Rộ tin nữ idol thế hệ mới bỏ học từ lớp 2 khiến fan sốc ngã ngửa

Mới đây, "ông lớn" HYBE Labels đã công bố đội hình cuối cùng của nhóm nhạc nữ mới, điều này đã vấp phải nhiều phản ứng tiêu cực. Cụ thể, nhóm nhạc quốc tế này có tên là SAINT SATINE, bao gồm 4 thành viên đa dạng sắc tộc. Trong số đó, có cô gái mới 16 tuổi tên Sakura đến từ Nhật Bản.

Tuy nhiên, với tư cách là thành viên trẻ tuổi nhất, Sakura đã gây ra cú sốc lớn sau khi thông tin về tuổi thơ của cô được tiết lộ. Gần đây, một đoạn clip từ chương trình World Scout đã hé lộ rằng Sakura dường như đã bỏ học từ rất sớm. Trong video, mẹ của Sakura giải thích rằng kể từ hồi lớp 3 (khoảng 8-9 tuổi), nữ idol đã không đến trường đều đặn, đến mức gần như không đi học chút nào.

Mẹ Sakura tiết lộ con gái không đến trường thường xuyên từ hồi lớp 3.

Trong khi một số người thắc mắc liệu Sakura có được học tại nhà hay không, những bức ảnh đã gây ra làn sóng chỉ trích dữ dội. Cư dân mạng lên án cha mẹ nữ idol sinh năm 2010 vì đã cho phép cô bỏ học, đồng thời nêu lên những vấn đề liên quan đến việc các thần tượng bỏ học sớm để theo đuổi sự nghiệp ca hát.

"Một học sinh bỏ học từ lớp 2, không có năng khiếu âm nhạc, đang chuyển đến Mỹ để theo đuổi sự nghiệp nhạc pop", "Ngừng đi học từ lúc mới 8, 9 tuổi", "Không có bằng cấp và còn nhỏ tuổi... Tôi lo lắng cho sự an toàn của cô ấy vì ngành công nghiệp đó nổi tiếng về nạn bóc lột", "Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy"...

Tuy nhiên, một số người đã bác bỏ thông tin này và cho biết rằng mặc dù Sakura không đến trường, nhưng người ta vẫn thấy cô học bài, chỉ là không phải trong môi trường trường học. "Sakura không phải là người 'mù chữ' hay 'không được học hành'. Cô ấy không bỏ học. Ở Nhật Bản, cô ấy ngừng đến trường vì trường quá xa nhà, nhưng cô ấy chưa bao giờ ngừng học tập. Chính chương trình World Scout đã nhấn mạnh điều này" - một số người phản bác.

Sakura năm nay 16 tuổi, là em út nhóm nhạc mới SAINT SATINE của HYBE Labels.

Tình trạng idol Kpop bỏ học cấp 2, cấp 3 để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc là khá phổ biến trong ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc. Các idol thường nghỉ học để tập trung luyện tập, lưu diễn hoặc do lịch trình quá dày đặc. Một số người chọn thi GED (bài thi tương đương bằng tốt nghiệp trung học) sau đó. Dù vậy, tình trạng nhiều idol bỏ học ở độ tuổi rất trẻ, ngay tại cấp 1 ngày càng tăng khiến khán giả lo ngại.

Nguyên nhân chính đến từ việc thành thực tập sinh từ khi còn nhỏ khiến họ không có thời gian đến lớp. Nhiều idol khi ra mắt rời trường học để toàn tâm toàn ý cho việc lưu diễn và hoạt động nhóm. Ngoài ra, một số idol cảm thấy việc học không phù hợp hoặc muốn tập trung hoàn toàn vào đam mê âm nhạc.

Nhiều idol vẫn cố gắng thi lấy chứng chỉ GED để đảm bảo trình độ học vấn. Tuy nhiên việc idol quá trẻ bỏ học để làm thực tập sinh, như trường hợp các nhóm nhạc mới, thường gây lo ngại về học vấn và sự phát triển toàn diện của các em. Việc bỏ học có thể mang lại rủi ro nếu sự nghiệp thần tượng không thành công, dẫn đến thiếu hụt kiến thức và bằng cấp cần thiết cho tương lai. Dù có xu hướng này, vẫn có nhiều idol cân bằng được giữa việc học và hoạt động nghệ thuật, thậm chí có thành tích học tập ấn tượng.

Khán giả lo ngại về tình trạng idol thế hệ mới bỏ học quá sớm.

Nguồn: Koreaboo