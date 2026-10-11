"Nhà mình tự in riêng" - Đoạn tin nhắn của bà mẹ TP.HCM gây tranh cãi nhất lúc này, bên nào cũng có lý!

Mỗi dịp năm học mới bắt đầu, câu chuyện thu chi trong lớp học lại được phụ huynh quan tâm. Trong khi các khoản đóng góp được nhấn mạnh phải bảo đảm tinh thần tự nguyện, việc tổ chức những hoạt động phục vụ học tập và sinh hoạt chung đôi khi vẫn khiến cha mẹ học sinh khó tìm được tiếng nói chung.

Mới đây, đoạn trao đổi trong nhóm Zalo của một lớp học ở TP.HCM về việc đóng quỹ để in đề cương cho học sinh thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, với nhiều ý kiến trái chiều.

Theo nội dung được chia sẻ, đại diện Ban phụ huynh thông báo có 36 người đồng ý đóng quỹ trong tổng số 47 học sinh của lớp. Sau khi trừ 3 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, người này cho rằng số phụ huynh chưa đóng góp cần làm rõ phương án in tài liệu cho con, đồng thời đặt vấn đề không thể sử dụng tiền của 36 gia đình để chi trả cho cả lớp.

Ngay sau đó, một phụ huynh trả lời rằng sẽ tự in tài liệu cho con và không đóng quỹ lớp. Người này cũng gửi kèm hình ảnh chuyển khoản trong cuộc trao đổi.

Hai luồng ý kiến tranh luận gay gắt

Tình huống nhanh chóng tạo ra những cách nhìn khác nhau. Một số người cho rằng nếu quỹ lớp được xác định là tự nguyện, phụ huynh hoàn toàn có quyền không tham gia và tự chuẩn bị tài liệu cho con. Việc công khai nhu cầu, thống nhất cách chi tiêu và tôn trọng lựa chọn của từng gia đình, theo quan điểm này, sẽ giúp hạn chế những tranh cãi không cần thiết liên quan đến tiền bạc.

Ở chiều ngược lại, có ý kiến lo ngại rằng nếu mọi khoản chi đều được tách riêng theo từng gia đình, việc tổ chức một số hoạt động chung có thể trở nên phức tạp hơn. Với họ, lớp học không chỉ là nơi mỗi học sinh thực hiện nhiệm vụ cá nhân mà còn là môi trường để các em học cách hợp tác, chia sẻ và sống trong tập thể.

Tuy nhiên, từ câu chuyện này, cũng cần phân biệt rõ giữa việc tự nguyện đóng quỹ và trách nhiệm bảo đảm những điều kiện học tập cơ bản cho học sinh. Nếu tài liệu cần thiết cho việc học được cung cấp dưới dạng tệp dùng chung, phụ huynh có thể lựa chọn cách in phù hợp. Nhưng nếu lớp cần kinh phí cho một hoạt động chung, khoản thu và phương án sử dụng tiền cần được trao đổi minh bạch, thống nhất trên cơ sở tự nguyện, thay vì khiến những gia đình không đóng góp rơi vào tình thế phải giải thích hoặc chịu áp lực.

Việc một phụ huynh muốn tự in đề cương cho con, xét riêng, không đồng nghĩa với việc họ thiếu tinh thần tập thể. Ngược lại, việc một số gia đình sẵn sàng đóng góp để phục vụ hoạt động chung cũng không có nghĩa họ phải gánh thay phần kinh phí của những người khác nếu chưa có sự thống nhất. Điều quan trọng là các bên cần xác định rõ khoản tiền được thu nhằm phục vụ mục đích gì, có thực sự cần thiết hay không và phương án nào phù hợp với điều kiện của các gia đình.

Trong môi trường học đường, những khoản tiền không lớn đôi khi lại trở thành nguồn cơn của bất đồng, bởi phía sau đó là những quan niệm khác nhau về trách nhiệm, sự công bằng và cách ứng xử trong tập thể. Nếu cách trao đổi thiếu khéo léo, một vấn đề vốn có thể giải quyết bằng vài lời thống nhất lại dễ biến thành sự khó xử giữa phụ huynh với nhau.

Trẻ em cũng có thể chịu ảnh hưởng từ cách người lớn xử lý những bất đồng như vậy. Bởi thế, điều cần thiết không phải là yêu cầu mọi gia đình phải lựa chọn giống nhau, mà là tạo ra cách phối hợp rõ ràng, tôn trọng và không gây áp lực cho bất kỳ ai.

Quỹ lớp có thể giúp việc tổ chức các hoạt động chung thuận tiện hơn, nhưng không nên trở thành thước đo tinh thần tập thể của mỗi gia đình. Khi các khoản thu được giải thích minh bạch, việc đóng góp thực sự dựa trên sự tự nguyện và những khác biệt được trao đổi bình tĩnh, phụ huynh sẽ có thêm cơ sở để cùng nhà trường chăm lo cho học sinh mà không biến chuyện tiền bạc thành mâu thuẫn kéo dài.