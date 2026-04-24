Một phần hố chứa chất thải tại khu bảo tồn Henbury Meteorites gần Alice Springs, nơi xảy ra sự cố hôm 19/4/2026. (Ảnh: Action For Alice 2020)

Vụ việc xảy ra chiều 19/4 tại khu bảo tồn thiên thạch Henbury, cách thị trấn Alice Springs (nằm gần trung tâm Australia, thuộc bang Northern Territory) khoảng 120km về phía Nam, khi một phụ nữ đi cùng gia đình bất ngờ gặp sự cố trong nhà vệ sinh dạng “long-drop” - loại nhà vệ sinh sử dụng hố sâu để chứa chất thải, thường xuất hiện ở khu vực hẻo lánh.

Theo cơ quan an toàn lao động Northern Territory (NT WorkSafe), nhà vệ sinh đã sụp xuống hố chứa, kéo theo nạn nhân rơi xuống bên dưới. Sự việc được xác định là một “sự cố nguy hiểm” theo quy định về an toàn lao động và đang được điều tra.

Nhân chứng cho biết người phụ nữ bị mắc kẹt trong hố chất thải suốt nhiều giờ. Trong lúc đó, bạn đời của nạn nhân phải di chuyển ra xa để tìm sóng điện thoại kêu gọi hỗ trợ.

Nhà vệ sinh xảy ra sự cố tại khu bảo tồn Henbury Meteorites gần thị trấn Alice Springs. (Ảnh: Action For Alice 2020)

Một người thợ đi ngang qua sau đó đã hỗ trợ giải cứu bằng cách thả dây kéo xuống hố và sử dụng phương tiện để kéo nạn nhân lên. Quá trình này kéo dài khoảng 45 phút.

Nạn nhân được xác định chỉ bị xây xát nhẹ nhưng hoảng loạn sau sự cố, sau đó được đưa tới bệnh viện tại Alice Springs để kiểm tra.

Hình ảnh hiện trường cho thấy khu vực nhà vệ sinh đã bị phong tỏa bằng dây cảnh báo. Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra sự cố liên quan đến loại nhà vệ sinh này. Trước đó, năm 2024, lực lượng cứu hỏa tại bang Victoria cũng đã giải cứu một người đàn ông bị mắc kẹt trong hố vệ sinh tương tự.

(Theo The guardian)