Đang bùng nổ drama tại đám cưới nữ ca sĩ hạng A: Cô dâu bị tố cùng các chị em cô lập triệt để bạn thân xinh nhất hội

Nữ ca sĩ đình đám Bomi (nhóm Apink) vừa tổ chức đám cưới cổ tích với nhà sản xuất hàng đầu xứ Hàn Rado (thuộc bộ đôi Black Eyed Pilseung) tại khách sạn Grand Hyatt Seoul. Hôn lễ được dẫn dắt bởi nghệ sĩ hài Kim Kiri. Loạt nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng xứ kim chi gồm Apink, STAYC và Unchild đã hát chúc mừng cô dâu chú rể trong ngày vui. Khoảnh khắc em út Apink - Oh Hayoung òa khóc nức nở trong hôn lễ khi chứng kiến phút giây hạnh phúc của người chị cùng nhóm cũng lọt vào ống kính máy quay và trở thành chủ đề gây bàn luận trên nhiều diễn đàn trực tuyến.

Các thành viên Apink đã tề tựu và cùng tới chúc phúc cô dâu Bomi trong ngày trọng đại. Họ đã có mặt từ rất sớm, quây quần bên nhau trong phòng chờ rồi chụp bức hình lưu niệm đầy ý nghĩa cùng cô dâu trước giờ phút thiêng liêng. Thế nhưng, truyền thông cùng công chúng đồng thời nhận ra Naeun là thành viên duy nhất trong Apink không xuất hiện ở đám cưới mới đây. Đáng nói, Hong Yukyung chỉ hoạt động cùng Apink cho tới năm 2013 nhưng vẫn tham dự hôn lễ, trong khi đó, Naeun đồng hành cùng nhóm nhạc này tới tận năm 2022 nhưng lại hoàn toàn mất hút ở đám cưới Bomi. Chi tiết tương phản này đã làm thổi bùng tranh cãi rầm rộ trên toàn cõi mạng.

Trên Weibo, nhiều khán giả đã đồng loạt đặt ra nghi vấn tình chị em giữa Naeun với Bomi và các thành viên Apink khác đã bị rạn nứt nghiêm trọng, tới mức không còn muốn cùng xuất hiện với nhau trong 1 khung hình. Thậm chí, có ý kiến còn cho rằng Bomi cùng những người chị em trong Apink vào hùa với nhau cô lập, tẩy chay Naeun triệt để và cho thành viên xinh đẹp nhất nhóm ra rìa. Nhưng bên cạnh đó, nhiều fan nhấn mạnh, tự Naeun tách mình ra khỏi Apink chứ Bomi không cùng những người khác bài xích cô.

Tính tới thời điểm hiện tại, cả Naeun lẫn Bomi và các thành viên còn lại của Apink đều chưa lên tiếng về drama ồn ào trong hôn lễ mới đây.

Các thành viên Apink tề tựu trong hôn lễ Bomi, ngay cả thành viên đã rời nhóm từ 13 năm trước cũng có mặt, riêng có mình Naeun là mất hút.

Trên thực tế, mối quan hệ giữa Naeun và các thành viên Apink từ lâu đã gây tò mò và khiến công chúng xôn xao bàn tán. Cách đây 5 năm, Naeun đã không tham gia vào quá trình quảng bá album kỷ niệm 10 năm ra mắt của Apink. Chưa dừng lại ở đó, trong 1 cuộc phỏng vấn sau khi bộ phim truyền hình Romance in the House kết thúc phát sóng hồi năm 2024, Naeun từng thẳng thắn chia sẻ: “Hiện tại tôi không còn liên lạc với các thành viên Apink nữa”.

Việc Naeun tuyên bố không còn giữ liên lạc với các thành viên cùng nhóm sau khi rời Apink từng gây tranh luận dữ dội. Trong đó, nhiều netizen nhận định mối quan hệ giữa Naeun và đồng đội vốn chẳng hề tốt đẹp, thậm chí còn ở mức rất tệ cho nên mới không thèm giữ liên lạc với nhau như vậy. Và theo nhiều khán giả, việc ngay cả cựu thành viên Hong Yukyung đã rời nhóm từ tận năm 2013 nhưng tới nay vẫn giữ liên hệ với Bomi và các thành viên khác trong Apink đã càng làm nổi bật rõ ràng tình trạng rạn nứt, mâu thuẫn sâu sắc giữa Naeun với đồng đội cùng nhóm.

Naeun gây choáng khi tuyên bố không còn giữ liên lạc với các thành viên Apink sau khi rời nhóm.

Apink ra mắt vào năm 2011, ban đầu có 7 thành viên. Nhóm nhạc nhanh chóng trở nên nổi tiếng khắp châu Á nhờ thành công của bản hit My My ngay trong năm debut. Tới năm 2013, Hong Yukyung rời nhóm. 9 năm sau đó, Neun cũng “dứt áo ra đi” vì muốn tập trung vào diễn xuất. Trong suốt sự nghiệp, ngoài siêu hit My My, Apink còn ghi dấu ấn trong lòng công chúng nhờ hàng loạt ca khúc gây tiếng vang khác bao gồm Hush, NoNoNo, Mr. Chu,...