Đang ngủ bé gái 13 tuổi ở Bình Dương co gồng, tím môi suýt đột tử

Trưa 3-8, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP HCM) cho biết các bác sĩ tại đây vừa cứu sống bé gái N.B.T (13 tuổi, ngụ Bình Dương) bị hội chứng QT dài (rối loạn hoạt động điện của tim) type 2, đe dọa tính mạng.



Sau gần 3 tuần điều trị tích cực, bé T. được bác sĩ thăm khám trước khi xuất viện

Theo đó, trước khi nhập viện, gia đình phát hiện bé T. có hai cơn co gồng, tím môi khi đang ngủ. Nhanh chóng, T. được bố thao tác nhấn tim và đưa em đến bệnh viện tỉnh. Tại đây, bệnh nhi tiếp tục có cơn co gồng tương tự. Do đó, sau khi được xử trí cấp cứu ban đầu và đo điện tim, bác sĩ ghi nhận T. có cơn xoắn đỉnh thoáng qua nên chuyển em đến Bệnh viện Nhi đồng 2 với chẩn đoán hội chứng QT dài.

BS-CK1 Trương Nhật Vi, Khoa Tim mạch Bệnh viện Nhi Đồng 2, cho biết tại đây, bệnh nhi T. có thêm hai cơn co gồng, tím môi do xoắn đỉnh trong khoảng 1-2 phút và tự ra cơn. Sau đó, bệnh nhi được điều trị nội trú. Tuy nhiên, sau 5 ngày, bệnh nhi xuất hiện cơn co gồng, ngưng tim. Các bác sĩ đã hồi sức tim, phổi, kết hợp sốc điện. Khoảng 30 phút sau hồi sức, bệnh nhi có nhịp xoang (nhịp đập sinh lý ở tim), tỉnh táo.

BS-CK2 Nguyễn Minh Trí Việt, Trưởng Khoa Tim mạch Bệnh viện Nhi Đồng 2, thông tin với trường hợp bày, bên cạnh dùng thuốc chống rối loạn nhịp, bệnh viện còn kết hợp với bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất (TP HCM) để đặt máy khử rung tim cho bé T.

Hiện gần 3 tuần điều trị tích cực, bệnh nhi đã ổn định, giao tiếp tốt, sinh hiệu ổn với tim đều (nhịp xoang 90 lần/phút), đo nhịp tim 24 giờ không ghi nhận nhịp nhanh. Bé đủ điều kiện xuất viện.

Theo bác sĩ Việt, hội chứng QT dài bẩm sinh là chứng rối loạn hoạt động điện của tim. Biểu hiện lâm sàng của bệnh có thể từ không triệu chứng đến hồi hộp, co giật, ngất cuối cùng là tử vong.

Để chẩn đoán bệnh, nhân viên y tế cần đo điện tâm đồ, quan sát các triệu chứng lâm sàng, ghi nhận tiền căn gia đình. Bên cạnh đó, còn có yếu tố khởi phát cơn nhịp nhanh có thể do gắng sức, căng thẳng, áp lực, tiếng ồn, thậm chí xảy ra khi ngủ hoặc nghỉ ngơi (tùy nhóm QT dài).

Bác sĩ Việt khuyến cáo mặc dù hiếm gặp, nhưng hội chứng QT dài là một trong những nguyên nhân gây đột tử ở trẻ em. Với trẻ đã được chẩn đoán hội chứng QT dài bẩm sinh, cha mẹ cần giúp con tránh các yếu tố khởi phát và trang bị kỹ năng hồi sức tim phổi cơ bản khi trẻ trở nặng.