Đăng bức ảnh mua vàng, cô gái khiến tất cả trầm trồ: Năm mới quyết tâm làm 1 việc!

Coi việc để dành tiền mua vàng như tiền ăn, tiền thuê nhà,... nghĩa là cố định ngân sách hàng tháng, và mua bao nhiêu đều ghi chép cụ thể. Sau 1 năm nhìn lại bảng “sao kê mua vàng” là có ngay động lực lẫn mục tiêu cho năm mới.

Đó chính là tâm sự của cô gái trong câu chuyện dưới đây. Năm 2025, cô cần mẫn mua vàng, trung bình mỗi lần mua 4-5 phân vàng, cả năm mua được tổng cộng 13 chỉ vàng.

Bức ảnh “sao kê mua vàng” cô đăng tải

“2025 em tích góp được 13 chỉ vàng, ít hơn nhiều so với 2024, giờ còn 7 chỉ vì có việc nên cũng phải bán đi. Năm tới phấn đấu mua vàng và giữ vàng, không bán đi chỉ nào ạ ", c ô chia sẻ.

Trong phần bình luận của bài đăng, tất cả mọi người đều dành lời khen cho nỗ lực mua vàng tích sản của cô gái này. Song, cũng không ít ý kiến cho rằng: Muốn giữ được vàng thì quỹ dự phòng là điều bắt buộc phải có, bởi nếu không, cứ có việc là lại mang vàng đi bán lấy tiền trang trải thì cũng không tối ưu.

“Quyết tâm mua vàng, giữ vàng thì nên cố tiết kiệm ít tiền phòng thân. Có việc gì thì dùng tiền đó trang trải, chứ bán vàng tiếc lắm” - Một người khuyên.

“Đúng là cứ có tiền thì đi mua vàng, 2 phân, 5 phân cũng mua chứ cứ đợi gom tiền mua chẵn theo chỉ thì có khi lại tiêu mất. Năm ngoái mình cũng thế nên giờ rút kinh nghiệm rồi, mỗi tội là mua vàng theo phân cũng hơi khó, ít chỗ bán mà vàng đó cũng nhanh hết hàng” , một người chia sẻ.

“Chào team tích vàng! Năm 2025 mình đặt mục tiêu mua được 2 cây vàng nhưng thực tế chỉ được 1 cây vàng với 8 chỉ. Hy vọng năm mới duy trì được con số này, mà hơn thì càng tốt” - Một người bày tỏ.

“Năm vừa rồi mình mua được 4 cây vàng, tính ra trung bình mỗi tháng cố mua được tầm 1,5 chỉ. Các bác cứ thử nỗ lực mua hàng tháng đi, mua đều xong giữ, cuối năm xem lại thấy sướng lắm” , một người bộc bạch.

3 điều cần lưu tâm khi mua vàng tích sản

1. Chỉ mua vàng bằng tiền nhàn rỗi

Nguyên tắc quan trọng nhất khi mua vàng tích sản là tuyệt đối không dùng tiền đi vay, hoặc tiền cần chi cho các mục tiêu sắp tới trong tương lai gần.

Ảnh minh họa. Nguồn: Pinterest

Vàng phù hợp để giữ giá trị trong trung và dài hạn, chứ không phải công cụ “xoay vòng” tiền nhanh. Nếu dùng tiền sinh hoạt, tiền trả nợ, tiền chuẩn bị cho những kế hoạch bắt buộc,… để mua vàng, bạn rất dễ rơi vào thế bị động.

Khi có việc gấp, bạn buộc phải bán vàng trong thời điểm không thuận lợi, khiến việc mua vàng kém tối ưu. Lúc đó, vàng không còn là tài sản tích lũy mà trở thành gánh nặng tâm lý. Chỉ khi mua vàng bằng tiền nhàn rỗi, bạn mới thực sự phát huy được giá trị của việc mua vàng. Khi không bị áp lực phải bán, bạn có thể kiên nhẫn nắm giữ, bình tĩnh trước biến động giá và để vàng làm đúng vai trò bảo toàn tài sản theo thời gian.

2. Duy trì quỹ dự phòng song song với việc mua vàng

Song song với việc để dành tiền mua vàng, bạn cần có một quỹ dự phòng tiền mặt để xử lý những tình huống bất ngờ như ốm đau, mất việc,...

Khi đã có quỹ dự phòng đủ dùng cho vài tháng chi tiêu cơ bản, bạn sẽ mua vàng với tâm thế thoải mái hơn rất nhiều. Vàng lúc này trở thành lớp bảo vệ tài sản, chứ không phải “cứu cánh” cho các sự cố trước mắt. Việc tách bạch rõ ràng giữa quỹ dự phòng và tiền mua vàng giúp bạn tránh được vòng luẩn quẩn mua vàng - bán vàng. Chưa kể, vàng bán đi rồi không phải lúc nào cũng có thể mua lại được ngay, vì biến động giá vàng là điều không ai dám chắc.

3. Ưu tiên mua vàng miếng, vàng nhẫn ép vỉ

Khi mua vàng để tích sản, yếu tố quan trọng không nằm ở mẫu mã mà ở khả năng giữ giá và thanh khoản. Vàng miếng và vàng nhẫn ép vỉ thường có hàm lượng rõ ràng, dễ kiểm định, được nhiều cửa hàng và ngân hàng chấp nhận mua lại.

So với vàng trang sức, loại vàng này ít bị trừ tiền công, ít hao hụt giá trị khi bán ra. Điều đó giúp bạn giảm đáng kể chi phí ẩn trong quá trình tích lũy. Ngoài ra, vàng ép vỉ còn có lợi thế về niêm phong, hạn chế rủi ro móp méo, hao mòn hay tranh cãi về chất lượng khi giao dịch.