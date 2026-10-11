Đang làm việc, đồng nghiệp quay sang hỏi "Em rảnh không, giúp chị tí nhé": Người EQ cao đáp 1 câu mà vừa lòng cả đôi bên

Đang tập trung xử lý báo cáo, bạn bất ngờ nghe đồng nghiệp ngồi bên cạnh hỏi: "Em rảnh không, giúp chị tí nhé?". Một câu hỏi nghe rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến bạn khó trả lời. Nếu nói đang bận, bạn sợ bị đánh giá là không nhiệt tình; còn nếu lập tức đồng ý, bạn có thể phải gác lại công việc của mình mà chưa biết lời nhờ vả ấy sẽ mất bao lâu.

Tình huống này không hiếm gặp ở môi trường công sở, đặc biệt với những người mới đi làm hoặc chưa quen từ chối người khác. Nhiều người chọn nhận lời trước rồi tính sau, dù lịch làm việc đã kín. Một số khác lại phản ứng khá lạnh lùng vì sợ bị giao thêm việc, vô tình khiến mối quan hệ với đồng nghiệp trở nên căng thẳng.

Đồng nghiệp nhờ hỗ trợ công việc là tình huống quen thuộc ở công sở, nhưng không phải lúc nào bạn cũng có thể nhận lời ngay lập tức (Ảnh minh họa: Pinterest)

Người có EQ cao thường không vội trả lời "có" hoặc "không" mà hỏi rõ việc cần hỗ trợ trước khi quyết định. Một câu trả lời có thể sử dụng là: "Em đang xử lý việc này, chị cho em biết cụ thể cần hỗ trợ gì và khi nào cần nhé, em xem có thể sắp xếp được không".

Điểm khéo léo của câu nói nằm ở chỗ bạn không gạt lời nhờ vả đi ngay lập tức, nhưng cũng không hứa sẽ giúp khi chưa biết khối lượng công việc. Đồng nghiệp có cơ hội nói rõ mình đang cần gì, còn bạn có thêm thông tin để cân nhắc xem có thể hỗ trợ ngay, làm sau hay cần từ chối.

Đây cũng là cách giao tiếp giúp hạn chế một tình huống khá phổ biến khi hai người hiểu khác nhau về chữ "tí". Với người nhờ, đó có thể chỉ là xem hộ một bảng số liệu trong vài phút; nhưng với người được nhờ, công việc ấy có thể kéo dài cả tiếng đồng hồ vì phải kiểm tra lại dữ liệu hoặc chỉnh sửa nhiều lần.

Khi biết rõ yêu cầu, bạn có thể đưa ra câu trả lời phù hợp hơn. Nếu việc đơn giản và bạn có thể hỗ trợ, hãy giúp trong khả năng của mình. Nếu đang có deadline gấp, bạn có thể nói: "Em đang cần hoàn thành báo cáo trước 3 giờ, sau đó em hỗ trợ chị được không?". Còn nếu công việc nằm ngoài khả năng hoặc không thuộc phần việc bạn có thể đảm nhận, bạn hoàn toàn có thể từ chối một cách lịch sự.

Điều quan trọng là đừng biến sự nhiệt tình thành lời hứa vô điều kiện. Một người đồng nghiệp đáng tin cậy không nhất thiết phải luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi lúc. Họ cần biết rõ mình có thể làm gì, trong khoảng thời gian nào và có đủ khả năng hoàn thành hay không. Nhận lời rồi liên tục trễ hẹn đôi khi còn gây ảnh hưởng đến người khác nhiều hơn một lời từ chối rõ ràng ngay từ đầu.

Biết trao đổi rõ ràng về thời gian và khối lượng công việc giúp mỗi người vừa hỗ trợ đồng nghiệp, vừa đảm bảo tiến độ của mình (Ảnh minh họa: Pinterest)

Ngược lại, EQ cao cũng không đồng nghĩa với việc lúc nào cũng phải viện lý do bận rộn để bảo vệ thời gian của mình. Nếu đồng nghiệp thực sự cần hỗ trợ và bạn có thể giúp, một thái độ cởi mở sẽ khiến môi trường làm việc dễ chịu hơn. Sự khác biệt nằm ở việc bạn chủ động lựa chọn giúp đỡ, thay vì nhận lời chỉ vì ngại người khác phật lòng.

Nếu lời nhờ vả xuất hiện quá thường xuyên, khiến công việc cá nhân liên tục bị gián đoạn, bạn nên trao đổi rõ hơn về cách phối hợp. Chẳng hạn, có thể đề nghị đồng nghiệp gửi yêu cầu qua tin nhắn để bạn xem khi nào phù hợp, hoặc thống nhất thời gian hỗ trợ cụ thể. Khi vấn đề được nói ra một cách bình tĩnh, cả hai sẽ dễ hiểu giới hạn của nhau hơn mà không cần biến chuyện công việc thành mâu thuẫn cá nhân.

Ở công sở, biết giúp đỡ là một điểm cộng, nhưng biết trao đổi rõ ràng cũng quan trọng không kém. Khi nghe câu "Em rảnh không, giúp chị tí nhé", bạn không cần lập tức nhận lời để chứng minh mình nhiệt tình, cũng không phải từ chối ngay để bảo vệ bản thân. Hãy hỏi rõ việc cần làm, thời hạn và khả năng sắp xếp của mình trước khi quyết định. Đó là cách vừa tôn trọng đồng nghiệp, vừa có trách nhiệm với công việc đang đảm nhận.