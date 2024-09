Đang đi học bỗng gặp "bạch mã hoàng tử" cao hơn 2m, mũi dọc dừa thẳng tắp, biết danh tính ai cũng đứng hình

Mới đây, trên MXH lan truyền loạt ảnh, cùng clip ghi lại cảnh một nam sinh cao gần 2m, với vẻ ngoài đẹp trai ngời ngời đang đi học trong trường, khiến ai nhìn vào cũng xuýt xoa. Thậm chí, nhiều người còn phải thốt lên, đang đi học mà cũng gặp được "bạch mã hoàng tử" của đời mình.

Hóa ra đi học cũng có thể bắt gặp được "định mệnh" của đời mình

"Nam thần" áo trắng khiến biết bao nữ sinh lo lắng

Một số bình luận của netizen về "nam thần" này:

- Anh đi đến đâu là nổi rần rần đến đó.

- Cao gì mà cao quá vậy trời ơi.

- Đang đi học mà cũng gặp được "destiny" của đời mình luôn.

- Đi đến đâu phát sáng đến đó là có thật nha.

- Anh này có thật ngoài đời không ạ?

Tuy nhiên, đối với nhiều netizen tinh ý, họ phát hiện ra rằng soái ca mà mọi người đang tìm kiếm thực ra là một nhân vật rất quen. Bởi lẽ, đó chính là Barron Trump - con trai của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Và những hình ảnh kể trên đều được quay hoặc chụp khi quý tử nhà ông Trump đang đi trong khuôn viên Đại học New York - ngôi trường mà cậu theo học 4 năm sắp tới.

Một sinh viên khác của trường cũng không giấu nổi sự kích động vô tình bắt gặp Barron Trump

Trước đó, ngày 4/9, phóng viên của The New York Post phát hiện Barron Trump được các nhân viên an ninh hộ tống đến Đại học New York (trung tâm Manhattan, thành phố New York) - ngôi trường cậu theo học sắp tới, từ tòa nhà Trump Tower.

Ngay trong ngày nhập học, "nam thần" cũng đã khiến cả trường náo loạn vì vẻ ngoài rần rần của mình. Theo đó, Barron Trump mặc áo phông polo trắng phối quần đen, đeo ba lô trên vai và đi giày thể thao. Với chiều cao 2,06 m, Barron khiến cả khu phố "náo loạn" vì độ đẹp trai của mình. Daily Mail cho biết Barron theo học Trường Kinh doanh Stern của Đại học New York.

Ngay trong ngày nhập học, Barron Trump đã khiến cả trường náo loạn vì vẻ ngoài rần rần của mình.



Theo nguồn tin, điểm dừng chân đầu tiên của Barron là văn phòng của trưởng khoa trước khi được đưa đến lớp học. Theo tờ báo Mỹ, mức học phí khởi điểm tại ngôi trường này là khoảng 62.700 USD/năm (hơn 1,5 tỷ đồng). Barron không sống ở ký túc xá như hầu hết tân sinh viên khác, thay vào đó đi học hàng ngày từ tòa nhà Trump Tower.

Được thành lập năm 1831, Đại học New York (NYU) là một trong những viện giáo dục đại học tư nhân lớn nhất nước Mỹ. Sau gần 2 thế kỷ hình thành và phát triển, NYU hiện có hơn 65.000 sinh viên từ tất cả các bang khắp nước Mỹ và 133 quốc gia trên thế giới. Ngoài cơ sở chính ở New York, NYU còn có 2 cơ sở ở nước ngoài là Abu Dhabi (UAE) và Thượng Hải (Trung Quốc). NYU là một trong những đại học được nhiều học sinh Mỹ mơ ước ghi danh nhất, chỉ sau Đại học Stanford và Đại học Harvard theo khảo sát của The Princeton Review 2018. Đại học New York gồm 18 trường thành viên, với hơn 4.000 khóa học và 25 chương trình nghiên cứu tại nhiều địa điểm trên khắp thế giới. Một số chuyên ngành nổi bật của trường có thể kể đến như Luật, Kinh doanh, Nghệ thuật, Tâm lý...

