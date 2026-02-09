Từ xưa, quan niệm "nuôi con để cậy nhờ lúc tuổi già" luôn là cái cớ để nhiều người thúc ép người trẻ sinh con. Thế nhưng, thực tế cho thấy không phải cứ sinh con là sẽ có một tuổi già an yên. Nếu nuôi dạy nên một đứa trẻ ích kỷ, thiếu lòng biết ơn, thì việc có con đôi khi còn gánh nặng hơn cả sự cô độc.

"Bóc phốt" mẹ ruột vì lười làm việc nhà

Mới đây, một người phụ nữ đã đăng tải hình ảnh mẹ ruột mình lên mạng xã hội với ý định "tố cáo" và nhờ cộng đồng mạng tìm cách "trị" bà. Dù bản thân đã làm mẹ, nhưng người phụ nữ này lại bộc lộ tư duy ích kỷ khiến dư luận phẫn nộ.

Theo lời kể, người con gái cảm thấy bất mãn khi mẹ cô vừa mua một chiếc máy massage chân và bắt đầu "nghiện" dùng thiết bị này kết hợp với xem điện thoại. Cô phàn nàn rằng mẹ mình dành quá nhiều thời gian để nghỉ ngơi, xem video ngắn đến tận khuya. Đỉnh điểm của mâu thuẫn là việc người mẹ chỉ nấu cơm, còn lại không đụng tay vào dọn dẹp nhà cửa hay làm các việc vặt khác.

Khi bị con gái nhắc nhở, người mẹ đáp lại: "Mẹ đã làm lụng cả đời rồi, giờ là lúc mẹ được hưởng phúc." Câu trả lời này khiến người con gái "sụp đổ". Cô cho rằng mẹ mình đã bị các video trên mạng "tẩy não" nên mới nảy sinh ý nghĩ lười biếng và chi tiêu hoang phí vào việc mua sắm online.

Bức ảnh khiến mạng xã hội phẫn nộ

Khi con cái coi cha mẹ là "người giúp việc miễn phí"

Trái với mong đợi của người con về một làn sóng chỉ trích hướng vào người mẹ, cộng đồng mạng đã đồng loạt phản ứng ngược lại. Đa số ý kiến cho rằng: "Bà ấy là mẹ ruột, không phải người giúp việc."

Nhiều bình luận thẳng thắn chỉ trích người con gái: "Cô khó chịu vì mẹ chơi điện thoại, hay thực chất là vì mẹ không chịu trông con, không chịu quét nhà, không làm hết mọi việc cho cô? Cô đã là người trưởng thành, có tay có chân, tại sao lại mặc định những việc đó là trách nhiệm của mẹ?", hay: "Đây chính là loại con cái mà cha mẹ xác định là không thể nhờ cậy được lúc về già".

Sự việc này là minh chứng cay đắng cho thấy: Nếu không có con, người mẹ ấy ít nhất có thể yên lặng tận hưởng sự thư giãn từ chiếc máy massage. Nhưng vì có con, khi bà muốn nghỉ ngơi ở tuổi xế chiều, bà lại bị chính con gái mình đưa lên mạng để thiên hạ soi mói, phán xét.

Đừng nhân danh tình thân để bóc lột

Bản chất của "nuôi con phòng thân" phải là sự phản hồi về mặt tình cảm, chứ không phải sự bóc lột một chiều. Trong mắt những đứa con ích kỷ, cha mẹ dường như không có quyền được tận hưởng tuổi già, thậm chí việc nghỉ ngơi cũng bị coi là sai trái.

Kiểu tư duy coi cha mẹ là lao động miễn phí, là bảo mẫu không lương chính là biểu hiện của một nền giáo dục gia đình thất bại. Những người đã làm cha làm mẹ nhưng vẫn đùn đẩy trách nhiệm nuôi con, việc nhà sang vai cha mẹ già thực chất chỉ là những "đứa trẻ khổng lồ" chưa bao giờ lớn.

Hạnh phúc gia đình không thể duy trì bằng sự hy sinh đơn phương từ phía cha mẹ. Một mối quan hệ gia đình lành mạnh cần sự vun đắp từ hai phía: con cái học cách biết ơn và báo đáp, còn cha mẹ học cách buông tay để yêu thương bản thân mình.