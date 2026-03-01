Đang khoẻ mạnh bỗng qua đời vì nhồi máu não, nghe 2 việc người phụ nữ này làm sau bữa ăn ai cũng hoảng vì… quen quá

Một người phụ nữ họ Quán (Sơn Tây, Trung Quốc), ngoài 50 tuổi, đang khoẻ mạnh bỗng nhồi máu não sau khi ăn tối. Gia đình cho biết trước đó bà không có bệnh nền, lao động chân tay nhiều năm, ăn khoẻ, ngủ sâu, cực hiếm khi đau ốm. Tối hôm xảy ra sự việc, cả nhà ăn muộn. Vì đói và mệt sau một ngày bận rộn, bà Quán ăn rất nhiều, đến mức no căng bụng.

Ăn xong, bà không nghỉ ngơi mà nói sẽ “vận động cho đỡ đầy bụng”. Bà tập thể dục nhịp điệu trong nhà, sau đó chạy 1 vòng quanh sân. Sau đó, cảm thấy người đẫm mồ hôi, bà vào phòng tắm ngay.

Chỉ khoảng 10 phút sau, trong nhà tắm vang lên tiếng động lớn. Người thân gọi không thấy đáp, phải phá cửa xông vào thì phát hiện bà nằm bất động trên sàn, mặt méo lệch, tay chân không cử động, không nói được. Dù được đưa đi cấp cứu ngay, bà không qua khỏi.

Ảnh minh hoạ

Bác sĩ thần kinh Miao Yang (Sơn Tây, Trung Quốc) xác nhận nguyên nhân tử vong là nhồi máu não cấp tính. Điều khiến gia đình bà Quán sốc không chỉ vì cái chết chóng vánh của bà mà còn là nguyên nhân phía sau nó. Bởi 2 việc bà làm ngay sau khi ăn no đều rất quen thuộc, được nhiều người cho là tốt. Đó là vận động mạnh và tắm rửa.

Vì sao vận động mạnh, tắm ngay sau ăn có thể gây nhồi máu não?

Theo bác sĩ Miao Yang, sau khi ăn no, máu trong cơ thể sẽ ưu tiên dồn về hệ tiêu hóa để hỗ trợ dạ dày và ruột làm việc. Đây là cơ chế sinh lý bình thường.

Nếu lúc này vận động mạnh, tim phải bơm nhanh hơn, cơ bắp cần nhiều oxy hơn, huyết áp dao động lớn. Máu bị phân phối lại từ hệ tiêu hóa sang cơ và da. Ở người trung niên, đặc biệt nếu có xơ vữa mạch máu tiềm ẩn mà chưa được phát hiện, sự thay đổi đột ngột này có thể làm bong mảng xơ vữa, hình thành cục máu đông gây tắc mạch não.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi tập xong, bà Quán đi tắm ngay. Tắm, nhất là tắm nước nóng, làm giãn mạch ngoại vi, máu tiếp tục dồn ra bề mặt da. Huyết áp có thể tụt hoặc dao động mạnh lần nữa. Não vốn đã chịu biến động tuần hoàn sau vận động, nay lại thiếu máu thêm, nguy cơ nhồi máu tăng cao.

Sự kết hợp của 4 yếu tố: cơ thể mệt mỏi, ăn quá no, vận động mạnh ngay sau ăn và tắm liền sau đó đã tạo thành “cú sốc” lớn đối với hệ tim mạch và mạch máu não. Đây là lý do khiến người đang khoẻ mạnh như bà Quán cũng có thể qua đời vì nhồi máu não. Bác sĩ Miao chia sẻ thêm, cũng có thể còn thêm 1 yếu tố nữa là bà có vấn đề mạch máu nhưng do chủ quan, không đi khám nên chưa phát hiện.

Thông qua trường hợp của bà Quán, bác sĩ Miao cũng cảnh báo về các dấu hiệu nhồi máu não:

- Méo miệng, lệch mặt

- Yếu hoặc liệt một bên tay chân

- Nói ngọng, không nói được

- Đau đầu dữ dội đột ngột

- Mất thăng bằng, nhìn mờ

Nếu xuất hiện bất kỳ dấu hiệu nào, cần gọi cấp cứu ngay. Thời gian “vàng” điều trị nhồi máu não chỉ tính bằng phút.

Ảnh minh hoạ

Những việc không nên làm ngay sau bữa ăn

Có những việc bình thường làm không sao, thậm chí tốt nhưng làm sau bữa ăn, nhất là nếu ăn no thì rất nguy hiểm. Phổ biến như:

- Nằm hoặc đi ngủ ngay: Làm tăng trào ngược dạ dày, rối loạn tiêu hóa, lâu dài dễ béo phì và tăng nguy cơ tim mạch.

- Tập thể dục, vận động mạnh: Khi máu đang dồn về hệ tiêu hóa, vận động cường độ cao dễ gây rối loạn tuần hoàn, đau bụng, tụt hoặc tăng huyết áp đột ngột.

- Tắm ngay sau ăn: Nước nóng làm giãn mạch, thay đổi phân bố máu, có thể làm thiếu máu não, tăng nguy cơ đột quỵ, nhất là ở người trung niên.

Ảnh minh hoạ

- Uống trà đặc: Axit tannic cản trở hấp thu sắt và protein, lâu dài dễ thiếu máu, rối loạn tiêu hóa.

- Ăn trái cây tráng miệng liền: Dễ gây đầy hơi, chậm tiêu, đặc biệt với trái cây nhiều axit. Nên đợi 1-2 giờ hoặc ăn trước bữa chính.

- Hút thuốc: Sau ăn, tuần hoàn tăng mạnh khiến cơ thể hấp thu độc chất trong khói thuốc nhiều hơn, làm tăng gánh nặng cho tim mạch và phổi.

Nguồn và ảnh: NetEase Health, Sohu