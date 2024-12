Bác sĩ Chen Ruisheng, Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh tại Bệnh viện E-Da (Đài Loan, Trung Quốc) mới đây chia sẻ trường hợp nêu trên. Theo chồng của bệnh nhân kể lại rằng hôm xảy ra sự việc thời tiết khá lạnh, vợ đang mắng mỏ lớn tiếng anh ta thì đột nhiên cô ấy trở nên nói không mạch lạc, sau đó miệng méo xệch và cơ thể rõ ràng mất thăng bằng.

Sau khi được đưa đến bệnh viện, người ta phát hiện bệnh nhân bị đột quỵ do nhồi máu não. Rất may, cô ấy đã được đưa đến bệnh viện kịp thời và được cứu sống. Tuy nhiên, cô vẫn phải đối mặt với những thách thức trong việc phục hồi chức năng trong tương lai. "Cơn đột quỵ của cô ấy khá nặng và có thể để lại di chứng yếu chi trái trong tương lai, cần phải phục hồi chức năng lâu dài", bác sĩ Chen cho biết thêm.

Ảnh minh họa

Ông cũng chỉ ra rằng người phụ nữ này không có tiền sử huyết áp cao, hút thuốc hay bệnh tim mạch và vốn rất khỏe mạnh. Tuy nhiên, thời tiết lạnh và cảm xúc thăng trầm mãnh liệt đã trở thành nguyên nhân dẫn đến đột quỵ.

Bác sĩ nhắc nhở rằng thời tiết lạnh có thể dễ dàng gây co mạch và làm tăng thêm huyết áp, đồng thời cảm xúc hưng phấn cũng có thể trở thành yếu tố then chốt gây ra khủng hoảng (sức khỏe). Các nhóm có nguy cơ cao bị đột quỵ bao gồm những người bị huyết áp cao, mỡ máu cao, tiểu đường, béo phì và thói quen hút thuốc, nhưng ngay cả những người trẻ và khỏe mạnh cũng có thể bị đột quỵ do căng thẳng về môi trường và cảm xúc quá mức.

Trên thực tế, khi nhiệt độ giảm hoặc chênh lệch nhiệt độ quá lớn, các mạch máu cũng sẽ co lại, dễ khiến huyết áp tăng cao, từ đó làm tăng nguy cơ bị các cơn đau tim cấp tính. Vì vậy, người già và người có nguy cơ cao nên chú ý kiểm soát huyết áp, chế độ ăn uống lành mạnh, biện pháp giữ nhiệt và tránh khói thuốc gây hại cho tim, đi khám ngay khi có dấu hiệu đột quỵ để điều trị kịp thời gian vàng.

Ngoài ra, các nghiên cứu còn phát hiện đột quỵ do nhiệt độ thấp thường xảy ra trong 2 đến 3 giờ đầu tiên tiếp xúc với môi trường có nhiệt độ thấp. Do đó, người dân được nhắc nhở thực hiện các biện pháp giữ ấm khi ra ngoài hoặc ở nhà, đặc biệt chú ý đến đầu, cổ và tứ chi. Khăn quàng cổ, mũ, khẩu trang, găng tay, giày và tất chống trượt... nên được sử dụng.

Nguồn và ảnh: ETToday