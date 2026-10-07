Ai cũng uống nước nhưng sao nữ Hàn Quốc không bao giờ chu môi khi uống nước, lý do là vì nếp nhăn quanh miệng

Chống lão hóa tưởng chỉ liên quan đến mỹ phẩm, chế độ ăn hay giấc ngủ, nhưng ngay cả cách uống nước cũng được nhiều người quan tâm. Một quan sát về cách các nữ thần tượng Hàn Quốc uống nước gần đây khiến chủ đề này trở nên thú vị: thay vì chu môi hoặc mím môi khi dùng ống hút, họ dường như thường uống từ khóe miệng, giữ vùng môi tương đối thư giãn.

Thông tin này được nghệ sĩ Song Ge chia sẻ trong chương trình Woman, Why Are You So Good? (Đài Loan). Theo quan sát trong chương trình, một số nữ thần tượng Hàn Quốc khi uống nước bằng ống hút không thực hiện động tác chu môi rõ rệt như nhiều người vẫn thường làm.

Từ đó, chương trình giới thiệu một loại ống hút được quảng cáo trên mạng với tên gọi “ống hút chống nhăn”, được thiết kế để nước đi vào miệng mà người dùng không cần mím hoặc chu môi quá nhiều. Sản phẩm nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi lời quảng cáo cho rằng cách uống này có thể giúp hạn chế nếp nhăn quanh miệng.

Tuy nhiên, liệu đây có thực sự là một “bí quyết chống nhăn” hay chỉ là một trào lưu làm đẹp?

Uống nước từ khóe miệng, điều quan trọng là giữ môi thư giãn

Khi uống nước bằng ống hút, nhiều người có thói quen vô thức mím môi hoặc chu môi. Động tác này giúp giữ chặt ống hút, đồng thời hạn chế nước bị tràn ra ngoài.

Nếu thực hiện thường xuyên, vùng cơ quanh miệng sẽ liên tục tham gia vào động tác co, mím môi. Chính vì vậy, một số người cho rằng giảm bớt những chuyển động này có thể giúp vùng da quanh miệng ít phải “làm việc” hơn.

Cách uống được đề cập trong chương trình đơn giản là đưa ống hút về phía khóe miệng thay vì đặt chính giữa môi, đồng thời cố gắng giữ môi ở trạng thái tự nhiên, không mím chặt.

Một số loại ống hút thiết kế đặc biệt trên thị trường cũng hướng đến mục tiêu tương tự, chẳng hạn đưa dòng nước vào miệng từ phía trên để người sử dụng không phải chu môi quá nhiều.

Tuy nhiên, không có cơ sở để coi đây là một “ống hút chống nhăn” thực sự. Việc uống nước từ khóe miệng cũng không thể giúp xóa nếp nhăn đã hình thành.

Nếu muốn áp dụng, có thể xem đây đơn giản là một thói quen giúp giảm việc vô thức mím môi hoặc chu môi quá mạnh trong sinh hoạt hằng ngày.

Nếp nhăn quanh miệng không phải do uống nước

Việc nhìn thấy các nữ thần tượng Hàn Quốc uống nước theo cách đặc biệt có thể khiến nhiều người nghĩ rằng đây là bí quyết giúp họ trẻ lâu. Nhưng thực tế, nếp nhăn quanh miệng hình thành bởi nhiều yếu tố khác nhau.

Theo thời gian, collagen và elastin trong da dần suy giảm, khiến độ đàn hồi và khả năng nâng đỡ của da giảm theo. Bên cạnh tuổi tác, ánh nắng mặt trời, hút thuốc, môi trường sống và lối sinh hoạt cũng góp phần thúc đẩy quá trình lão hóa.

Các biểu cảm trên khuôn mặt, bao gồm mím môi, chu môi hay cười, có thể tạo ra những nếp nhăn động khi cơ mặt hoạt động. Tuy nhiên, không thể nói rằng chỉ riêng việc chu môi khi uống nước sẽ gây ra nếp nhăn quanh miệng.

Vì vậy, thay vì quá chú ý đến việc phải uống nước từ bên nào, điều quan trọng hơn vẫn là những thói quen đã được biết đến có lợi cho làn da như chống nắng, dưỡng ẩm, ngủ đủ giấc, không hút thuốc và duy trì lối sống lành mạnh.

Nếu có thể giảm thói quen mím môi quá mạnh khi uống nước, hãy coi đó là một thay đổi nhỏ giúp khuôn mặt thư giãn hơn, chứ không nên kỳ vọng nó có thể ngăn chặn quá trình lão hóa.

Ngủ trong phòng 16-18 độ C có giúp chống lão hóa?

Không chỉ cách uống nước, một xu hướng khác cũng được bàn luận trong chương trình là ngủ ở nhiệt độ thấp.

Một số người có thói quen điều chỉnh điều hòa xuống khoảng 16-18 độ C khi ngủ với suy nghĩ phòng càng mát thì càng dễ ngủ, thậm chí có thể hỗ trợ quá trình trao đổi chất và chống lão hóa.

Tuy nhiên, mát không đồng nghĩa với càng lạnh càng tốt.

Một môi trường ngủ mát mẻ có thể giúp cơ thể dễ chịu hơn, đặc biệt trong thời tiết nóng. Nhưng nếu nhiệt độ quá thấp, cơ thể có thể bị lạnh, khó chịu và chất lượng giấc ngủ thậm chí bị ảnh hưởng.

Khả năng chịu lạnh của mỗi người cũng khác nhau. Vì thế, không cần cố gắng duy trì mức 16 độ C chỉ vì tin rằng đây là “nhiệt độ chống lão hóa”.

Điều quan trọng hơn là tìm được mức nhiệt khiến bạn ngủ thoải mái, không bị nóng đến mức tỉnh giấc nhưng cũng không lạnh đến mức phải co người hoặc thức giấc giữa đêm.

Muốn chậm lão hóa, đừng chờ đến khi có nếp nhăn mới bắt đầu

Nhiều người chỉ nghĩ đến chống lão hóa khi nhận thấy da xuất hiện nếp nhăn, chảy xệ hoặc kém săn chắc. Nhưng quá trình này thực tế diễn ra âm thầm trong nhiều năm và chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố.

Ngoài tuổi tác, tia UV, thiếu ngủ, căng thẳng kéo dài, hút thuốc và môi trường đều có thể tác động đến sức khỏe làn da.

Bởi vậy, chống lão hóa không nhất thiết phải bắt đầu bằng việc mua thật nhiều sản phẩm chăm sóc da. Những việc đơn giản nhưng được duy trì đều đặn mới là nền tảng quan trọng: ban ngày chống nắng đầy đủ, buổi tối ngủ đủ, giữ da đủ ẩm, hạn chế hút thuốc và duy trì chế độ sinh hoạt lành mạnh.

Còn với việc uống nước, không cần phải cố bắt chước cách uống của các nữ thần tượng Hàn Quốc. Uống đủ nước, uống theo cách thoải mái và hạn chế mím môi, chu môi quá mức là đủ.

Một thói quen nhỏ có thể giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng để làn da “già chậm” thì không có một mẹo duy nhất. Điều quyết định vẫn là những lựa chọn được duy trì mỗi ngày trong thời gian dài.