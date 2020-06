Đang ăn cơm, một con nợ bị giang hồ đưa về đánh đập

Ngày 1-6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn (TP HCM) cho biết đang tạm giữ 7 người liên quan đến đường dây bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản.

Bảy người có hành vi vi phạm pháp luật bị tạm giữ gồm: Võ Văn Lý (SN 1985, ngụ huyện Củ Chi), Nguyễn Văn Quyến (SN 1985), Nguyễn Văn Hưng (SN 1986), Phạm Phi Hùng (SN 2001), Phạm Hải Nam (SN 1994), Nguyễn Cao Thanh (SN 1988), Lê Văn Toàn (SN 2000, cùng ngụ TP Hà Nội).

Tang vật công an thu giữ từ một nhóm đòi nợ

Công an huyện Hóc Môn cho biết anh N.V.C. (SN 1978, ngụ tỉnh Bình Dương) có vay của nhóm Lý số tiền 50 triệu đồng. Trưa 27-5, anh C. bị nhóm Lý đòi tiền khi đang ăn cơm trưa trên đường Trần Thái Tông (quận Tân Bình, TP HCM).

Lúc này anh C. không có tiền trả, nên Lý đã gọi điện cho đàn em là Nguyễn Văn Hưng đến đưa anh C. về nhà ở huyện Hóc Môn để yêu cầu anh liên hệ người thân mang tiền đến trả.

Sau khi bị đưa vào căn nhà này, nhóm Hưng thay nhau đánh rồi buộc anh C. viết giấy bán bộ bàn ghế gỗ giá 110 triệu đồng. Khi có giấy bán bộ bàn ghế, nhóm này chạy xe đến nhà anh C. ở Bình Dương để siết nợ.



Nhóm Hưng yêu cầu anh C. gọi điện về nhà nói với gia đình đã bán bộ bàn ghế gỗ. Đồng thời nhóm này còn dùng vũ lực ép anh C. viết giấy nợ 200 triệu đồng, khi có 200 triệu đồng mới được chuộc bộ bàn ghế.

Anh C. đồng ý thì băng nhóm này mới thả ra. Ngay khi được thả anh C. đã đến công an tố cáo. Nhận tố cáo anh C., Công an huyện Hóc Môn đã mời 7 người này lên làm việc, bước đầu nhóm này thừa nhận hành vi như tố cáo của nạn nhân.

Hiện Công an huyện Hóc Môn và Công an TP HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra.