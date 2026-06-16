Chuyến du lịch gia đình bất ngờ rẽ sang bi kịch

Theo People và một số truyền thông Australia, nạn nhân là Jemma Stapleton, 25 tuổi, một cô gái trẻ đến từ Melbourne, Australia. Cô gặp nạn trong một vụ tai nạn xe máy xảy ra trên đảo Koh Samui vào ngày 10/6. Đây vốn là một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Thái Lan, thu hút đông đảo du khách quốc tế nhờ biển đẹp, khí hậu nhiệt đới và nhiều hoạt động nghỉ dưỡng.

Theo thông tin ban đầu, Jemma Stapleton đang trong kỳ nghỉ cùng gia đình tại Thái Lan. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, cô điều khiển xe máy trên một đoạn đường tại Koh Samui, trong khi các thành viên gia đình cũng chạy xe phía sau.

Truyền thông Australia dẫn thông tin từ phía cảnh sát Thái Lan cho biết khu vực xảy ra tai nạn có mưa, mặt đường trơn trượt. Khi đi qua một đoạn đường cong, xe máy của cô gái trẻ được cho là mất kiểm soát rồi xảy ra va chạm với các phương tiện khác.

Sự việc diễn ra quá nhanh khiến những người đi phía sau không kịp phản ứng. Từ một chuyến đi nghỉ cùng gia đình, khoảnh khắc trên đường đã trở thành cảnh tượng khiến người thân của Jemma bàng hoàng.

Theo New York Post, gia đình nạn nhân đang di chuyển phía sau cô vào thời điểm tai nạn xảy ra. Chi tiết này khiến câu chuyện càng khiến nhiều người xót xa, bởi họ đã chứng kiến biến cố đau lòng ngay trong chuyến du lịch tưởng như chỉ có niềm vui.

Cô gái trẻ là vận động viên được nhiều người yêu mến

Jemma Stapleton không phải là cái tên xa lạ trong cộng đồng điền kinh Australia. Cô từng được biết đến khi tham gia các giải chạy nước rút, trong đó có Stawell Gift, một trong những giải chạy lâu đời và nổi tiếng tại Australia.

Sau khi thông tin về vụ việc được chia sẻ, nhiều người thân, bạn bè và các tổ chức thể thao đã gửi lời tưởng nhớ tới cô gái trẻ. Theo News.com.au, Jemma được mô tả là người giàu năng lượng, nhiệt huyết và để lại nhiều dấu ấn trong cộng đồng thể thao nơi cô từng gắn bó.

Một chiến dịch gây quỹ cũng được lập ra để hỗ trợ gia đình Jemma sau sự việc. Chỉ trong thời gian ngắn, số tiền quyên góp đã vượt mốc 100.000 USD , cho thấy sự quan tâm lớn từ cộng đồng dành cho gia đình nạn nhân.

Vụ việc một lần nữa khiến nhiều người chú ý đến vấn đề an toàn khi thuê và điều khiển xe máy tại các điểm du lịch nước ngoài. Ở những hòn đảo du lịch như Koh Samui, xe máy là phương tiện phổ biến, nhưng điều kiện đường sá, thời tiết và thói quen giao thông địa phương có thể khác xa với nơi du khách sinh sống.

Các chuyên gia an toàn giao thông thường khuyến cáo du khách cần đặc biệt thận trọng khi tự lái xe máy ở nước ngoài, nhất là khi trời mưa, đường trơn hoặc đi qua các đoạn cua. Việc đội mũ bảo hiểm đúng chuẩn, giữ tốc độ phù hợp và cân nhắc kỹ khả năng lái xe trong điều kiện lạ là điều không nên xem nhẹ.

Hiện vụ việc vẫn được cơ quan chức năng Thái Lan tiếp tục làm rõ. Với gia đình Jemma, chuyến du lịch tại Koh Samui đã khép lại theo cách không ai có thể ngờ tới.

Theo NYP, News.com.au, TMZ