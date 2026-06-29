Người phụ nữ 57 tuổi tử vong sau khi ăn gà xiên nướng theo cách "chẳng giống ai"

Một vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra tại huyện Boyolali Regency, tỉnh Central Java, Indonesia, khiến dư luận địa phương rúng động khi một người phụ nữ tử vong sau khi ăn gà xiên nướng được giao đến tận nhà. Kết quả khám nghiệm tử thi sau đó cho thấy nạn nhân đã bị đầu độc bằng thuốc diệt chuột cực độc, và nghi phạm không ai khác chính là con rể của bà.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ngày 18/5, bà Aminah (57 tuổi) nhận được một phần gà xiên nướng (satay) do dịch vụ giao đồ ăn mang tới nhà. Do không rõ người gửi, bà đã liên hệ con gái út để xác minh.

Con gái bà, chị Putri, khẳng định không hề đặt món ăn này và đã cảnh báo mẹ không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc. Tuy nhiên, sau đó không lâu, bà Aminah được phát hiện tử vong trong tình trạng bất tỉnh, xung quanh có dấu hiệu nôn ói.

Ảnh minh họa

Điều đáng chú ý khi gia đình tổ chức tang lễ theo phong tục địa phương, tuy nhiên, sự ra đi đột ngột và có nhiều dấu hiệu bất thường khiến người thân nghi ngờ đây không phải là một cái chết tự nhiên.

Đến ngày 30/5, gia đình trình báo cảnh sát. Thi thể nạn nhân sau đó được khai quật để phục vụ giám định pháp y. Lực lượng chức năng cũng thu giữ các mẫu vật liên quan như thức ăn còn lại, que xiên và chất nôn.

Kết quả khám nghiệm cho thấy các cơ quan nội tạng quan trọng như tim, gan và phổi của nạn nhân đều bị tổn thương nghiêm trọng do nhiễm độc. Đặc biệt, trong dạ dày và cơ thể bà Aminah có chứa lượng lớn chất độc từ thuốc diệt chuột cực mạnh.

Các chuyên gia pháp y kết luận nguyên nhân tử vong là do ngộ độc cấp tính bởi chất độc hóa học.

Từ dữ liệu đơn hàng trên nền tảng giao đồ ăn, cảnh sát đã lần ra nghi phạm là Purwadi Wahyudi (40 tuổi), chồng của con gái lớn nạn nhân.

Điều tra cho thấy đối tượng đã sử dụng thông tin của người thân để tạo tài khoản giao hàng nhằm tránh bị nghi ngờ, sau đó đặt món gà xiên nướng, tẩm thuốc độc rồi gửi đến nhà mẹ vợ.

Ngày 8/6, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm. Tại cơ quan điều tra, Wahyudi khai nhận có mâu thuẫn kéo dài với gia đình vợ, cho rằng bản thân bị coi thường và không được tôn trọng. Từ đó, đối tượng nảy sinh ý định trả thù và thực hiện hành vi sát hại mẹ vợ.