Sự hết thời của nam thần tham tiền nhất showbiz, còn trơ trẽn lợi dụng vợ cũ sau scandal ngoại tình: Nghe xong không tin nổi

Giả Nãi Lượng sở hữu gương mặt điển trai cuốn hút, bừng sáng màn ảnh, từng là hình mẫu bạn trai lý tưởng trong lòng hàng triệu cô gái sau thành công của hàng loạt tác phẩm truyền hình ngôn tình kinh điển. Thế nhưng đến nay, nam thần họ Giả đã chính thức lâm cảnh hết thời, mất hút trên màn ảnh suốt nhiều năm qua. Cũng do đã lâu nam tài tử không còn đóng phim nên 1 bộ phận khán giả bỗng quên mất anh là 1 diễn viên.

Tới sáng 20/6, tờ 163 đưa tin, Giả Nãi Lượng trên sóng livestream mới đây cũng thừa nhận bản thân đã bước qua thời hoàng kim của sự nghiệp, tới mức không có nổi 1 bộ phim để quay.

Trước ống kính, nam diễn viên đình đám 1 thời cho biết tuổi tác cùng sự hạn chế về mặt năng lực chuyên môn đã khiến anh không có vai diễn mới trong sự nghiệp: “Thị trường phim ảnh đang đối mặt với không ít khó khăn. Đồng thời, sự trỗi dậy vươn lên mạnh mẽ của lớp diễn viên thế hệ mới với khả năng diễn xuất ấn tượng đã ngày càng làm thu hẹp không gian diễn xuất của tôi. Năng lực diễn xuất của tôi lại không mạnh. Vấn đề thuộc về thiên bẩm là điều tôi không thể giải quyết được. Có rất nhiều diễn viên không cần cố diễn, chỉ cần đứng đó thôi cũng đã làm hiện rõ cảm xúc nhân vật rồi. Còn tôi dù có dậy sớm thế nào, ở lại quay phim muộn tới đâu hay thuộc lòng làu làu lời thoại thì hiệu quả diễn xuất vẫn không tốt lắm, chỉ có thể coi là tạm đạt yêu cầu mà thôi. Giờ tôi muốn đóng vai người lớn tuổi 1 chút thì lại thấy bản thân chưa đủ khả năng diễn xuất, còn đóng vai trong phim thần tượng thì không với tới lượt mình nữa rồi”.

Giả Nãi Lượng than thở trên livestream rằng anh đã hết thời, không có phim để quay trong thời gian dài. Ảnh: 163

Sau khi lâm cảnh hết thời không có phim để quay, Giả Nãi Lượng quyết định chuyển hướng sang bán hàng livestream và đã gặt hái được thành công đáng kể. Trong vlog về Tết Đoan Ngọ mới đây, nam diễn viên khiến dân mạng xôn xao khi cho nhân viên bốc thăm tặng quà điện thoại iPhone, iPad, tai nghe đắt tiền, chữ ký của ngôi sao, lì xì 8.888 tệ (tương đương 35 triệu đồng).

Trong vòng hơn 3 năm trở lại đây, tên tuổi cùng hình ảnh của Giả Nãi Lượng sa sút nghiêm trọng. Nam diễn viên bị truyền thông Trung Quốc chỉ trích là “sao nam tham tiền bất chấp, nhận cả những quảng cáo thất đức”. Tài tử 8X từng dính phốt bán hàng kém chất lượng, bị chỉ trích trên diện rộng vì quảng cáo sản phẩm cho đối tượng lừa đảo, thậm chí nhận đơn kiện từ chính nhãn hàng vì nói sai sự thật gây tổn hại hình ảnh cho đối tác. Cũng từ đây, Giả Nãi Lượng bị 1 bộ phận khán giả gán cho mác là “sao nam tham tiền nhất Cbiz”.

Giả Nãi Lượng bị gán mác là “sao nam tham tiền số 1 Cbiz” vì phốt liên quan tới bán hàng kém chất lượng. Ảnh: 163

Chưa dừng lại ở đó, anh còn mất điểm lớn vì lùm xùm lợi dụng vợ cũ - nữ minh tinh Lý Tiểu Lộ sau khi cặp đôi đã “đường ai nấy đi”. Còn nhớ hồi cuối năm ngoái, Giả Nãi Lượng đã trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội Trung Quốc vì có hành động lợi dụng tên tuổi của Lý Tiểu Lộ 1 cách lộ liễu. Nguồn tin cho biết, nam diễn viên đã tuyển được 1 trợ lý có ngoại hình... rất giống với vợ cũ, khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng. Giả Nãi Lượng còn công khai xuất hiện cùng trợ lý trên sóng livestream để quảng bá sản phẩm và bán hàng.

Nhiều netizen khi xem phiên phát sóng trực tiếp của tài tử Vẫn Cứ Thích Em đã phải dụi mắt mất mấy lần vì ban đầu còn tưởng nam diễn viên đã có màn tái hợp với vợ cũ Lý Tiểu Lộ. Theo tờ 163, người trợ lý này giống minh tinh họ Lý nhất là ở đôi mắt và khi cười. Chưa dừng lại ở đó, cô nhân viên của Giả Nãi Lượng có giọng điệu khá giống Lý Tiểu Lộ, còn có cả vài cử chỉ khiến netizen liên tưởng tới nữ diễn viên sinh năm 1982. Trên các diễn đàn mạng xã hội xứ Trung, nhiều khán giả đã chỉ trích tài tử họ Giả thậm tệ. Theo những cư dân mạng này, Giả Nãi Lượng mờ mắt vì tiền, sẵn sàng lợi dụng vợ cũ 1 cách trắng trợn để livestream bán hàng và thu hút sự chú ý.

Màn xuất hiện của Giã Nãi Lượng và nữ trợ lý trên sóng livestream đã gây xôn xao mạng xã hội xứ Trung. Ảnh: Weibo

Cô trợ lý xuất hiện bên Giả Nãi Lượng được nhận xét là trông giống với Lý Tiểu Lộ tới hơn 90%. Ảnh: Sohu

Giả Nãi Lượng sinh năm 1984, từng theo học Học viện điện ảnh Bắc Kinh để trau dồi diễn xuất. Năm 2002, anh có cơ hội thực hành kỹ năng diễn xuất trong bộ phim Đại Đường Ca Phi. Nhờ ngoại hình cao lớn và gương mặt điển trai, Giả Nãi Lượng đã được nhiều ekip để mắt đến và trao cho cơ hội. Sau khi tốt nghiệp, nam nghệ sĩ 8X bắt đầu dấn thân vào showbiz và đóng phim. Nam tài tử được nhiều khán giả châu Á biết tới nhờ loạt phim hot như Vẫn Cứ Thích Em, Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp...

Năm 2012, Giả Nãi Lượng kết hôn với Ảnh hậu Lý Tiểu Lộ. Cặp đôi chẳng ngần ngại khoe hạnh phúc trước ống kính truyền thông, từng được xem như cặp vợ chồng kiểu mẫu ở Cbiz. Tuy nhiên, hồi cuối năm 2019, cuộc hôn nhân của họ chính thức đi tới hồi kết sau khi vụ ngoại tình chấn động của Lý Tiểu Lộ và rapper PGone bị phanh phui.

Giả Nãi Lượng từng gây sốt với vai diễn ấn tượng trong bộ phim đình đám 1 thời Vẫn Cứ Thích Em. Ảnh: Sohu