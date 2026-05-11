Nam diễn viên lộ ảnh ngoại tình với ngọc nữ kém 15 tuổi giữa đêm: Thất nghiệp, suốt ngày ngồi nhà xem hoạt hình

Kei Tanaka trở thành nhân vật bị công chúng Nhật Bản “ném đá”, công kích suốt hơn 1 năm qua vì vụ bê bối ngoại tình với ngọc nữ kém 15 tuổi Nagano Mei. Tới sáng 11/5, tớ Yahoo News đưa tin, Kei Tanaka vừa xuất hiện trên kênh YouTube của biên kịch Osamu Suzuki và có những chia sẻ gây xôn xao về tình hình cuộc sống hiện tại sau vụ scandal “quan hệ ngoài luồng” chấn động dư luận.

Trước ống kính, Kei Tanaka cho biết anh đã thất nghiệp suốt 1 năm qua sau khi vụ bê bối bị phanh phui trên các phương tiện truyền thông. Nam diễn viên chua xót trải lòng: “Diễn viên thì sống nhờ vai diễn, mà tôi thì lại chẳng có vai nào (suốt 1 năm qua). 1 năm qua, tôi chỉ sống theo kiểu cho qua ngày đoạn tháng thôi. Tối hôm trước tôi mới bắt đầu nghĩ xem ngày mai mình phải làm gì. Nhưng thực tế thì tôi cũng chẳng suy nghĩ gì sâu xa cả. Đã có lúc tôi rơi vào trạng thái tâm lý tiêu cực”.

Đáng chú ý, khi nhận được câu hỏi “Có bao giờ cậu cảm thấy muốn gục ngã hay không?” , Kei Tanaka đã thú thật: “Có nhiều lúc như vậy lắm. Tôi cũng từng cảm thấy mất niềm tin vào mọi thứ xung quanh và đôi khi nảy sinh tâm lý bất mãn với thực tại”.

Kei Tanaka thất nghiệp, rơi vào trạng thái tinh thần tiêu cực sau scandal ngoại tình. Ảnh: Yahoo News

Cũng ở màn xuất hiện mới đây, Kei Tanaka cho biết trong khoảng thời gian thất nghiệp, anh đã giết thời gian bằng cách suốt ngày xem phim hoạt hình: “Tôi xem rất nhiều phim hoạt hình. Ban đầu là xem cùng gia đình, sau đó tự mình mê luôn rồi xem trước cả các thành viên trong gia đình. Tôi đã xem hoạt hình cực kỳ nhiều luôn”. Ngoài ra, nam tài tử “lắm tài nhiều tật” thi thoảng cũng dành thời gian đi xem kịch do bạn bè đóng trong thời gian không có công việc để làm.

Còn nhớ hồi tháng 4 năm ngoái, Kei Tanaka đã trở thành cái tên gây phẫn nộ lớn trong dư luận Nhật Bản sau khi bị bóc phốt phản bội vợ, vụng trộm với với bạn diễn Nagano Mei. Hình ảnh thân mật của cặp đôi ngoại tình đã bị người tố cáo gửi thẳng đến tờ Bunshun (Dispatch Nhật Bản). Kei Tanaka và Nagano Mei sau đó phủ nhận có mối quan hệ tình cảm ngoài luồng sai trái, khẳng định chỉ là bạn bè, nhưng công chúng không mấy tin vào điều này.

Khi phóng viên hỏi tại sao lại đến nhà Nagano Mei lúc tối muộn, Kei Tanaka giải thích rằng bản thân bị say rượu nên đối phương chăm sóc anh và tuyên bố “chúng tôi luôn thân thiết như những người bạn”. Tuy nhiên, lời giải thích này của Kei Tanaka chỉ càng khiến netizen thêm phần phẫn nộ. Sáng 24/4/2025, tờ Bunshun tiết lộ vợ Kei Tanaka đang rất tức giận vì bị chồng phản bội. Cô cũng đã yêu cầu Nagano Mei bồi thường 1 khoản tiền đền bù lớn cho những tổn thương về mặt tinh thần mà bản thân phải gánh chịu.

Ảnh hẹn hò tình tứ, thân mật của Nagano Mei và Kei Tanaka được người tố cáo gửi cho tờ Bunshun. Ảnh: X

Hình ảnh Kei Tanaka đón đưa Nagano Mei và về nhà riêng của cô qua đêm đã gây chấn động xứ sở hoa anh đào. Ảnh: Yahoo News

Sau đó, đời tư bê bối của Kei Tanaka tiếp tục bị “đào xới” lên. Theo tờ Bunshun, vụ bê bối với ngọc nữ Nagano Mei không phải lần đầu tài tử này dính phốt lăng nhăng sau lưng vợ diễn viên. Năm 2015 - tức chỉ 4 năm sau ngày cưới - Kei Tanaka đã bị phát hiện lén lút tiệc tùng thâu đêm cùng 2 phụ nữ lạ. Danh tính 2 cô gái ở bên nam diễn viên được xác định là Tokita Eri và Nishizaki Rima - người mẫu chuyên chụp ảnh bikini.

Trên mạng xã hội suốt 1 năm qua, công chúng Nhật Bản chỉ trích Kei Tanaka là nghệ sĩ vô đạo đức, đồng thời lên án hành vi ngoại tình công khai, phản bội vợ con của anh. Nhiều người thậm chí còn đòi đuổi Kei Tanaka khỏi showbiz Nhật Bản.

Kei Tanaka từng được công chúng Nhật Bản yêu mến qua nhiều vai diễn ấn tượng. Anh kết hôn từ năm 2011 và có gia đình êm ấm với vợ diễn viên cùng 2 con gái. Việc Kei Tanaka bị phanh phui bê bối ngoại tình không chỉ khiến khán giả thất vọng mà còn làm rạn nứt hình tượng sạch sẽ anh gây dựng bấy lâu nay.