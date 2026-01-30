Nữ diễn viên sa sút đến thương sau khi bị đàn em ngọc nữ giật chồng, "hất cẳng" khỏi nhà CEO truyền thông

Tại showbiz Trung Quốc, Kim Xảo Xảo nổi đình nổi đám với vai diễn công chúa Khổng Tước có nhan sắc kiều diễm, dáng người gợi cảm uyển chuyển trong Tây Du Ký. Năm 2000, tờ Sina từng bầu chọn nhân vật Khổng Tước của Kim Xảo Xảo là công chúa đẹp nhất trong bộ phim kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ. Mỹ nhân cổ trang hàng đầu một thời từng có cuộc sống bình yên, giàu sang bên đại gia truyền thông Vu Đồng - nhà sáng lập, CEO tập đoàn Bona Film Group, nơi sản xuất nhiều dự án bom tấn điện ảnh của Trung Quốc. Hai người chính thức kết hôn vào năm 2011 và có với nhau 2 con: một gái, một trai.

Tuy nhiên, 1 số nguồn tin cho biết Kim Xảo Xảo và Vu Đồng đã bí mật ly hôn vào năm 2021. Nguyên nhân là Vu Đồng ngoại tình với ngọc nữ Giang Sơ Ảnh. Kim Xảo Xảo từng lên tiếng bác bỏ tin ly dị chồng đại gia bằng cách đăng ảnh gia đình lên trang cá nhân vào năm 2024. Thế nhưng, truyền thông phát hiện Vu Đồng đã biến mất khỏi cuộc sống của mẹ con Kim Xảo Xảo từ lâu. Theo nguồn tin thân cận, nữ diễn viên Tây Du Ký phải che giấu vụ ly hôn vì đã ký thỏa thuận giữ im lặng với Vu Đồng để nhận được quyền nuôi con.

Nhan sắc xinh đẹp của Kim Xảo Xảo trong Tây Du Ký. Ảnh: Sohu.

Kim Xảo Xảo từng có cuộc hôn nhân hạnh phúc với đại gia Vu Đồng. Tuy nhiên, tổ ấm của cô đã bị phá vỡ vì sự chen chân của Giang Sơ Ảnh. Ảnh: Sina.

Vào ngày 29/1, "team qua đường" đã đăng tải hình ảnh chụp mẹ con Kim Xảo Xảo trong chuyến du lịch Malaysia. Hiếm hoi xuất hiện trước công chúng hậu bị hất cẳng khỏi nhà hào môn, nữ diễn viên ăn mặc giản dị, bình dân. So với trước đây, Kim Xảo Xảo được nhận xét là gầy đi rõ rệt.

Theo người đăng tải, chuyến du lịch của Kim Xảo Xảo và 2 con vắng bóng CEO Vu Đồng. Từ năm 2025, Kim Xảo Xảo cũng đã trở lại đóng phim sau khoảng thời gian dài ở ẩn. Việc sao nữ chăm con 1 mình và tái xuất showbiz là dấu hiệu cho thấy cuộc hôn nhân của cô với Vu Đồng đã tan vỡ.

Sau khi bị hất cẳng khỏi nhà hào môn, Kim Xảo Xảo sống giản dị, bình dân và đơn độc chăm 2 con nhỏ. Nữ diễn viên cũng quay lại showbiz đóng phim vì đã mất đi chỗ dựa tài chính. Ảnh: Sina.

Không chỉ vậy, Vu Đồng và Giang Sơ Ảnh được tiết lộ đã có con chung. Ngọc nữ hàng đầu dừng hoạt động nghệ thuật, lén ra nước ngoài sinh con từ đầu năm 2025. Sau khi sinh con gái, Giang Sơ Ảnh sống ở nước ngoài hơn 6 tháng. Cô chờ con cứng cáp, bản thân lấy lại vóc dáng như thời son rỗi mới âm thầm trở về nước để tránh công chúng nghi ngờ.

Tuy nhiên, Vu Đồng và Giang Sơ Ảnh không dám công khai tin vui vì mối quan hệ nhạy cảm của họ. Từ năm 2022, thông tin về cuộc tình vụng trộm của họ sau lưng Kim Xảo Xảo đã lan truyền khắp showbiz. Giang Sơ Ảnh từng cùng Vu Đồng đến đảo Hải Nam (Trung Quốc) du lịch. Cô cũng nhận nhiều món quà đắt tiền có giá trị lên đến hàng trăm nghìn USD (hàng tỷ đồng) từ người tình chủ tịch.

Sau khi thành công hất cẳng Kim Xảo Xảo, Giang Sơ Ảnh cũng chẳng vội bước vào nhà hào môn để gặp điều tiếng, làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu công ty của Vu Đồng. Cô lặng lẽ đứng sau Vu Đồng nhiều năm qua. Dù đã có con chung, Giang Sơ Ảnh vẫn không đòi người tình đại gia trao cho mình danh phận.

Giang Sơ Ảnh được tiết lộ đã bí mật sinh con đầu lòng cho CEO tập đoàn Bona Film Group vào năm 2025. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu