24 tuổi lương 20 triệu, cô gái có 17 chỉ vàng: Cách chia tiền không ai chê nổi!

Tiết chế việc chi tiêu để tiết kiệm được tiền mới chỉ là bước khởi đầu trên hành trình quản lý - ổn định tình hình tài chính. Việc tiếp theo phải làm là tìm cách để tiền sinh lời với tốc độ phù hợp khẩu vị rủi ro của bản thân.

Không ít người “mắc kẹt” ở bước thứ 2 này khiến việc để dành tiền chưa thực sự tối ưu. Cô gái sinh năm 2001 trong câu chuyện dưới đây thì khác.

Với mức thu nhập 20 triệu/tháng, sau 4 năm đi làm và tích góp, tài sản hiện có của cô gồm: 17 chỉ vàng, 30 triệu đầu tư chứng khoán, quỹ dự phòng 55 triệu gửi tiết kiệm. Tổng giá trị tài sản khoảng 328 triệu đồng. Mục tiêu cô đặt ra là cuối năm 2026 sẽ có tròn 500 triệu và đang băn khoăn chưa biết nên làm sao để đạt được cột mốc này.

Nguyên văn bài tâm sự của cô. Ảnh: Chụp màn hình

Trong phần bình luận, đa số mọi người đều dành lời khen cho cách phân bổ ngân sách tiền nhàn rỗi của cô gái này. Vừa mua vàng, vừa đầu tư chứng khoán - dù vốn ít, vừa gửi tiết kiệm tiền mặt, trước mắt là thấy cô đã thực hiện rất tốt nguyên tắc “không bỏ hết trứng vào 1 giỏ”.

“24 tuổi như này là giỏi rồi. Giờ em dành khoảng 20-30 triệu đi học nâng cao trình độ như thi IELTS, chứng chỉ HSK... Nói chung là những thứ mình tăng thu nhập lên ấy. Còn lại thì cứ mua vàng và gửi tiết kiệm thôi, chứng khoán vào 30 triệu thì coi như là đủ để nghe ngóng thị trường, quan sát khẩu vị rủi ro của bản thân thôi” - Một người khuyên.

“Muốn nhanh đến mốc 500 triệu với nền tảng hiện tại là tổng tài sản 328 triệu và 24 tuổi thì nên nghĩ đến việc tăng thu nhập nhé. Làm thêm việc, kiếm thêm tiền. 328 triệu thì không phải số tiền nhỏ nhưng để bảo là đầu tư sinh lời lớn thì cũng khó đấy, an toàn nhất thì cứ mua vàng với tiết kiệm thôi” - Một người đồng quan điểm.

“Mấy bạn trẻ bây giờ giỏi thật, hồi tầm tuổi như mấy bạn, mình cứ kiếm bao nhiêu là tiêu hết sạch, chưa biết tích luỹ cho sau này, đến khi lấy chồng sinh con mới thấy tiếc” - Một người bộc bạch.

“Cứ mua vàng thôi em ạ. Nếu ở trọ thì gửi vàng vào ngân hàng, mất chút phí thôi hoặc gửi về nhà nhờ bố mẹ giữ giúp. Giữ vàng mấy năm bao giờ hòm hòm thì bán vàng mua đất. Song song nữa thì cố đầu tư vào bản thân để tăng thu nhập. Vậy là an toàn nhất” - Một người khuyên.

Làm sao để tối ưu khoản tiền tiết kiệm được mỗi tháng?

Dù là đầu tư hay tiết kiệm thì việc "không bỏ hết trứng vào 1 giỏ" vẫn là nguyên tắc vàng. Ngân sách có thể nhiều, có thể ít, chỉ cần đảm bảo danh mục được đa dạng là yên tâm "tiền đẻ ra tiền".

Ảnh minh họa. Nguồn: Pinterest

1 - Xây dựng quỹ dự phòng

Quỹ dự phòng đóng vai trò như một chiếc phao cứu sinh, bảo vệ bạn khỏi những biến động bất ngờ của cuộc sống. Bạn có thể cân nhắc cất khoản tiền dự phòng này vào các gói tiết kiệm ngắn hạn, khoảng 1 -2 tháng để tối ưu tỷ suất sinh lời, mà vẫn đảm bảo được tính thanh khoản cao: Có thể rút ra bất cứ khi nào có việc đột xuất, phát sinh.

2 - Đầu tư sinh lời

Sau khi đã xây dựng được khoản quỹ dự phòng tương đương 3-6 tháng tiền sinh hoạt phí cơ bản, bạn có thể cân nhắc phân bổ tiền vào các kênh đầu tư sinh lời an toàn như chứng khoán, chứng chỉ quỹ hoặc vàng.

Chứng khoán mang đến cơ hội tăng trưởng vốn hấp dẫn, nhưng đòi hỏi bạn phải có kiến thức và khả năng chấp nhận rủi ro. Trong khi đó, chứng chỉ quỹ là lựa chọn phù hợp cho những người muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư nhưng lại chưa có nhiều kinh nghiệm, kiến thức. Còn vàng thì quá rõ rồi, là kênh trú ẩn an toàn trong giai đoạn kinh tế có nhiều biến động.

3 - Đầu tư cho bản thân

Đầu tư cho bản thân là khoản đầu tư mang lại lợi nhuận cao nhất và bền vững nhất. Đừng bao giờ tiếc tiền nâng cao kiến thức, kỹ năng và mở rộng mạng lưới quan hệ.

Tham gia các khóa học chuyên môn, học ngoại ngữ, đọc sách, tham dự hội thảo, hoặc đơn giản là dành thời gian cho những hoạt động giúp bạn phát triển bản thân. Những khoản đầu tư này không chỉ giúp gia tăng thu nhập trong tương lai, mà còn mang lại các mối quan hệ chất lượng, sự tự tin và hạnh phúc trong cuộc sống.