vẫn chưa biết sử dụng như thế nào cho hợp lý nên vẫn còn đang suy tính kỹ càng”.

Cuộc sống viên mãn của Tuyết Nhi bên trời Âu

Nhi chia sẻ: “Cuộc sống của bọn mình không thay đổi nhiều. Hai đứa rất yêu thích New York cũng như yêu quê hương Nhi vậy đó. Mỗi nơi mỗi khác nhưng Nhi - Sam đều tìm được tiếng nói và lối đi chung cùng nhịp trong cuộc sống. Hai đứa vẫn làm việc chăm chỉ mỗi ngày và dành cuối tuần cho nhau cũng như gia đình, bạn bè. Bọn mình cũng đang cố gắng sắp xếp về An Giang thường xuyên hơn!”.

Nói về chuyện làm dâu, Nhi tâm sự: “Mình đã từng ở chung với ba mẹ chồng năm dịch bệnh Covid. Ba mẹ chồng rất thương, lo mình ở không quen nên đã cắt ngôi nhà một phần chia cho hai đứa để có sự riêng tư. Căn hộ của bọn mình có đầy đủ các phòng như 1 chung cư vậy”.

Rất thú vị là cô nàng đón các ngày lễ của Việt Nam ngay tại New York bằng cách sum họp gia đình, bạn bè ăn những bữa cơm thân mật. Cuộc sống của cặp đôi khiến nhiều người cảm thán: Thật đáng mơ ước!