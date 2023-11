Đằng sau cánh cổng đến thế giới riêng chỉ dành cho những người giàu có nhất New York

Cuộc sống đang ngày càng trở nên khó khăn với hầu hết người dân New York khi giá cả lương thực thực phẩm leo thang, chi phí sinh hoạt tăng cao... Nói chung, lạm phát ảnh hưởng lớn đến mọi mặt của cuộc sống!

Thế nhưng, ở một góc "rất khác" của thành phố xa hoa bậc nhất thế giới này, có một vẫn có một bộ phận giới nhà giàu đang hưởng thụ những dịch vụ sang chảnh khó ngờ.

Từ những câu lạc bộ siêu độc quyền, dịch vụ giặt là cao cấp, di chuyển bằng trực thăng đến các dịch vụ đặt chỗ tại nhà hàng tiêu tốn hàng trăm USD... Cách nhà giàu ăn tối, tập thể dục, gặp bác sĩ, chăm sóc con cái, dắt chó đi dạo, đi chơi giờ đây đã "khác xưa nhiều lắm".

Dưới đây là một số cách mà những người giàu có ở New York đang tạo ra một thành phố mà phần lớn chỉ có họ mới có thể tiếp cận được.

Quản gia và bảo mẫu luân phiên

April Berube, người điều hành Công ty Wellington, nơi giúp bố trí những quản gia, bảo mẫu, người giúp việc cho các gia đình giàu có ở khu vực New York - kể cả ở ngôi nhà thứ 2, thứ 3, hoặc trên du thuyền của họ - cho biết nhu cầu tìm giúp việc nhà 24/24 đã tăng lên kể từ năm 2020.

Berube cho biết số lượng yêu cầu đối với hầu hết mọi loại hình dịch vụ đều tăng đáng kể so với 3-4 năm trước. Cô cho biết, mức lương hiện tại cho một quản gia là khoảng 45 USD/giờ (tương đương 1 triệu VNĐ), tăng từ mức 30 USD (730.000 VNĐ) trước đại dịch. Hiện tại, nhiều người mong đợi rằng các gia đình nhà giàu sẽ đóng bảo hiểm y tế và các phúc lợi khác cho người giúp việc.

Berube cho biết, một số gia đình nhà giàu vung tiền thuê người quản lý bất động sản hoặc quản gia để quản lý việc hậu cần và lên kế hoạch sinh hoạt. Một người có kinh nghiệm có thể kiếm tới 350.000 USD/năm (tương đương 8,5 tỷ VNĐ).

Anita Rogers, người sáng lập British American Appliance Staffing, một công ty cung cấp nhân sự nội địa có trụ sở tại Thành phố New York, cho biết: "Đại dịch đã thay đổi rất nhiều. Chúng tôi rất bận rộn". Anita phải tăng gần gấp đôi quy mô công ty của mình trong vài năm qua.

Thay vì giới thiệu một người giữ trẻ làm việc 40 giờ/tuần, Anita cho biết giờ đây cô thường xuyên nhận được các yêu cầu về một nhóm gồm 2-3 bảo mẫu luân phiên. Họ có thể làm việc 4-7 ngày cho một gia đình trước khi bàn giao công việc cho người giữ trẻ khác và luân chuyển ra ngoài trong vài ngày. Cô cho biết họ thường kiếm được khoảng 120.000 USD/năm (tương đương gần 3 tỷ VNĐ).

Chuyên gia giặt là và đầu bếp riêng

Theo lãnh đạo các công ty đầu bếp tư nhân và cơ quan nhân sự ở Mỹ, ngày càng có nhiều người New York giàu có quan tâm đến các đầu bếp tư nhân làm việc toàn thời gian. Các vị trí này có thể đạt mức lương khoảng 150.000 USD/năm (3,6 tỷ VNĐ) - chỉ việc nấu bữa trưa và bữa tối.

Anita cho biết bữa sáng thường do quản gia đảm nhiệm trong khi đầu bếp đi chợ. Các đầu bếp đang tìm kiếm các món đặc sản có thể sử dụng dịch vụ giao hàng cao cấp như Regalis Foods. Họ có thể mua một con cua hoàng đế đỏ Na Uy tươi rói trị giá 720 USD (17,5 triệu VNĐ) chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Các gia đình cũng ngày càng quan tâm đến những vai trò khác, chẳng hạn như thợ giặt là. Theo đó, thợ may đã được đào tạo chuyên nghiệp chịu trách nhiệm về mọi vấn đề liên quan đến trang phục. Anita cho biết, một thợ giặt là chuyên nghiệp có thể mất 30 phút để ủi phẳng phiu một chiếc áo sơ mi cài cúc và thường kiếm được khoảng 50-60 USD/giờ (tương đương 1,2 - 1,4 triệu VNĐ).

