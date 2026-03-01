5 kiểu giặt đồ lót "nuôi vi khuẩn", "mời gọi" ung thư nhưng CỰC HIẾM chị em nào chưa từng làm trong đời

Giặt đồ lót tưởng chừng là một việc đơn giản nhưng thực tế lại có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe sinh sản của phụ nữ. Bởi đồ lót là lớp vải tiếp xúc trực tiếp với vùng kín suốt nhiều giờ mỗi ngày. Đây cũng là nơi ẩm, kín và giàu dưỡng chất từ mồ hôi, tế bào chết, dịch tiết và có thể trở thành môi trường lý tưởng cho vi khuẩn, nấm và virus sinh sôi.

Ảnh minh hoạ

Các bác sĩ phụ khoa cảnh báo, viêm nhiễm tái đi tái lại không chỉ gây ngứa rát, khí hư bất thường mà còn có thể làm tăng nguy cơ viêm cổ tử cung mạn tính, nhiễm HPV kéo dài - một yếu tố liên quan đến ung thư cổ tử cung.

Vì vậy, hãy tránh hoặc bỏ ngay 5 kiểu giặt đồ lót dễ "nuôi vi khuẩn", "mời gọi" ung thư dưới đây nhé:

1. Để đồ lót qua đêm, gom nhiều ngày mới giặt

Sau một ngày mặc, đồ lót đã thấm mồ hôi, vi khuẩn đường ruột, nấm men và dịch tiết âm đạo. Nếu để trong thau chậu ẩm hoặc lồng máy giặt kín, vi khuẩn như E.coli, Staphylococcus có thể nhân lên nhanh chóng.

Ngay cả khi giặt sau đó, một phần vi sinh vật vẫn bám sâu vào sợi vải. Viêm âm đạo, nhiễm trùng tiểu tái phát nhiều lần làm môi trường vùng kín luôn trong trạng thái viêm mạn tính. Viêm mạn tính chính là "đất màu" cho tổn thương tiền ung thư phát triển nếu kéo dài nhiều năm.

2. Giặt chung đồ lót với tất và quần áo bẩn

Tất chân chứa lượng lớn vi khuẩn và nấm do mồ hôi chân. Khi giặt chung, vi khuẩn dễ lây chéo sang đồ lót, đặc biệt trong máy giặt gia đình không có chế độ diệt khuẩn nhiệt cao.

Một số nghiên cứu vi sinh cho thấy máy giặt có thể trở thành "ổ chứa vi khuẩn" nếu không vệ sinh định kỳ. Khi đồ lót nhiễm vi khuẩn lặp lại, nguy cơ viêm nhiễm tăng cao, làm mất cân bằng hệ vi sinh âm đạo. Trong khi đây là yếu tố quan trọng bảo vệ phụ nữ khỏi tác nhân gây bệnh.

Ảnh minh hoạ

3. Dùng quá nhiều nước giặt hoặc chất tẩy mạnh

Nhiều người nghĩ càng nhiều bọt càng sạch. Nhưng dư lượng chất tẩy rửa bám lại trên vải có thể gây kích ứng niêm mạc âm hộ - âm đạo. Vùng da này mỏng và nhạy cảm hơn nhiều so với da tay.

Kích ứng kéo dài làm suy yếu hàng rào bảo vệ tự nhiên, tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm Candida phát triển. Một số hóa chất tạo hương, chất bảo quản trong nước giặt còn được cảnh báo có khả năng gây rối loạn nội tiết nếu tiếp xúc lâu dài. Rối loạn nội tiết lại là một trong những yếu tố nguy cơ của nhiều bệnh phụ khoa, trong đó có ung thư nội mạc tử cung.

4. Giặt đồ lót bằng nước quá lạnh hoặc quá nóng

Nước quá lạnh không đủ hỗ trợ làm sạch dầu mỡ và vi khuẩn. Ngược lại, nước quá nóng có thể làm hỏng sợi vải, khiến cấu trúc vải giãn, xù lông, giữ lại vi sinh vật nhiều hơn ở những lần mặc sau.

Nhiệt độ khoảng 30 đến 40 độ C được xem là phù hợp để làm sạch mà vẫn bảo vệ sợi vải. Quan trọng hơn là phải xả thật kỹ để không còn dư hóa chất.

Ảnh minh hoạ

5. Phơi đồ lót trong nhà tắm hoặc nơi ẩm kín

Đây là sai lầm cực phổ biến nhưng ít ai để ý. Nhà tắm là môi trường ẩm và chứa nhiều vi khuẩn. Khi phơi đồ lót trong đó, độ ẩm cao khiến vải khô chậm, tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển trở lại.

Ánh nắng mặt trời có tia UV tự nhiên giúp giảm đáng kể vi sinh vật trên bề mặt vải. Phơi nơi thoáng gió, có nắng sẽ an toàn hơn nhiều so với phơi trong phòng kín.

Giặt đồ lót đúng cách không chỉ để "sạch nhìn thấy" mà là để bảo vệ hệ vi sinh vùng kín, ngăn viêm nhiễm kéo dài. Bởi một khi viêm mạn tính trở thành trạng thái thường trực, nguy cơ biến chứng nặng hơn, thậm chí liên quan đến ung thư, sẽ không còn là chuyện xa vời.

Nguồn và ảnh: HK01, Women's Health