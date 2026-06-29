Đang đi du lịch phải lên bàn mổ vì suýt mất cơ hội làm mẹ

Đang đi du lịch tại Quảng Ninh, chị Nguyễn T.L. (25 tuổi, Hà Nội) thấy đau dữ dội vùng bụng dưới và được cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy. Chị trước đó khỏe mạnh, không có tiền sử bệnh phụ khoa đáng chú ý và cũng không có dấu hiệu chậm kinh. Tuy nhiên, kết quả siêu âm và chụp cắt lớp vi tính (CT) ổ bụng khiến ê-kíp điều trị bất ngờ khi phát hiện khối u lớn vùng hạ vị kích thước khoảng 9 x 11,7 cm.

Khối u chứa chủ yếu mô mỡ cùng các thành phần vôi hóa dạng xương - hình ảnh điển hình của u quái trưởng thành (u bì buồng trứng). Đáng lo ngại, khối u có dấu hiệu xoắn, đe dọa nguồn máu nuôi buồng trứng.

Cô gái hồi phục sau khi phẫu thuật (Ảnh: BV Bãi Cháy)

Các bác sĩ xác định người bệnh bị u nang buồng trứng phải xoắn - một cấp cứu phụ khoa nguy hiểm. Nếu không được phẫu thuật kịp thời, buồng trứng có thể bị thiếu máu nuôi, dẫn đến hoại tử và buộc phải cắt bỏ, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh sản.

Ê-kíp Khoa Phụ sản lập tức đưa người bệnh vào phòng mổ. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện khối u bì kích thước lớn kéo buồng trứng phải xoắn nhiều vòng quanh cuống mạch máu.

Sau khi tháo xoắn, ê-kíp đánh giá buồng trứng vẫn còn khả năng hồi phục nên quyết định bóc tách toàn bộ khối u, đồng thời bảo tồn tối đa phần mô buồng trứng lành nhằm giữ chức năng sinh sản cho người bệnh.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Khối u được lấy trọn vẹn, hạn chế tối đa tổn thương các mô lành xung quanh. Sau mổ, người bệnh tỉnh táo, cơn đau giảm rõ rệt và đang tiếp tục được theo dõi, chăm sóc hậu phẫu.

Theo BSCKI Tô Thị Kim Quy, Trưởng khoa Phụ sản, xoắn u nang buồng trứng là biến chứng cấp tính thường gặp ở những khối u có kích thước lớn. Khi buồng trứng bị xoắn quanh cuống mạch máu, dòng máu nuôi bị tắc nghẽn, khiến cơ quan này nhanh chóng phù nề, xuất huyết, hoại tử nếu không được can thiệp cấp cứu.

Đáng lưu ý, tình trạng này thường xảy ra ở các khối u từ 5-10 cm trở lên. Người bệnh thường xuất hiện cơn đau bụng dưới đột ngột, đau dữ dội một bên, kéo dài liên tục, có thể kèm buồn nôn, nôn hoặc sốt. Tuy nhiên, các triệu chứng dễ nhầm với viêm ruột thừa, sỏi tiết niệu hay rối loạn tiêu hóa nên không ít trường hợp nhập viện muộn.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ, đặc biệt trong độ tuổi sinh sản, nên khám phụ khoa định kỳ để phát hiện sớm các khối u buồng trứng. Khi xuất hiện đau bụng dưới đột ngột, đau vùng chậu kéo dài hoặc đau ngày càng tăng, cần đến cơ sở y tế ngay để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh nguy cơ mất buồng trứng và ảnh hưởng đến khả năng làm mẹ.