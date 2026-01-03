3 năm tiết kiệm được 10 triệu, biết lý do xong ai cũng khen

10 triệu có thể không phải số tiền quá lớn, 3 năm để được 10 triệu - nhiều người nghe tới đây sẽ vội nhíu mày: “Sao ít thế?”. Tuy nhiên, với tình cảnh của cặp vợ chồng trong câu chuyện này, 10 triệu là cả 1 sự nỗ lực, không phải chỉ trong ngày 1 ngày 2. Bởi suốt 3 năm qua, vợ chồng cô gánh khoản nợ 500 triệu. 2025 khép lại, nợ cũng đã xong, dư đúng 10 triệu mà trong lòng nhẹ nhõm khó tả.

Bức ảnh khoản tiết kiệm 10 triệu do cô đăng tải

Cô cho biết: “Vợ chồng em làm công ăn lương, tổng thu nhập 25-28 triệu/tháng. Cưới nhau được 8 năm, mua được căn nhà ở quê cách đây 3 năm. Lúc đó nợ 500 triệu, đến giờ mới trả xong, dư được đúng chừng này. Số tiền tiết kiệm đầu tiên sau 3 năm nợ nần mọi người ạ, nhỏ thôi mà thấy hạnh phúc quá”.

Trong phần bình luận của bài đăng, tất cả mọi người đều dành lời chúc mừng, động viên cho vợ chồng cô. Đúng là chẳng gì nhẹ nhõm bằng hết nợ. Trả xong 500 triệu tiền nợ, với mức thu nhập 28 triệu/tháng mà vẫn còn dư 10 triệu, rõ ràng là phải rất nỗ lực vun vén chi tiêu.

“Nợ vay để mua nhà thì phải trả xong nợ, nhà mới là của mình. Vợ chồng mình cũng còn 2 tháng nữa thôi là trả hết 1,3 tỷ nợ mua nhà rồi. Cũng định cố tất toán sớm cho nhẹ nhõm đón năm mới mà lại thôi, đợi thưởng Tết 2 vợ chồng gom lại là đủ. Chứ giờ trả sớm thì ảnh hưởng chi tiêu quá” - Một người chia sẻ.

“28 triệu quay đầu mà 3 năm trả hết 500 triệu thì đỉnh thật, vì tính ra trung bình trả 13,8 triệu/tháng. Vậy là chỉ còn 14,2 triệu/tháng để chi tiêu” - Một người phân tích.

“Chúc mừng gia đình nha! 10 triệu này đúng là cả một hành trình nỗ lực” - Một người khen.

“Hết nợ, có nhà, giờ chỉ cần cố tăng thu nhập nữa là cuộc sống sẽ dần khá hơn. Gì chứ có cái nhà rồi là yên tâm lắm, cảm giác thở phào nhẹ nhõm hẳn” - Một người động viên.

Làm sao vừa trả nợ, vừa tiết kiệm được tiền?

Khi đã mang nợ, nhiều người nghĩ rằng “có bao nhiêu dồn hết trả nợ cho xong, tiết kiệm tính sau”. Nghe qua thì tưởng hợp lý, nhưng thực tế nếu dồn toàn lực trả nợ mà bỏ qua việc tiết kiệm dự phòng, thì chỉ cần một biến cố nhỏ là có thể lại phải vay mượn để xoay xở, thành ra nợ chồng nợ. Muốn thoát vòng luẩn quẩn đó, đây là 3 việc nên lưu tâm.

1 - Trả nợ và tiết kiệm đều quan trọng như nhau

Sai lầm phổ biến nhất của người có nợ là đợi “tháng nào dư thì mới để dành”. Nhưng nếu không chia tiền ngay khi vừa có thu nhập, khả năng dư gần như bằng 0. Cách làm thực tế là coi tiết kiệm cũng quan trọng không kém trả nợ, chỉ khác ở tỷ lệ. Ví dụ: 50% thu nhập dành cho sinh hoạt, 30% dành để trả nợ, 20% còn lại buộc phải tiết kiệm thay vì dồn 50% trả nợ.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Khoản tiết kiệm này không cần lớn, nhưng phải đều và tách riêng hoàn toàn, không đụng tới trừ khi khẩn cấp. Khi có quỹ nhỏ này, bạn sẽ không phải vay thêm mỗi khi có chi phí phát sinh, đồng nghĩa với việc nợ không “đẻ” thêm nợ.

2 - Ưu tiên trả nợ lãi suất cao trước

Nếu có nhiều hơn 1 khoản nợ, hãy sắp xếp lại thứ tự trả nợ theo lãi suất và mức độ rủi ro. Những khoản lãi cao, phạt nặng, xoay vòng nhanh (thẻ tín dụng, vay tiêu dùng ngắn hạn) nên được ưu tiên trả trước. Ngược lại, các khoản nợ lãi thấp hoặc không có lãi, có thể chia nhỏ và trả dần sau.

Việc này giúp bạn vừa giảm áp lực tiền lãi, vừa vẫn còn dư dòng tiền để tiết kiệm.

3- Điều chỉnh lối sống

Vừa trả nợ, vừa tiết kiệm dự phòng nên chắc chắn chi tiêu không thể thoải mái. Trong giai đoạn còn nợ, bạn buộc phải chấp nhận mức sống “vừa đủ” thay vì chi tiêu, mua sắm theo số đông. Điều này không có nghĩa là cần cắt giảm cực đoan, nhưng phải nhận diện rõ những khoản chi không thực sự cần thiết: Ăn ngoài quá nhiều, mua sắm xả stress, đi du lịch,... Mỗi khoản cắt được không chỉ giúp trả nợ nhanh hơn, mà còn tạo khoảng trống cho tiết kiệm. Quan trọng hơn, nó giúp bạn nhanh lấy lại quyền kiểm soát tiền bạc, thay vì để nợ nần chi phối.