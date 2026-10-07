Đang khỏe mạnh đột ngột nhồi máu cơ tim, bác sĩ cảnh báo dấu hiệu nguy hiểm

Sau bữa tối cùng gia đình, ông H.N.Đ. (57 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) xuất hiện cơn đau ngực dữ dội, kèm mệt, khó thở, tay chân lạnh và vã nhiều mồ hôi. Nhận thấy tình trạng bất thường, gia đình nhanh chóng đưa ông đến bệnh viện cấp cứu.

Tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh, người bệnh được thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết. Các bác sĩ xác định người bệnh bị nhồi máu cơ tim cấp trên nền tăng huyết áp, rối loạn chuyển hóa lipid và suy tim.

Khoa Cấp cứu lập tức phối hợp Khoa Nội Tim mạch - Can thiệp tim mạch hội chẩn và chuyển người bệnh vào phòng DSA để chụp, can thiệp mạch vành. Kết quả chụp ghi nhận nhiều tổn thương ở hệ động mạch vành.

Ê-kíp đã can thiệp tổn thương bằng nong bóng và bóng phủ thuốc. Sau can thiệp, dòng chảy mạch vành được khôi phục, người bệnh thoát cửa tử trong gang tấc.

Trường hợp nhồi máu cơ tim được can thiệp DSA. (Ảnh: BVCC)

Trường hợp khác là bà V.T.L.D. (53 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh). Buổi sáng sau khi thức dậy, bà D. đột ngột đau nhói vùng ngực trái, khó thở và mệt nhiều. Người bệnh uống thuốc nhưng triệu chứng không thuyên giảm nên được gia đình đưa đến bệnh viện.

Người bệnh có tiền sử tăng huyết áp, rối loạn lipid máu và được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp. Kết quả chụp DSA phát hiện động mạch liên thất trước của người bệnh hẹp rất nặng, lên tới 95-99%, động mạch mũ hẹp khoảng 40-50%.

Các bác sĩ tiến hành nong vị trí tổn thương, xử trí tình trạng tắc dòng chảy xảy ra trong quá trình can thiệp, sau đó đặt một stent vào động mạch liên thất trước. Sau can thiệp, tình trạng đau ngực, khó thở của người bệnh giảm rõ rệt. Bà tiếp tục được theo dõi và điều trị tại Khoa Nội Tim mạch - Can thiệp tim mạch.

Với trường hợp bệnh nhân D.T.K. (59 tuổi, ngụ Tây Ninh) được gia đình đưa đến Khoa Cấp cứu sau khi đột ngột méo miệng. Các bác sĩ xác định bà bị liệt dây thần kinh VII trên nền tăng huyết áp.

Trong quá trình điều trị, bà K. bất ngờ mệt, đau ngực, đau vùng thượng vị, vã mồ hôi và nôn ói. Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số Troponin I tăng, dấu hiệu cơ tim đang bị tổn thương. Các bác sĩ sau đó xác định bà bị nhồi máu cơ tim cấp.

Kết quả kiểm tra mạch máu nuôi tim cho thấy một nhánh mạch quan trọng bị hẹp tới 95%, hai nhánh khác cũng bị hẹp 30-70%.

Các bác sĩ nhanh chóng mở rộng vị trí mạch bị hẹp và đặt stent, giúp khôi phục dòng máu đến cơ tim. Sau can thiệp, sức khỏe bà K. ổn định, không ghi nhận biến chứng.

Không chủ quan với triệu chứng đau ngực vã mồ hôi

Theo BS.CKI. Hồ Văn Mót, Phó trưởng Khoa Nội Tim mạch - Can thiệp tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh, tình trạng nhồi máu cơ tim đang ngày càng gia tăng và có thể xảy ra bất kỳ khi nào, đặc biệt với nhóm đối tượng nguy cơ cao.

Bác sĩ cảnh báo bệnh nhân nhồi máu cơ tim ngày càng gia tăng. (Ảnh: BVCC)

“Nhồi máu cơ tim cấp xảy ra khi dòng máu nuôi một vùng cơ tim bị giảm nghiêm trọng hoặc tắc nghẽn, khiến cơ tim không được cung cấp đủ oxy, từ đó có nguy cơ tổn thương và hoại tử.

Đây là tình trạng cấp cứu tim mạch nguy hiểm, trong đó thời gian có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Việc nhận diện sớm các dấu hiệu bất thường, đưa người bệnh đến cơ sở y tế kịp thời, chẩn đoán nhanh và tái thông động mạch vành khi có chỉ định có thể giúp khôi phục dòng máu đến vùng cơ tim đang thiếu máu, hạn chế diện tích tổn thương và giảm nguy cơ xảy ra các biến chứng nghiêm trọng”, BS Mót nói.

Theo bác sĩ, biểu hiện thường gặp của nhồi máu cơ tim là đau hoặc cảm giác đè nặng, bóp nghẹt ở vùng ngực. Cơn đau có thể kéo dài và không giảm khi nghỉ ngơi, đồng thời lan lên vai, cánh tay, lưng, cổ hoặc hàm. Một số người bệnh có thể xuất hiện khó thở, vã mồ hôi lạnh, buồn nôn, chóng mặt, choáng váng hoặc mệt lả.

“Người bệnh không nên chủ quan khi xuất hiện đau hoặc cảm giác đè nặng vùng ngực, đặc biệt khi kéo dài hoặc đi kèm khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn, choáng, mệt lả. Với người có tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường, hút thuốc lá hoặc đã có bệnh lý tim mạch, mức độ cảnh giác càng phải cao”, BS. Mót khuyến cáo.

Bác sĩ lưu ý, nhồi máu cơ tim không chỉ xảy ra ở người đã được chẩn đoán mắc bệnh tim mạch mà có thể xuất hiện đột ngột ngay trong lúc đang sinh hoạt, làm việc hoặc nghỉ ngơi bình thường. Vì vậy, việc chủ quan với những cơn đau ngực bất thường có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời điểm điều trị hiệu quả.

Khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ, người bệnh không nên tự dùng thuốc hoặc cố gắng chịu đựng, chờ triệu chứng tự thuyên giảm. Cần nhanh chóng đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu tim mạch để được thăm khám, làm các xét nghiệm và chẩn đoán cần thiết.

Với nhồi máu cơ tim, mỗi phút trì hoãn đều có thể làm tăng mức độ tổn thương cơ tim và nguy cơ biến chứng. Do đó, khi có dấu hiệu nghi ngờ, người bệnh cần được cấp cứu càng sớm càng tốt.