Mới đây, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã nhận tin vui khi hậu vệ Đoàn Văn Hậu chính thức công khai chuyện sắp đón con đầu lòng. Trong bộ ảnh mà Văn Hậu tung ra, anh tình tứ ôm lấy bụng bầu của Doãn Hải My, nở nụ cười hạnh phúc. Như vậy sau một thời gian khá dài kín tiếng, đôi trai tài gái sắc đẹp nhất nhì làng bóng đá Việt đã có thể khoe niềm vui sắp lên chức "bố mẹ" để bạn bè, người thân và người hâm mộ cùng chung vui.

Ngoài niềm hạnh phúc của cặp đôi Văn Hậu - Hải My khi sắp có "bé Rồng", dân mạng còn nhìn ra sự đẳng cấp của hậu vệ đội tuyển Việt Nam trong bức ảnh sóng đôi bên "mẹ bầu" Hải My. Đó là việc Văn Hậu đeo trên tay phải chiếc đồng hồ Rolex GMT Master II Steel Pepsi với giá khoảng trên 600 triệu đồng.

Đoàn Văn Hậu đeo đồng hồ Rolex hơn 600 triệu khi chụp ảnh khoe vợ bầu

Chi tiết này đủ thể hiện độ chịu chơi của cầu thủ sinh năm 1999, cũng như sự tâm huyết và chỉn chu về mặt hình ảnh mà Văn Hậu đã đặt vào bộ ảnh đầu tiên của anh cùng với vợ bầu. Ngoài ra, visual của cặp đôi cũng nhận về nhiều lời khen khi chàng hậu vệ điển trai còn nàng WAG xinh đẹp, rạng rỡ. Văn Hậu và Hải My được nhận xét có tướng phu thê.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My làm đám cưới vào tháng 11/2023. Từ trước đám cưới, Hải My đã dính tin đồn có tin vui. Mỗi khi cặp đôi cùng nhau xuất hiện trước công chúng, Văn Hậu đều dành cho Hải My những cử chỉ chăm chút dịu dàng. Nhìn Hải My bụng bầu vượt mặt vẫn toả ra năng lượng tươi tắn, khoẻ khoắn trong bộ ảnh mới đây, nhiều người cũng tấm tắc khen Văn Hậu đã chăm vợ bầu rất tốt.