Trong khi người giúp việc có thể giúp chăm sóc thú cưng, một số cư dân New York lại thích đưa chó cưng đi dạo hàng ngày, thường là ở những khu vực có nhiều cây cối ở ngoại ô, nơi các chú chó có thể thoải mái chạy nhảy tự do. Và thế là có thêm dịch vụ Shape Up Your Pup, giúp lên kế hoạch tóm tắt các cuộc đi dạo. Việc đi bộ theo nhóm, không thường xuyên, có giá 145 USD/ngày (tương đương 3,5 triệu VNĐ).

Truyền tĩnh mạch tại nhà và phòng cấp cứu theo yêu cầu

Sức khỏe - hoặc ít nhất là việc dành nhiều thời gian và tiền bạc để cảm thấy khỏe mạnh về tinh thần và thể chất - đã trở thành một trong những sản phẩm xa xỉ có nhu cầu cao nhất ở New York.

Sollis Health, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc khẩn cấp đầu tiên và duy nhất của Mỹ, đã mở 2 chi nhánh ở Manhattan chỉ trong năm nay và 1 chi nhánh khác ở Hamptons vào năm 2021.

Người muốn tham gia dịch vụ đóng phí 3.500 USD (tương đương 85 triệu VNĐ) hàng năm , những người trên 45 tuổi phải đóng 6.000 USD (tương đương 146 triệu VNĐ).

Dịch vụ này bao gồm các cuộc hẹn trong ngày với bác sĩ, xét nghiệm tại phòng thí nghiệm tại chỗ và chăm sóc online liên tục 24/24. Các cuộc gọi đến tận nhà sẽ tốn thêm chi phí.

Các dịch vụ tại nhà cũng được cung cấp bởi NutriDrip, nơi cung cấp dịch vụ truyền vitamin qua đường tĩnh mạch nhằm mục đích phục hồi sức khỏe nhanh chóng cho những người dân New York mệt mỏi và căng thẳng.

Mỗi lần truyền có giá 355 USD (8,6 triệu VNĐ), cho những người không phải là thành viên. Đơn vị này tuyên bố dịch truyền của họ có khả năng chống lại "các chất độc có hại khi tiếp xúc với bầu không khí thành thị", nhờ sự kết hợp của vitamin C, magie, canxi, taurine và các nguyên tố khác.

Chi phí đặt dịch vụ tại nhà ở Manhattan là 100 USD (2,4 triệu VNĐ), hoặc 125 USD (3 triệu VNĐ) ở Brooklyn hoặc Queens. Các cá nhân đăng ký tư cách thành viên phải trả phí 95 USD (2,3 triệu VNĐ) một tháng hoặc 995 USD (24 triệu VNĐ) một năm. Những người này sẽ được hưởng mức giá chiết khấu.

Chữa bệnh bằng liệu pháp áp lạnh và tinh thể

Remedy Place, nơi được giới thiệu là "câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe xã hội đầu tiên trên thế giới", đã khởi công xây dựng cơ sở ở khu Tây Hollywood của Los Angeles trước khi mở địa điểm đầu tiên ở New York vào năm ngoái.

Câu lạc bộ ở New York rộng 650m2. Phí đăng ký thành viên có thể lên tới 2.750 USD/tháng (67 triệu VNĐ), trong đó bao gồm quyền sử dụng không giới hạn "buồng oxy cao áp, máy nén ép điều trị chữa phù bạch huyết, liệu pháp áp lạnh (dùng nước lạnh được dùng để trị liệu, thư giãn) và giường đèn đỏ".

Remedy Place đã mở thêm cơ sở ở Manhattan để đáp ứng nhu cầu của người dân New York về việc chăm sóc sức khỏe.



Khách hàng cũng có thể tham khảo các chương trình điều chỉnh sức khỏe tâm thần tại Well, nơi phí thành viên dao động từ 395 USD - 495 USD/tháng, bao gồm dịch vụ đánh giá 13 “khía cạnh của sức khỏe” do bác sĩ tiến hành.

Các phương pháp điều trị bao gồm các lớp học về chánh niệm và vận động cùng với phòng xông hơi hồng ngoại và các buổi ngâm mình trong nước lạnh. Những người không phải là thành viên có thể đặt dịch vụ tại Remedy Place và Well.

