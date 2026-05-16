Đang lan truyền hàng loạt tin nhắn, hình ảnh phanh phui 1 nam danh hài ngoại tình chỉ sau 17 ngày cưới

Ngày 15/5, tờ NHK đưa tin showbiz Nhật Bản đang dậy sóng với việc nam diễn viên hài hàng đầu Honma Kiddo bị tố ngoại tình. Đáng nói, anh mới tuyên bố kết hôn với bạn gái làm nhân viên văn phòng vào ngày 28/4. Nhưng chỉ 17 ngày sau khi cưới, Honma Kiddo đã bị tố có quan hệ bất chính với một phụ nữ đã có chồng, thậm chí còn bị lộ nhiều tin nhắn riêng tư và ảnh thân mật khiến công chúng vô cùng sốc.

Theo blogger Deathdol Note - chuyên bóc phốt nghệ sĩ Jbiz - từ tháng 11/2023 đến tháng 5/2024, Honma Kiddo đã duy trì mối quan hệ không chính đáng với một nữ fan đã có chồng. Thậm chí, Honma Kiddo còn đưa người phụ nữ về nhà riêng của anh hẹn hò. Các tin nhắn bị rò rỉ cho thấy mối quan hệ của nam danh hài và người phụ nữ vượt xa mức bạn bè bình thường, nhiều lần bí mật gặp gỡ và trò chuyện với giọng điệu rất mập mờ, táo bạo. Không chỉ vậy, blogger Deathdol Note còn tung 2 bức ảnh nhạy cảm để xác thực việc Honma Kiddo và người phụ nữ đã ngoại tình với nhau.

Honma Kiddo bị tố ngoại tình với 1 người phụ nữ đã có chồng. Đáng nói, nam diễn viên hài này vừa mới tuyên bố cưới vợ vào cuối tháng 4. Ảnh: Yahoo Japan.

Sau khi vụ việc bị phanh phui, cư dân mạng Nhật Bản chỉ trích dữ dội hành vi không đứng đắn, phản bội nửa kia của Honma Kiddo và nhân tình. Họ đặt câu hỏi về đạo đức của người nổi tiếng, và tuyên bố tẩy chay nam diễn viên. Trong khi đó, người hâm mộ cho biết họ vô cùng thất vọng với hành động Honma Kiddo.

Trước scandal này, Honma Kiddo và công ty quản lý đến nay vẫn chưa chính thức phản hồi các cáo buộc từ dư luận. Tuy nhiên, theo các nguồn tin, cuộc sống tân hôn của nam danh hài đang gặp sóng gió lớn. Vợ anh sốc nặng, suy sụp không thể chấp nhận được chuyện cô đã bị chồng "cắm sừng". Ngoài ra, chính chồng của đối tượng ngoại tình với Honma Kiddo là người đã cung cấp chứng cứ gồm tin nhắn, hình ảnh cho blogger Deathdol Note phanh phui vụ bê bối. Người đàn ông được cho biết đã rất phẫn uất khi biết vợ qua lại với thần tượng. Do đó, anh muốn tung hê vụ ngoại tình để trả thù Honma Kiddo và vợ.

Chồng của nhân tình Honma Kiddo là người đã phanh phui vụ việc để trả thù. Ảnh: NHK.