Remedy Place, Well và một trong những địa điểm mới nhất của Sollis Health đều nằm cách Tòa nhà Flatiron ở Manhattan vài dãy nhà. 3 đơn vị này đã cùng nhau tạo ra một loại khu dân cư cao cấp chuyên chăm sóc sức khỏe.

Các câu lạc bộ tư nhân

Trong khi các câu lạc bộ xã hội có tuổi đời hàng thế kỷ của New York nổi tiếng là ngột ngạt và lỗi thời, thì một thế hệ câu lạc bộ tư nhân mới đã được mở ra trong vài năm qua.

Zero Bond ở NoHo, địa điểm ưa thích của Thị trưởng New York Eric Adams cũng là nơi tổ chức bữa tiệc chiến thắng trong đêm bầu cử năm 2021 của ông, tính phí thành viên là 3.850 USD/năm (93 triệu VNĐ), cộng với 1.000 USD (24 triệu VNĐ) phí khởi đầu dành cho những người từ 28 đến 45 tuổi.

Zero Bond, câu lạc bộ tư nhân yêu thích của Thị trưởng New York Eric Adams, là một phần của làn sóng dịch vụ dành cho những cư dân giàu có nhất của thành phố New York.

Aman ở New York, được biết đến là khách sạn đắt nhất thành phố, khai trương vào năm 2022 với câu lạc bộ sinh hoạt chung, yêu cầu phí khởi đầu 200.000 USD (4,8 tỷ VNĐ) và phí hàng năm là 15.000 USD (365 triệu VNĐ).

Câu lạc bộ Core gần đây đã chuyển trụ sở chính trên Phố 55 phía Đông đến Đại lộ số 5, với phí ban đầu dao động từ 15.000 USD - 100.000 USD (365 triệu - 2,4 tỷ VNĐ). Các thành viên có thể sử dụng một kho rượu vang, phòng speakeasy (một dạng quán bar bí mật, khách hàng biết đến quán bằng việc truyền tai nhau), thẩm mỹ viện, tiệm cắt tóc, quầy nước trái cây và phòng tập thể dục, cùng nhiều tiện nghi khác.

Casa Tua, có các chi nhánh ở Miami, Aspen và Paris, sẽ mở một nhà hàng với không gian riêng tư chỉ dành cho thành viên tại Surrey, khu Upper East Side (New York), vào đầu năm tới.

Sân bay đậu trực thăng và dịch vụ đặt chỗ tại nhà hàng cao cấp

Casa Cipriani, khai trương vào năm 2021, rộng hơn 10.000m2 và có 5 tầng tại Tòa nhà Hàng hải Battery, là "một câu lạc bộ xã hội theo kiểu hiện đại, nơi phong cách trang trí, sự riêng tư và tôn trọng được đánh giá cao".

Không gian bao gồm 2 nhà hàng, 1 trung tâm chăm sóc sức khỏe và một "đại sảnh" rộng hơn 800m2 có thể chứa 800 người tổ chức các bữa tiệc. Theo một tờ thông tin quảng cáo, nội thất bằng gỗ gụ sơn mài gợi nhớ đến "một chiếc tàu biển thanh lịch" từ những năm 1930.

Đối với những người giàu có, việc chờ đợi để được vào một nhà hàng hay trở thành thành viên của một câu lạc bộ riêng là không cần thiết.

Họ có thể liên lạc với nhà cung cấp cuộc hẹn hoặc sử dụng dịch vụ ứng dụng Cita để đảm bảo mình có một chỗ ngồi đẹp bên ánh nến vào tối thứ Bảy kèm với món ăn đã yêu cầu. Mỗi lần sử dụng dịch vụ đặt lịch hộ này, khách hàng cần trả 450- 650 USD (10 triệu - 16 triệu VNĐ) cho một lần đặt. Giá đặt chỗ không bao gồm chi phí của bữa ăn thực tế.

Với những khách hàng sử dụng trực thăng cá nhân để di chuyển giữa các thành phố, thì Zip Aviation sẽ cung cấp điểm đỗ trực thăng và dịch vụ vận chuyển tại Mỹ. Đây là dịch vụ trực thăng tư nhân, vận chuyển các nhóm tối đa 6 người từ bến tàu đến các sân bay địa phương, bao gồm Teterboro ở New Jersey, với giá 2.050 USD (50 triệu VNĐ) cho vé một chiều.

Zip Aviation cũng có các chuyến bay đến Hamptons. Chuyến đi đắt nhất đến điểm cực đông của Mỹ có giá 5.000 USD (121 triệu VNĐ) một chiều, chưa tính chi phí liên quan đến sân bay.

Nguồn: New York Times